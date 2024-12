¥é¥Ô¥å¥¿¥í¥Ü¥Æ¥£¥¯¥¹¡¢¥Ù¥¢¥ê¥ó¥°¥áー¥«ー¡ÖIKO¡×¤Ø¥Ô¥Ã¥­¥ó¥°¥¢¥·¥¹¥È¥í¥Ü¥Ã¥È¡Ö¥é¥Ô¥å¥¿PA-AMR¡×¤òÇ¼Æþ ¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï

ラピュタロボティクス株式会社

物流向けロボティクスソリューションを提供するラピュタロボティクス株式会社(東京都江東区、代表取締役 CEO:モーハナラージャー・ガジャン、以下、ラピュタロボティクス)の米国シカゴオフィスは、ニードルベアリングと直動案内機器のメーカーであるIKO INTERNATIONAL,INC. (ニュージャージー州パッシパニー、社長President:高宮憲児、以下、IKO International )へ、人と協働型のピッキングアシストロボット「ラピュタPA-AMR(Autonomous Mobile Robot)」を納入し、稼働を開始いたしました。

IKO Internationalで稼働する「ラピュタPA-AMR」

IKO Internationalは従業員のライフ&ワークバランスを大切にしつつ、オペレーションの効率化と生産性の向上を目指しています。この理念に基づき、会社経営のあらゆる領域においてデジタルトランスフォーメーション(DX)を進めてまいりましたが、今回ロジスティックスの分野においても物流現場の作業効率化や生産性向上のため、ラピュタPA-AMRの導入を決定いたしました。

このラピュタPA-AMR(自律移動ロボット)の導入により、IKO Internationalの数万点に及ぶ取扱品目の管理や誤出荷の削減に大きな効果を発揮し、ピッキング作業における生産性と正確性の向上が見込まれています。ラピュタPA-AMRの活躍により、製品出荷に関して極めて高い作業効率性が実現できた一方、これまでピッキング作業に従事していた倉庫スタッフ達は、より専門的な知識や技術力を要する業務に挑戦できる環境が生まれました。その結果、市場におけるマシンのブレイクダウン等の緊急補修案件に対し、お客様が必要としている製品をいち早くお届けする事が可能となっています。

ラピュタ PA-AMRは、ロボットと人間の協働によって作業効率を向上させるソリューションです。倉庫の完全自動化はIKO Internationalにとっても未来の到達点ではありますが、そこに至る過程において、人間とAMRロボットがスムーズに連携し、その成果に手応えを感じながら更なるステップアップを模索できる事は設備投資の面からも安全かつ理想的です。今後も更なるソリューションの導入を進め、業務全体の最適化と持続的な成長を図って行く計画です。

「ラピュタPA-AMR」は、最適なピッキングルートを計算し、複数のロボットの連携や作業者の誘導を行います。このロボットは、動的な環境に対応しながら、資材の効率的なピッキングと搬送を支援し、既存のインフラともシームレスに統合します。

IKO Internationalの社長・高宮憲児氏は下記のように述べております。

「IKO Internationalは未来に目を向けています。当社はお客様が抱える問題やビジョンを理解し 、その解決の実現に向けたソリューション製品と技術サービスを提供していく一方、事業運営においても最新のテクノロジーを活用し、継続的な事業成長の基盤構築をすることにも挑戦しています。当社の倉庫で使用されている ラピュタ社のラピュタPA-AMR は、よりスピーディーで強力なカスタマーサポートを実現すると同時に、倉庫スタッフ達がより個々の能力を発揮し易い製品機械加工などの専門分野において活躍できる機会を創出しました。これまでのところラピュタPA-AMRは、当社の経営方針に合わせた倉庫改革への着手を初めて具体化するものとなり、継続的な事業成長を実現する過程において実に有意義な挑戦になりました。」

また、ラピュタロボティクスの執行役員である森 亮は下記のように述べています。

「話し合いの当初から、IKO Internationalのリーダーシップ チームは新しいテクノロジーを採用することに強いコミットメントを示し、これらのイノベーションに必要な知識を従業員に身につけさせることの重要性を認識して下さっていました。このような先進的な企業様にとって意義のあるDXを推進できることを嬉しく思っています。」

●IKO Internationalについて

IKO は、日本トムソン株式会社(本社:東京都港区)の米国販売子会社で、ユーザー第一主義をモットーに高品質で高付加価値製品の開発に努め、常に独自性を追求してやまない技術開発型企業です。その製品技術と品質は半導体各種製造装置、オートメーション、ロボット工学、医療機器、航空宇宙産業などの幅広い業界で非常に高い評価を得ており、またクリーンルーム、真空環境、高温エリアなどの特殊な運転環境に向けても革新的なノウハウとソリューションを提供しています。

URL: https://ikont.com/

●ラピュタロボティクスについて

ラピュタロボティクスは、アインシュタインをはじめ、数々の著名研究者を輩出しているチューリッヒ工科大学(ETH Zürich)発のベンチャー企業です。「ロボットを便利で身近に」(Making robotics attainable and useful for anyone)をビジョンに掲げ、世界最先端の制御技術および人工知能技術を活用した次世代クラウドロボティクスプラットフォームの開発と、ロボットソリューションの開発・導入・運用支援を行っています。世界30ヵ国以上から結集した、高い開発技術力を誇る優秀なエンジニアとバイリンガルでロボティクスに精通した営業チーム、カスタマーサクセスチームのタッグにより、お客様に最適なソリューションをご提案します。