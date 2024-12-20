¡ÚAnimore¡Û¥¥ã¥é¥¯¥¿ーIP»ö¶È¶¯²½¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ë¥áÀ©ºî»ö¶ÈÅ±Âà¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¤³¤ÎÅÙ¡¢Animore³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼ÊÀ¼Ò¡Ë¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤Î»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¸«Ä¾¤·¤ò¹Ô¤¤¡¢IP»ö¶È¤Î¶¯²½¤ª¤è¤Ó¥¢¥Ë¥áÀ©ºî»ö¶È¤«¤é¤ÎÅ±Âà¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ê²¼¤Ë¾ÜºÙ¤ò¤´°ÆÆâ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
1. ·Ð±ÄÊý¿ËÊÑ¹¹¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Animore³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¢¥Ë¥áÀ©ºî»ö¶È¤ÈIP»ö¶È¤ÎÆó¼´¤Ç»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¸å¤ÏIP»ö¶È¤Ë½ÅÅÀ¤òÃÖ¤¡¢IP´ØÏ¢´ë²è¤ª¤è¤Ó¥é¥¤¥»¥ó¥¹¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÊÑ¹¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊIP¾¦ÉÊÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
£²¡¥»ö¶ÈÆâÍÆÊÑ¹¹¤Î¾ÜºÙ
¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Î³¤³°Äó·È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÀ¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç40¥¿¥¤¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÆüËÜ¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Î±ß°Â¤Î¿Ê¹Ô¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥Ë¥áÀ©ºî»ö¶È¤Î³¤³°È¯Ãí¥³¥¹¥È¤Ï±×¡¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÀ®Î©¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤Û¤É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯ÅÙ¤«¤é¤Ï²¼ÀÁ°Æ·ï¤Î¼õÃí¤ò°ì»þÄä»ß¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óºîÉÊ¤Î³«È¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ºòº£¤ÎÃæ¹ñ¤Ê¤É¥¢¥¸¥¢¤Î·ÐºÑ¾õ¶·¤ÎÊÑ²½¤ËÈ¼¤¤¡¢Åê»ñ²È¤Î¿µ½Å»ÑÀª¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥Ë¥á¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÅê»ñ¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖTINY MIND¡×
ÊªÍýÅª¤Êµ¡Ç½¤¬Í¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î³«È¯¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢²»À¼¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥Èµ¡Ç½¤ËÆÃ²½¤·¤¿AIÅëºÜ¤Î´ØÀá¿Í·Á¡ÖTINY MIND¡×¤È¸À¤¦¿·¤¿¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÀ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢AI³«È¯´ë¶È¤ä¥Û¥Óー´ë¶È¤È¶¦¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¾¦ÉÊ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´ë²è¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë»£±Æ´°Î»¤·¤¿ÉôÊ¬¤ÎÏ¢ºÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢½ô»ö¾ð¤Ë¤è¤ê°ì»þ³«È¯Ãæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖTINY MIND¡×¤ÏÊÀ¼Ò¤¬´ë²è¡¦ÆâÍÆ³«È¯¡¦¥³¥Þ»£¤ê¥¢¥Ë¥áÀ©ºî¤Þ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Æ°²è¤Ï¥³¥Á¥é¢ªhttps://space.bilibili.com/3546761547221305¡Êbilibili¡Ë
¤³¤ì¤éÊ£¿ô¤Î·ÐºÑÅª¤Ê±Æ¶Á¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢ÊÀ¼Ò¤Ï»ö¶È¤ÎÁªÂò¤È½¸Ãæ¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
£³¡¥º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÊÀ¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ó¥¸¥Í¥¹´ØÏ¢´ë¶È¤È¤ÎÄó·È¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£IP»ö¶È¤Ï¡¢¹â¤¤À®Ä¹²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¥ê¥½ー¥¹¤ò½¸Ãæ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹´ðÈ×¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÌÅÍ¤Î·ý¡ßMoozeÅ¸
