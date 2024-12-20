¹âÉÊ¼Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Øspiritale¡ÙTV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡×¼ç¿Í¸ø¥¤¥ì¥¤¥Ê1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬¥¿¥¤¥Èー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥í¥À¥¯¥Ä¸ÂÄê¤Ç2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë11»þ¤è¤êÍ½Ìó¼õÃí³«»Ï¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥¿¥¤¥Èー¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢°Ê²¼¥¿¥¤¥Èー¡Ë¤Ï¡¢Ì¥ÎÏÅª¤ÊÉ½¾ð¤ÎºÆ¸½¤ÈºÙÉô¤Î¥Ç¥£¥Æー¥ë¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤¤¤¿¹âÉÊ¼Á¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡Öspiritale ¡Ê¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¡Ë¡×¤Î¿·¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¥¤¥ì¥¤¥Ê1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯1·î10Æü¡Ê¶â¡Ë11:00¤è¤ê¡¢EC¥µ¥¤¥È¡Ö¥¿¥¤¥Èー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡×¡ÊURL¡§https://spiritale.jp¡Ë¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Õ¥£¥®¥å¥¢²èÁü¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ï¼ã´³°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
spiritale¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹ ¥¤¥ì¥¤¥Ê ～µÙÂ© ver.～ 1/6¥¹¥±ー¥ë¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡TV¥¢¥Ë¥á¡ÖËâ½÷¤ÎÎ¹¡¹¡×¤è¤ê¼ç¿Í¸ø¥¤¥ì¥¤¥Ê¤ò1¡¿6¥¹¥±ー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¡ª¼«Â¾¤È¤â¤ËÇ§¤á¤ëÈþ¾¯½÷Ëâ½÷¥¤¥ì¥¤¥Ê¤¬¥íー¥Ö»Ñ¤Ç¤¦¤Ã¤È¤êµÙÂ©¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤ò±é½Ð¤·¤¿¥Õ¥£¥®¥å¥¢¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡¡Î¹Î©¤Á¤ÎºÝ¡¢Êì¿Æ¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿»°³ÑË¹»Ò¤ÏÀèÃ¼¤Î¥á¥À¥ë¤Þ¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡ªË¹»Ò¤ÏÃåÃ¦²ÄÇ½¤Ê¤¿¤áË¹»Ò¤òÃ¦¤¬¤»¤ì¤Ð¡¢¤è¤ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö³¥¿§¤ÎËâ½÷¡×¤ÎÍ³Íè¤È¤Ê¤Ã¤¿ÍÅ¤·¤¯µ±¤¯³¥¿§¤ÎÈ±¤òÁ¡ºÙ¤Ê¥¯¥ê¥¢¥Ñー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¸«»ö¤ËºÆ¸½¤·¡¢ËË¤ä¶»¸µ¤ËÎ®¤ì¤ëÌÓÀè¤ÎÆ°¤¤ÈÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¼Á´¶¤¬¥¤¥ì¥¤¥Ê¤ÎÈþ¤·¤µ¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡È±¤Î·ä´Ö¤«¤é¥Á¥é¥ê¤ÈÇÁ¤¯¼ó¤¹¤¸¡¢¤Ï¤À¤±¤¿¥·¥ã¥Ä¤«¤é¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤ë¸ª¤È¸ª¥Ò¥â¡£
¡¡¥¹¥Ô¥ê¥Æ¥¤¥ë¤¬¸Ø¤ë¡Ö¤¹¤ÙÈ©²Ã¹©¡×µ»½Ñ¤Ï³ê¤é¤«¤ÊÁÇÈ©¤È»ØÀè¤ò¤è¤êåºÎï¤Ë¸«¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡TV¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç½ÅÍ×¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¥Ë¥±¤ÎËÁ¸±ëý¡¢¥¤¥ì¥¤¥Ê¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÉ½¤¹¤Î¤ËÉ¬Í×¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à·²¡Ê¥¤¥ì¥¤¥Ê¤ÎÆüµ¡¢³°¤·¤¿¥ê¥Ü¥ó¡¢¥«¥Ð¥ó¤äËâË¡¤Î¾ó¡Ë¤¬ÂæºÂ¤òºÌ¤êÊª¸ì¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
- ¾¦ÉÊ¾ðÊó
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/41970/table/471_1_fa5e5794db91ffe1ba281ca1e4ae7e13.jpg ]
- spiritale¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¸ì¤Î¡ÖÀºÎî¡ÊSpirito¡Ë¡×¤È¡¢±Ñ¸ì¤Î¡ÖÊª¸ì¡ÊTale¡Ë¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿Â¤¸ì¤Ç¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡È¤¢¤Î¡É ¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¡Ö°ìÈÖµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë½Ö´Ö¡×¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢ÀºÎî¤Î¤è¤¦¤ËÈþ¤·¤¯¡¢°¦¤é¤·¤¤¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÇºÇ¹â¤ËÈþ¤·¤¤Êª¸ì¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤ÎÁÛ¤¤¤«¤é2020Ç¯8·î¤ËÁÏÀß¤·¤¿¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
- ¡Ø¥¿¥¤¥Èー¥×¥í¥À¥¯¥Ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡³Î¤«¤ÊÉÊ¼Á¤Î¥È¥¤¡¦¥Û¥Óー¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¥¿¥¤¥Èー¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥°¥Ã¥ºÄ¾ÈÎ¥µ¥¤¥È¤Ç¤¹¡£¤´¹¥É¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¹âÉÊ¼Á¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¡Öspiritale¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢Ä¶ÆÃÂç¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¤É¤¤åー¤È¡×Åù¡¢Â¿¿ô¤Î¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
URL¡¡¡§¡¡https://spiritale.jp/shop/default.aspx
¡Ú¸¢ÍøÉ½µ¡Û
(C) ÇòÀÐÄêµ¬¡¦SB¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¡¿Ëâ½÷¤ÎÎ¹¡¹À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C) TAITO CORPORATION