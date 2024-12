Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Ë¡ÖGiGO¥¤¥ª¥ó¥âー¥ëÉ±Ï©¥ê¥Ðー¥·¥Æ¥£ー¡×2024Ç¯12·î20Æü(¶â)10»þ¥°¥é¥ó¥É¥ªー¥×¥ó¡ª

株式会社GENDA GiGO Entertainment

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:二宮 一浩 以下「当社」)は、兵庫県姫路市の大型商業施設「イオンモール姫路リバーシティー」2階に「GiGO(ギーゴ)イオンモール姫路リバーシティー」を2024年12月20日(金)10時にオープンいたします。

ゲーム&ユニークなコンテンツで子どもも大人も楽しめるGiGOの大型店舗

山陽姫路電鉄「飾磨駅」より徒歩10分、姫路市内中心部から車で10分の場所にある、大型商業施設「イオンモール姫路リバーシティー」の2階に、「GiGOイオンモール姫路リバーシティー」をオープンいたします。姫路市では「GiGO姫路駅前」に続いて2店舗目の出店となります。

438坪の広々とした店内には、クレーンゲームをはじめプリントシール機やメダルゲーム、体感音楽ゲーム、カプセルトイ自販機、さらにはゲームで遊びながら買い物体験ができる「キッズマーケット」、赤外線レーザーガンでサバイバルゲーム体験ができる、東京お台場で人気の「リアルFPSアリーナ in GiGO」などユニークなコンテンツも備えています。クレーンゲームの景品には、GiGO限定品や話題性のあるラインナップをご用意。親子で楽しめるワークショップなど、さまざまなイベントも定期的に企画し、いつ訪れても新しい発見やワクワク感があるお店を目指してまいります。

手ぶらでできるレーザーサバゲー「リアルFPSアリーナ in GiGO」が関西圏に初登場!

誰でも手ぶらで気軽にレーザー・サバイバルゲーム(サバゲー)体験ができる「リアルFPSアリーナ」は、国内では4店舗※での稼働でしたが、今回、同店内に「リアルFPSアリーナ in GiGO」を開設することで、関西の皆さまにもレーザーサバゲーを楽しんでいただけるようになりました。

赤外線を使用したハイスペックレーザーガンでプレイしますが、けがや痛みの心配がなく、装備品も不要ですので、子ども同士でも、ファミリーでも安心・安全にサバイバルゲームが体験できます。初めての方には専属のスタッフが丁寧な説明を行い、どなたでも楽しんでいただけるようサポートします。また、プレイ中にはスタッフがマイクパフォーマンスで対戦を盛り上げてくれます。

※リアルFPSアリーナ4店舗 https://www.realfps.net/

・ダイバーシティ東京プラザ店(東京都)

・FUN VILLAGE URAWAMISONO(埼玉県)

・三井アウトレットパーク北陸小矢部店(富山県)

・GiGOドリームタウン白樺店(北海道)

ゲームで遊んだポイントでお菓子やおもちゃと交換できる「キッズマーケット」

「キッズマーケット」は、対象のゲーム機で遊んでいただくとポイントのチケットが発行され、お菓子やおもちゃに交換できるコーナーです。チケットでお菓子やおもちゃと交換する“お買い物体験”は、小さなお子さまの学びにもつながります。お子さまをはじめ、ご家族でお楽しみいただけます。

■「GiGOイオンモール姫路リバーシティー」 概要

●住所:兵庫県姫路市飾磨区細江2560 イオンモール姫路リバーシティー 2階

●アクセス

鉄道:山陽姫路電鉄「飾磨駅」より徒歩10分

車:姫路バイパス中地ICより中央南北幹線利用、南へ10分

バス:JR姫路駅北口より神姫バスを利用。姫路港行の恵美酒神社前にて下車(南ビレッジ側)

●営業時間:10:00~21:00

●営業面積:438.92坪

●設置台数:合計:256台

クレーンゲーム/144台 メダルゲーム/63台 体感音楽ゲーム/23台 キッズカード/10台

プリントシール機/6台 その他/10台

リアルFPSアリーナ in GiGO/キッズマーケット/カプセルトイ自販機156面

●店舗URL:https://tempo.gendagigo.jp/am/himeji-shikama/

●店舗X:https://x.com/GiGO_aeonhimeji

●電子マネーQRコード決済:非対応

●GiGOアプリ:なし

■店舗でアンケートにお答えいただいた方にGiGOオリジナルノベルティをプレゼント!

GiGOソーダ

オープンを記念し、「GiGOイオンモール姫路リバーシティー」でアンケートにお答えいただいた方に「GiGOソーダ」をプレゼントいたします。詳細は、店舗公式Xアカウントをご確認下さい。

※配布の日時と内容詳細は、店舗公式Xでお知らせします。

※数量は限定です。無くなり次第終了になります。

■GiGOの意味

Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO(ギーゴ)」といたしました。