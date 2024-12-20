¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥áー¥«ー¡ÖIKO¡×¤Ø¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡×¤òÇ¼Æþ ¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï
ÊªÎ®¸þ¤±¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ¹¾Åì¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò CEO¡§¥âー¥Ï¥Ê¥éー¥¸¥ãー¡¦¥¬¥¸¥ã¥ó¡¢°Ê²¼¡¢¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡Ë¤ÎÊÆ¹ñ¥·¥«¥´¥ª¥Õ¥£¥¹¤Ï¡¢¥Ëー¥É¥ë¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¤ÈÄ¾Æ°°ÆÆâµ¡´ï¤Î¥áー¥«ー¤Ç¤¢¤ëIKO INTERNATIONAL,INC. ¡Ê¥Ë¥åー¥¸¥ãー¥¸ー½£¥Ñ¥Ã¥·¥Ñ¥Ëー¡¢¼ÒÄ¹President¡§¹âµÜ·û»ù¡¢°Ê²¼¡¢IKO International ¡Ë¤Ø¡¢¿Í¤È¶¨Æ¯·¿¤Î¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡ÊAutonomous Mobile Robot¡Ë¡×¤òÇ¼Æþ¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
IKO International¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡×
IKO International¤Ï½¾¶È°÷¤Î¥é¥¤¥Õ¡õ¥ïー¥¯¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¸úÎ¨²½¤ÈÀ¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÍýÇ°¤Ë´ð¤Å¤¡¢²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î¤¢¤é¤æ¤ëÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊDX¡Ë¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¥í¥¸¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÊªÎ®¸½¾ì¤Îºî¶È¸úÎ¨²½¤äÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¡¢¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤ÎÆ³Æþ¤ò·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡Ê¼«Î§°ÜÆ°¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ë¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ê¡¢IKO International¤Î¿ôËüÅÀ¤ËµÚ¤Ö¼è°·ÉÊÌÜ¤Î´ÉÍý¤ä¸í½Ð²Ù¤Îºï¸º¤ËÂç¤¤Ê¸ú²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÀµ³ÎÀ¤Î¸þ¾å¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤Î³èÌö¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ½Ð²Ù¤Ë´Ø¤·¤Æ¶Ë¤á¤Æ¹â¤¤ºî¶È¸úÎ¨À¤¬¼Â¸½¤Ç¤¤¿°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥Ô¥Ã¥¥ó¥°ºî¶È¤Ë½¾»ö¤·¤Æ¤¤¤¿ÁÒ¸Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤Ï¡¢¤è¤êÀìÌçÅª¤ÊÃÎ¼±¤äµ»½ÑÎÏ¤òÍ×¤¹¤ë¶ÈÌ³¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë´Ä¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þ¥·¥ó¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¥À¥¦¥óÅù¤Î¶ÛµÞÊä½¤°Æ·ï¤ËÂÐ¤·¡¢¤ªµÒÍÍ¤¬É¬Í×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ½ÉÊ¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë»ö¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥é¥Ô¥å¥¿ PA-AMR¤Ï¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¤È¿Í´Ö¤Î¶¨Æ¯¤Ë¤è¤Ã¤Æºî¶È¸úÎ¨¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£ÁÒ¸Ë¤Î´°Á´¼«Æ°²½¤ÏIKO International¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¤Íè¤ÎÅþÃ£ÅÀ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë»ê¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Í´Ö¤ÈAMR¥í¥Ü¥Ã¥È¤¬¥¹¥àー¥º¤ËÏ¢·È¤·¡¢¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ë¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¹¹¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤òÌÏº÷¤Ç¤¤ë»ö¤ÏÀßÈ÷Åê»ñ¤ÎÌÌ¤«¤é¤â°ÂÁ´¤«¤ÄÍýÁÛÅª¤Ç¤¹¡£º£¸å¤â¹¹¤Ê¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢¶ÈÌ³Á´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤È»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¹Ô¤¯·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡×¤Ï¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¥ëー¥È¤ò·×»»¤·¡¢Ê£¿ô¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÏ¢·È¤äºî¶È¼Ô¤ÎÍ¶Æ³¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢Æ°Åª¤Ê´Ä¶¤ËÂÐ±þ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ñºà¤Î¸úÎ¨Åª¤Ê¥Ô¥Ã¥¥ó¥°¤ÈÈÂÁ÷¤ò»Ù±ç¤·¡¢´ûÂ¸¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤È¤â¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤·¤Þ¤¹¡£
