¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¡Ù¤ÎPOP UP STORE¤¬Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹B1 ¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥é¥¶¤Ç³«ºÅ·èÄê¡ª
Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹B1 ¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥é¥¶¤Ë¤Æ¡Ø¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥ËーPOP UP STORE¡Ù¤ò2024Ç¯12·î27Æü～2025Ç¯1·î9Æü¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Åìµþ±Ø¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¡¢¡É±Ø°÷É÷¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤Ê¤É½¼¼Â¤·¤¿¾¦ÉÊ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¥Ô¥ó¥¯¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤È°ì½ï¤Ë¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ±Ø¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¿·¾¦ÉÊ¤¬ËþºÜ¡ª
ÃíÌÜ¤ÏÅìµþ±Ø¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡É¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ð¥Ëー¡É¡¢¥Ñー¥×¥ë¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¥Ð¥Ëー¤¬½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡É±Ø°÷É÷¥Ð¥Ëー¡É¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó¡£Â¾¤Ë¤â¥¹¥Æー¥·¥ç¥Ê¥êー¡¢Åß¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤«¤¤¥Ü¥¢ÁÇºà¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¿Íµ¤¾¦ÉÊ¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÍÑ°Õ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ü±Ø°÷¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤ò¸ÂÄêÈ¯Çä
±Ø°÷É÷¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È(ÀÇ¹þ1,980±ß)¡¢¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¤¬±Ø°÷¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬¿·ÅÐ¾ì¡£
¡ü¡É¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ð¥Ëー¡É¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤¬½éÅÐ¾ì
¥Ñー¥×¥ë¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡É¥é¥Ù¥ó¥Àー¥Ð¥Ëー¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¡É¤¬Åìµþ±Ø°ìÈÖ³¹B1 ¤¤¤Á¤Ð¤ó¥×¥é¥¶¤Ç¿·ÅÐ¾ì¡£
¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßS¥µ¥¤¥º(ÀÇ¹þ2,750±ß)¡¢¤Ì¤¤¤°¤ë¤ßXS¥µ¥¤¥º(ÀÇ¹þ1,760±ß)¡¢¥Ü¥¢¥Õ¥§¥¤¥¹¶ÒÃå(ÀÇ¹þ1,980±ß)¤Î3¼ïÎà¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤â½¼¼Â
ÀÇ¹þ2,000±ßËè¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
ÀÇ¹þ5,000±ß°Ê¾å¤Î¤ªÇã¤¤¾å¤²¤Ç»æÂÞ¥·¥ç¥Ã¥Ñー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥ËーPOP UP STORE¾ðÊó
¡ÚÅìµþ²ñ¾ì¡Û
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/115_1_94e49d1cc34ef6850f058c341412618b.jpg ]
¡ÚÂçºå²ñ¾ì¡Û
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/92073/table/115_2_9b17330c02d59e8dd7e7143781f90ee1.jpg ]
NewDays¡ß¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー ¥³¥é¥Ü¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡ª
2024Ç¯12·î10Æü¡Ê²Ð¡Ë～2025Ç¯1·î6Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´ÖÃæ¡¢¡Ö¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー¡×¤ÈNewDays¤Î¥³¥é¥Ü´ë²è¤ò¼Â»ÜÃæ¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤ÎÈ¯Çä¤ä¡¢¸ÂÄê¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï²¼µ¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://retail.jr-cross.co.jp/newdays/campaign/202412-estherbunny.html
¡ÚSNS¡Û
¢§Esther bunny(¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー)Japan¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È
https://x.com/Estherbunny_JP
¢§Esther bunny(¥¨¥¹¥¿ー¥Ð¥Ëー)POP UP¾ðÊó
https://x.com/Estherbunnyjp
³ô¼°²ñ¼ÒKThingS
¡ÚPOP UP SHOP³«ºÅ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§03-6231-0379
(Ê¿Æü:10:00～18:00¡¢ÅÚÆü½Ë¤Ï½ü¤¯)