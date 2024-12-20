ºÇÂç10²¯ÄÌ¤ê¤Î¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤¬²ÄÇ½¤Ê¥²ー¥ß¥ó¥°¥­ー¥Üー¥É¡¢Glorious¼ÒÀ½¡ÖGMMK 3 HE¡×¡¢¡ÖGMMK 3 PRO¡×¥·¥êー¥º¤òÈ¯É½

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¥áー¥«ー¡§ Glorious
À½ÉÊÌ¾¡§ GMMK 3 HE 75% Prebuilt Wired Black US
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À½ÉÊÌ¾¡§ GMMK 3 HE 65% Prebuilt Wired Black US
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 36,800±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ GMMK 3 PRO 100% Prebuilt Wired Black US
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 60,800±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ GMMK 3 PRO 75% Prebuilt Wired US Black/Silver
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 52,800±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious Fox HE Switches
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È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious Lynx HE Switches Standard/Silent
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 7,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious Panda HE Switches Standard/Silent
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 7,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious Raptor HE Switches
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 7,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious GPBT Basics Keycaps Armor Grey/Classic Black/Classic White/Epic Purple/Mana Blue/Potion Pink/Revive Red/Totem Green
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 5,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
À½ÉÊÌ¾¡§ Glorious GPBT Gradient Keycaps Celestial Fire/Celestial Ice/Grapefruit/Nebula/Ocean/Rainforest
Í½ÁÛ»Ô¾ì²Á³Ê¡§ 9,980±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯Çä»þ´ü¡§ 2024Ç¯ 12·î27Æü¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä
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TEL¡§03-5215-5797¡¢FAX¡§03-5215-5651
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