IKO International¤Î¼ÒÄ¹¡¦¹âµÜ·û»ù»á¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖIKO International¤ÏÌ¤Íè¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤ªµÒÍÍ¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ä¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÍý²ò¤· ¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¤Èµ»½Ñ¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¡¢»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âºÇ¿·¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ò³èÍÑ¤·¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Î´ðÈ×¹½ÃÛ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÎÁÒ¸Ë¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë ¥é¥Ô¥å¥¿¼Ò¤Î¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR ¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥Ýー¥È¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢ÁÒ¸Ë¥¹¥¿¥Ã¥ÕÃ£¤¬¤è¤ê¸Ä¡¹¤ÎÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·°×¤¤À½ÉÊµ¡³£²Ã¹©¤Ê¤É¤ÎÀìÌçÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÁÒ¸Ë²þ³×¤Ø¤ÎÃå¼ê¤ò½é¤á¤Æ¶ñÂÎ²½¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â¸½¤¹¤ë²áÄø¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â¤ËÍ°ÕµÁ¤ÊÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×
¤Þ¤¿¡¢¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Î¼¹¹ÔÌò°÷¤Ç¤¢¤ë¿¹ Î¼¤Ï²¼µ¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÏÃ¤·¹ç¤¤¤ÎÅö½é¤«¤é¡¢IKO International¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥× ¥Áー¥à¤Ï¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¶¯¤¤¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò¼¨¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¤ò½¾¶È°÷¤Ë¿È¤Ë¤Ä¤±¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀè¿ÊÅª¤Ê´ë¶ÈÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ÕµÁ¤Î¤¢¤ëDX¤ò¿ä¿Ê¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡üIKO International¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
IKO ¤Ï¡¢ÆüËÜ¥È¥à¥½¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡Ë¤ÎÊÆ¹ñÈÎÇä»Ò²ñ¼Ò¤Ç¡¢¥æー¥¶ーÂè°ì¼çµÁ¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¹âÉÊ¼Á¤Ç¹âÉÕ²Ã²ÁÃÍÀ½ÉÊ¤Î³«È¯¤ËÅØ¤á¡¢¾ï¤ËÆÈ¼«À¤òÄÉµá¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤µ»½Ñ³«È¯·¿´ë¶È¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÀ½ÉÊµ»½Ñ¤ÈÉÊ¼Á¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ³Æ¼ïÀ½Â¤ÁõÃÖ¡¢¥ªー¥È¥áー¥·¥ç¥ó¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¡¢°åÎÅµ¡´ï¡¢¹Ò¶õ±§Ãè»º¶È¤Ê¤É¤ÎÉý¹¤¤¶È³¦¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¥¯¥êー¥ó¥ëー¥à¡¢¿¿¶õ´Ä¶¡¢¹â²¹¥¨¥ê¥¢¤Ê¤É¤ÎÆÃ¼ì¤Ê±¿Å¾´Ä¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¤â³×¿·Åª¤Ê¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL: https://ikont.com/
¡ü¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ï¡¢¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ô¡¹¤ÎÃøÌ¾¸¦µæ¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥åー¥ê¥Ã¥Ò¹©²ÊÂç³Ø¡ÊETH Zürich¡ËÈ¯¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¤òÊØÍø¤Ç¿È¶á¤Ë¡×(Making robotics attainable and useful for anyone)¤ò¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ë·Ç¤²¡¢À¤³¦ºÇÀèÃ¼¤ÎÀ©¸æµ»½Ñ¤ª¤è¤Ó¿Í¹©ÃÎÇ½µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¼¡À¤Âå¥¯¥é¥¦¥É¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Î³«È¯¤È¡¢¥í¥Ü¥Ã¥È¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î³«È¯¡¦Æ³Æþ¡¦±¿ÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¤³¦30¥õ¹ñ°Ê¾å¤«¤é·ë½¸¤·¤¿¡¢¹â¤¤³«È¯µ»½ÑÎÏ¤ò¸Ø¤ëÍ¥½¨¤Ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤È¥Ð¥¤¥ê¥ó¥¬¥ë¤Ç¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¤ËÀºÄÌ¤·¤¿±Ä¶È¥Áー¥à¡¢¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¥Áー¥à¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËºÇÅ¬¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¤´Äó°Æ¤·¤Þ¤¹¡£