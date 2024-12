ファイメクス株式会社

昨年、湘南ヘルスイノベーションパークにて開催した 「2nd Target Protein Degradation Conference in Japan」は、講演者、出展者および参加者の皆様から大変ご好評をいただき、次回開催へのお問い合わせを多数頂戴しております。これを受け、このたび「3rd Targeted Protein Degradation Conference in Japan」を以下の通り開催する運びとなりました。

日時: 2025年7月29日(火)~31日(木)(3日間)

場所: 湘南ヘルスイノベーションパーク(神奈川県藤沢市)

本会議は、標的タンパク質分解誘導剤に焦点を当てた国際会議です。近年、この分野では、PROTAC, molecular glue, AUTAC, LYTAC, TRAFTAC, RIBOTAC, RIPTAC, DUBTACなど、多岐にわたる手法が開発され、さらなる発展を遂げています。本会議では、標的タンパク質分解誘導剤の各研究領域における世界的に著名な研究者をお招きし、講演のみならず研究者同士の交流や情報交換の機会を提供いたします。

現在、講演者の選定を進めております。詳細が決まり次第、以下のウェブサイトにて随時更新いたします。

https://conference.fimecs.com/

【本会議に関するお問い合わせ先】

The Steering Committee of 3rd Targeted Protein Degradation in Japan (代表: ファイメクス株式会社)

神奈川県藤沢市村岡東二丁目26番地の1

E-mail:tpd@fimecs.com