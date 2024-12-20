º£²ó¤âµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬ÆîºÂ¤Î2025Ç¯1·î¸ø±é¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¤Î¡È°ìÊ¸»ú´ÇÈÄ¡É¤òÀ©ºî¡ª12·î23Æü(·î)¤ËÆîºÂ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£À©ºî¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬1·î7Æü(²Ð)¤ËÆîºÂ¤Ë½¸¤¤¤Þ¤¹¡ª
³Ø¹»Ë¡¿Í±»À¸»³³Ø±à µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø(µþÅÔ»Ôº¸µþ¶è/³ØÄ¹ µÈÀîº¸µª»Ò)¤È¾¾ÃÝ³ô¼°²ñ¼Ò¡¦ÆîºÂ¤Ï¡¢»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÊPBL·¿¼ø¶È¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢2018Ç¯¤è¤êÆîºÂÀµÌÌ¤Î°ìÊ¸»ú´ÇÈÄÀ©ºî¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ÇÈÄÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤ë¿¦¿Í¤Î¸º¾¯¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÅÁÅýµ»½Ñ¤ÎÊÝÂ¸¡¦·Ñ¾µ¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£³ØÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥í¤Î´ÇÈÄÀ©ºî¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ê¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤âµþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Î³ØÀ¸¤¬ÆîºÂ¤Î2025Ç¯1·î¸ø±é¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¤Î¡È°ìÊ¸»ú´ÇÈÄ¡É¤òÀ©ºî¡ª12·î23Æü(·î)¤ËÆîºÂ¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¡£À©ºî¤·¤¿³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬1·î7Æü(²Ð)¤ËÆîºÂ¤Ë½¸¤¤¤Þ¤¹¡ª14ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î2Æü(ÌÚ)¤ËÆîºÂ¤Ç½éÆü¤ò·Þ¤¨¤ë¾¾ÃÝÁÏ¶È130¼þÇ¯¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª ¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¸ø±é¤Î°ìÊ¸»ú´ÇÈÄ¤òÀ©ºî¡Ê¥µ¥¤¥º¡§Éý10.3m¡ß¹â¤µ1.45m¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ³Ø·Ý½Ñ¶µÍÜ¥»¥ó¥¿ー¤Î´Ý°æ±ÉÆó¶µ¼ø¤ÈÈó¾ï¶Ð¹Ö»Õ¤ÎÆ£Éô¶³ÂåÀèÀ¸¤Î»ØÆ³¤Î¤â¤È¡¢³ØÀ¸50Ì¾¤¬Ìó2¤«·î¤ò¤«¤±¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡ÊÀ©ºî´ü´Ö¡§11·î～12·î¡Ë¡£
·Ê´Ñ¤Îºß¤êÊý¤ä´ÇÈÄÀ©ºî¤Ë´Ø¤ï¤ë¡ÖµþÅÔ»Ô²°³°¹¹ðÊªÅù¤Ë´Ø¤¹¤ë¾òÎã¡×¤ò¡¢µþÅÔ»ÔÅÔ»Ô·×²è¶É ÅÔ»Ô·Ê´ÑÉô ¹¹ð·Ê´Ñ¤Å¤¯¤ê¿ä¿Ê²Ý¤è¤ê»ØÆ³¤ò¼õ¤±¡¢µþÅÔ¤Î·Ê´Ñ¤òÂ»¤Ê¤ï¤º¡¢±éÌÜ¤ËÅº¤Ã¤¿¿·½Õ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¿§¹ç¤¤¤Ë¤ÏÆÃ¤Ë¹©É×¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
12·î23Æü(·î)¤Ë´ÇÈÄ¤¬·Ç½Ð¤µ¤ì¡¢1·î7Æü(²Ð)¤Ë¤ÏÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬¸½ÃÏ¸«³Ø¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¤ªË»¤·¤¤Ãæ¶²¤ìÆþ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´¼èºà¤Î¤Û¤É²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¤´¼èºà¤ò´õË¾¤ÎÊý¤Ï kouhou@office.kyoto-art.ac.jp °¸¤Ë°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¯¤À¤µ¤¤