Ä¦¹ï¥¢ー¥È¤Î¿·¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMooze¡×¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤ò¡¢2025Ç¯1·îÃæ½Ü¤ËÂå´±»³T-SITE GARDEN GALLERY¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Î½éÅ¸¼¨¤Ç¤Ï¡¢Mooze¤ÎÁÏ»Ï¼Ô¤Ç¤¢¤ë¹âß·²Ú»á¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ëËÌÅÍ¤Î·ý¤òÄ¦¹ï¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡ÖÄ¦¹ï¥¢ー¥È¤ÈÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤·¤Æ¡¢Íè¾ì¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤Ç¤ÎºîÉÊ´Õ¾Þ¤ò¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ÏMooze¸ø¼°X¤ª¤è¤ÓPR TIMES¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Mooze Art¸ø¼°X¡§https://x.com/MoozeArtJapan/status/1869203956486004981
SOOTANG HOBBY¡ÊÁºÅâ´á¶ñ¡Ë¤È¤ÎÄó·È¿¼²½
ÆüËÜ¤äÃæ¹ñ¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ê¤É¤Î¥Û¥ÓーÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦SOOTAG HOBBY¤ÎIP´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°ÌÌ¤ÇÄó·È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÀ¼Ò¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤ÎÄÄ龑¤Ï¸ÜÌä¤È¤·¤Æ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñWAHLAP¡Ê²ÚÎ©²Êµ»¡Ë¤È¤ÎÄó·È
¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñWAHLAP¡Ê²ÚÎ©²Êµ»¡Ë¤È¤ÎIP¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÄó·È¤ò»ëÌî¤Ë·×²è¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
WAHLAP¤Ï¡¢Ãæ¹ñÍ£°ì¤Î¥¢ー¥±ー¥É¥²ー¥à´ØÏ¢´ë¶È¤Ç¡¢2021Ç¯¤ËÃæ¹ñ¿¼圳¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡ÊA³ôÁÏ¶ÈÈÄ¡§:301011¡Ë¡£Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¡¦Àß·×¡¦À½Â¤¡¦±¿±Ä¡¦¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¤Î¥Èー¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ëÂç¼ê¥áー¥«ー¤Ç¡¢Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¥»¥¬¤ä¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¹ñÆâ¤Ë¸þ¤±¤¿¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥ÈÀ½ÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÃæ¹ñ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ½µ´Ö2024¡×³«ºÅ¡Ê¥ì¥Ýー¥È¡Ë
º£Ç¯¤ÏÂèÆó²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ÖÃæ¹ñ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ½µ´Ö¡×2024¤ò³«ºÅ¤·¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë¤ª±Û¤·¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¡¢µþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤Î³ØÀ¸¤Î¸¦µæµ¡²ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÂ¾¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎºÇ¿·ºî¤ä²áµîºîÉÊ¤òÄÌ¤¸¤ÆÊ¸²½¸òÎ®¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¥³¥Á¥é¢ª¡ÎµþÅÔÀº²ÚÂç³Ø¡Ï¥Þ¥ó¥¬³ØÉô¤ÈToomMax Expo Co.,Ltd.¤¬Ï¢·È¤¹¤ë¾å±Ç²ñ¡ÖÃæ¹ñ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ½µ´Ö 2024¡×¤¬³«ºÅ(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000150.000011014.html)
¡Ú»²²Ã¼Ô¤Î´¶ÁÛ¡Û
- ¡Ö½é¤á¤ÆÃæ¹ñ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«¤¿¤±¤É±ÇÁü¤¬Á¡ºÙ¤Ç¥¹¥Èー¥êー¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¡£¡×
- ¡Ö¤È¤Æ¤âÇ÷ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ç¤È¤Æ¤âåºÎï¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤À¤Ã¤¿¡×
- ¡ÖÆüËÜ¤Ç¾å±Ç¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×
- ¡ÖÂ³¤¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é´Ñ¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
- ¡ÖÃæ¹ñ¤äÆüËÜ¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¤Îºî¤êÊý¤Î°ã¤¤¤ä¡¢Î®¹Ô¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
- ¡ÖÆâÍÆÅª¤ËÀâÌÀÉÔÂ¤È´¶¤¸¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤Æ¤âåºÎï¡×
- ¡ÖÀ¼Í¥¤Î±éµ»¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô
2025Ç¯¤âµþÅÔ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó´Õ¾Þ½µ´Ö¡×¤ò·ÑÂ³Åª¤Ë³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£