Á´À¤³¦50ËüËÜ¤ÎÈÎÇä¤òÃ£À®¤·¤¿¡Ø¥Ð¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥È¥ë¡Ù¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÀïµ¡Ç½¤ò´Þ¤àÂç·¿¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¸ø³«¡ª

松竹株式会社

■待望のオンライン対戦機能がついに実装!

全世界50万本の販売を達成した大人気デッキ構築型ローグライト対戦ゲーム『バックパック・バトル』は今夜のアップデートよりオンライン対戦(ロビー機能)を実装いたします。詳細はストアページのニュースをご覧ください。

https://store.steampowered.com/news/app/2427700

今後はこのオンライン対戦機能を利用した公式ゲーム大会の企画も検討中です。ぜひ、引き続き『バックパック・バトル』をお楽しみください。





■ゲーム概要

【タイトル】『バックパック・バトル』

【対応プラットフォーム】PC(Steam)

https://store.steampowered.com/app/2427700/_/?l=japanese

【価格】1,700円

【プレイ人数】1名

【ディベロッパー】PlayWithFurcifer

【パブリッシャー】PlayWithFurcifer , IndieArk , shochiku

【日本語公式X】https://x.com/backpack_Japan

(C) PlayWithFurcifer, 2024. All rights reserved. Licensed to & published by IndieArk. Licensed to & published by Shochiku Co.,Ltd. in Japan.









■ドイツの開発者よりメッセージが到着

「私たちは水面下で約1年にわたってロビー機能の開発に取り組み、ようやく皆さんにお披露目できたというのは、私たちにとっても正式リリースを目指す上で非常に大きな節目です。

『バックパック・バトル』の開発を始めた当初、小規模で実験的なサイドプロジェクトとなる予定でした。

そこから、このゲームの人気は爆発し、2人体制での開発を続けると決めたとはいえ、フルタイムのプロジェクトとして専念できるほどになりました。



元々は、非同期型のこのゲームに同期型のオンライン対戦モードを追加することは考えていませんでしたが、本作をメインのプロジェクトに据えると決めたことで、このモードを追加するという大仕事を考えるリソースが生まれました。

ようやく皆さんにこの機能をお披露目できて本当にワクワクしていますし、お友達と楽しく遊んでいただけることを願っています!:)



- ドロ&マリオより

P.S. 大勢が実績を待ち望んでいるのは分かっています。必ず正式リリースでご用意します!