¡¦·ïÌ¾¡§¡ÖÆîºÂ´ÇÈÄ ¼èºà´õË¾¡×
¡¦¤ªÌ¾Á°¡¡¡¦¸æ¼ÒÌ¾¡¡¡¦ÇÞÂÎÌ¾¡¡¡¦¼èºà´õË¾ÆüÄø
¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×°ìÊ¸»ú´ÇÈÄ
·Ç½Ð´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î23Æü(·î)～2025Ç¯1·î8Æü(¿å)
·Ç½ÐÍ½ÄêÆü¡§2024Ç¯12·î23Æü(·î)Ãë°Ê¹ß
¸½ÃÏ¸«³ØÆü¡§2025Ç¯1·î7Æü(²Ð)¢¨À©ºî¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿³ØÀ¸¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹
2024Ç¯1·î¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×·Ç½Ð»þ¤Î¼Ì¿¿
¡Ê»²¹Í¡Ë²áµî¤ÎºîÉÊ
2021Ç¯1·î¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª ¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×
2021Ç¯7·î¡Ö¾¾ÃÝ¿·´î·à ²Æ¤Þ¤Ä¤êÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡¢2021Ç¯7¡¦8·î¡ÖºäÅì¶Ì»°Ïº ÆÃÊÌÉñÍÙ¸ø±é¡×
2022Ç¯1·î¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª ¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¡¢2022Ç¯7·î OSKÆüËÜ²Î·àÃÄÁÏÎ©100¼þÇ¯µÇ°¸ø±é¡Ö¥ì¥Ó¥åー in Kyoto¡×
2023Ç¯1·î¡Ö½é¾Ð¤¤¡ª¾¾ÃÝ¿·´î·à ¿·½Õ¤ªÇ¯¶Ì¸ø±é¡×¡¢2023Ç¯10·î¡Ö¶Ó½©´î·àÆÃÊÌ¸ø±é¡×
2024Ç¯7·î OSKÆüËÜ²Î·àÃÄ¡Ö¥ì¥Ó¥åー in Kyoto¡×¸ø±é
2024Ç¯7·î¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÍÍ»Ò¡§https://uryu-tsushin.kyoto-art.ac.jp/detail/1261
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¡¡https://www.kyoto-art.ac.jp/
µþÅÔ·Ý½ÑÂç³Ø¤Ï¡¢10³Ø²Ê24¥³ー¥¹¤«¤é¤Ê¤ë¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÁí¹ç·Ý½ÑÂç³Ø¤Ç¤¹¡£·Ý½Ñ¤òÄÌ¤·¤Æ¼Ò²ñ¤ÇÉ¬Í×¤ÊÎÏ¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ·Ý½Ñ¤ò³Ø¤ó¤À³ØÀ¸¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ë¡Öéº½ÑÎ©¹ñ¡×¤ò¶µ°éÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¡¢ÄÌ³Ø²ÝÄø¤Ç¤ÏÆÃ¤Ë ¡È¼Ò²ñ¤È·Ý½Ñ¡É¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ý½Ñ¶µ°é¤ò¿ä¿Ê¡£´ë¶È¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬Êú¤¨¤ë²ÝÂê¤ò¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬¥¢ー¥È¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÎÏ¤Ç²ò·è¤¹¤ë¡Ö¼Ò²ñ¼ÂÁõ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤¬Ç¯´Ö100·ï°Ê¾å¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Ø²Ê¤òÄ¶¤¨¤¿¥°¥ëー¥×¥ïー¥¯¤ä¼ÂºÝ¤Î»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÀ¤òÈ÷¤¨¤¿É½¸½¼Ô¤ò°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»½ê¡§¢©606-8271 µþÅÔÉÜµþÅÔ»Ôº¸µþ¶èËÌÇòÀî±»À¸»³Ä®2-116
³Ø²ÊÊÔÀ®¡§10³Ø²Ê24¥³ー¥¹¡ÊÈþ½Ñ¹©·Ý³Ø²Ê¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¾ðÊó¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢¶õ´Ö±é½Ð¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢´Ä¶¥Ç¥¶¥¤¥ó³Ø²Ê¡¢±Ç²è³Ø²Ê¡¢ÉñÂæ·Ý½Ñ³Ø²Ê¡¢Ê¸·ÝÉ½¸½³Ø²Ê¡¢¤³¤É¤â·Ý½Ñ³Ø²Ê¡Ë
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§4,114Ì¾¡Ê·Ý½Ñ³ØÉô Àµ²ÊÀ¸¡¢2024Ç¯5·î¸½ºß¡Ë