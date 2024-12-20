¡ÚLilytone¡ß¥â¥Ç¥ë ÌîºéÈþÍ¥¤µ¤ó¡ÛÂÔË¾¤Î¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¥³¥¹¥á¥×¥Á¥×¥é¤ÇËÜ²»¤ò³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLilytone¡×¤è¤ê¿·ÅÐ¾ì
²½¾ÑÉÊ¡¢²½¾Ñ»¨²ß¡¢Éþ¾þ»¨²ßµÚ¤Ó¥¥ã¥é¥¯¥¿ー»¨²ßÅù¤Î´ë²è¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¡¢¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º¤Î´ë²è¡¦ÈÎÇä¤ò¹Ô¤¦¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§»ûÅÄÀµ½¨¡¢°Ê²¼ ¾ÑÈþÆ²¡Ë¤Ï¡¢¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLilytone¡×¤è¤ê¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎÌîºéÈþÍ¥¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¤·¤¿¥³¥¹¥á3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ë¤Æ12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê½ç¼¡È¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾¦ÉÊ³µÍ×
¡Ò2024Ç¯12·îÈ¯Çä¡Ó
Miyu¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÌ¾¡§LI¡ßNM¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È
¤Á¤ï¤ï LIP TINT
Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤Ç»¤¤¤á¤Î¥ì¥Ã¥É¤Ç¡¢¤Ò¤ÈÅÉ¤ê¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿°õ¾Ý¤Ë
¡ö¤Á¤å¤ë¤Ã¤È½á¤¤
¡ö¤¸¤ï¤Ã¤È¿§¤Å¤¯
¡öÇ»¸ü¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë´°½Ï¥Ù¥êー¥ì¥Ã¥É
Miyu¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー 1,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÌ¾¡§LI¡ßNM¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー
¤×ー¤É¤ëLIP PLUMPER
¥Ô¥ó¥¯¤¬¤«¤Ã¤¿»È¤¤¤ä¤¹¤¤¿§Ì£¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¤âÂç³èÌö
¡ö¤Ý¤Ã¤Æ¤ê¸ü¤ß´¶¢¨1
¡ö¥×¥é¥ó¥×À®Ê¬ÇÛ¹ç¢¨2
¡ö¿§ÆëÀ÷¤ß¤ÎÎÉ¤¤¥µ¥¯¥é¥Ô¥ó¥¯
¢¨1 ¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¸ú²Ì¤Ë¤è¤ë¡¡¢¨2 ²¹´¶À®Ê¬¡§¥Ð¥Ë¥ê¥ë¥Ö¥Á¥ë
¡ÚÌîºéÈþÍ¥¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤È¥ê¥Ã¥×¥×¥é¥ó¥Ñー¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ì½ï¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥ê¥Ã¥×¥Æ¥£¥ó¥È¤ò¿°¤ÎÆâÂ¦¤Ë¤·¤Ã¤«¤êÅÉ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¾å¤«¤é¥×¥é¥ó¥Ñー¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¼«Á³¤Ê¥°¥é¥Çー¥·¥ç¥ó¤¬´°À®¡£¤×¤Ã¤¯¤êÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë¿°¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡×
¡Ò2025Ç¯1·îÈ¯Çä¡Ó
Miyu¥×¥í¥Ç¥åー¥¹ ¥Þ¥¹¥«¥é 1,210±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÈÎÇäÌ¾¡§ MY ¥Þ¥¹¥«¥é
¤¯¤í¤Ñ¤°MASCARA
¥³ー¥à¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Á¡°ÝÆþ¤ê¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÄ¹¤µ¤ò¥×¥é¥¹
¡ö¼«¤Þ¤Ä¤²¶¯Ä´ Á¡°ÝÆþ¤ê
¡ö2way¥³ー¥à¤Ç²¼¤Þ¤Ä¤²¤â¥¥ì¥¤
¡ö¤Þ¤Ä¤²¤ËÆëÀ÷¤à¼¿¹õ¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ë
¡ÚÌîºéÈþÍ¥¤µ¤ó¤ª¤¹¤¹¤á¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡Ö¥Þ¥¹¥«¥é¤ÏÂç¹¥¤¤Ê¥³ー¥à¥¿¥¤¥×¤ÇÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Ä¹¤µ¤â¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤ëÁ¡°ÝÆþ¤ê¡ª¹õ¿§¤Î¥Þ¥¹¥«¥é¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤Ä¤²¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò½Ð¤»¤ë¤È¤³¤í¤¬µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
ËÜ»ñÎÁ¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¾¦ÉÊ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¥É¥ó¡¦¥¥Ûー¥Æ·ÏÎóÅ¹ÊÞ¡Ê°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯¡Ë¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¾ÑÈþÆ²³ô¼°²ñ¼Ò
¾ÑÈþÆ²¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¸Ä¿Í¤Î¡Ö¿´¤ÈÂÎ¤ÎÈþ¤È·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡×¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉµÚ¤ÓOEM¤Ç¡¢¥á¥¤¥¯¥¢¥Ã¥×¥°¥Ã¥º¤ò»Ï¤áÉý¹¤¯¥Ñー¥½¥Ê¥ë¥±¥¢¾¦ÉÊ¤ò¼è°·¤¦Áí¹ç´ë²è¥áー¥«ー¤Ç¤¹¡£´ë²è¡¦À¸»º¤«¤éÈÎÇä¡Ê¾®ÇäÅ¹µÚ¤ÓE¥³¥Þー¥¹»Ô¾ì¸þ¤±¡Ë¤Þ¤Ç¤ò¼«¼Ò¤Ç´°·ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤ß¡£¤Þ¤¿ÈÎÇäÀè¤Ï¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¥Ç¥£¥¹¥«¥¦¥ó¥È¥¹¥È¥¢¡¢100±ß¶Ñ°ì¥·¥ç¥Ã¥×¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¥¹¥È¥¢¡¢Áí¹ç¥¹ー¥Ñー¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£2013Ç¯4·î¤«¤é¥³¥ó¥¿¥¯¥È¥ì¥ó¥º»ö¶È¤ò³«»Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢Ãæ¹ñ¤ò»Ï¤á¤È¤·¤¿³¤³°»Ô¾ì¤Ø¤ÎÅ¸³«¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢2020Ç¯10·î¤Ë²½¾ÑÉÊ¡¦°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î¼õÂ÷À½Â¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥åー¥Æ¥£ー¥É¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤ò»±²¼¤ËÆþ¤ì¡¢¡Ö¿¿¤Î¥áー¥«ー²½¡×¤òÌÜ»Ø¤·¹¹¤Ê¤ë¤â¤Î¤Å¤¯¤êÎÏ¤Î¶¯²½¤ÈOEM»ö¶È¤Î³ÈÂç¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£