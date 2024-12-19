¹ñºÝ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡ÖHokkaido Innovation Week 2025¡×»²²Ã¿½¤·¹þ¤ß³«»Ï

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Hokkaido Innovation Week¤ÎºÆÍè
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Day 1¡Ê2/13¡Ë : È¡´Û¡Ê»º³ØÏ¢·È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡ËDonan Innovation Gathering
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https://innovationweek.jp/yoichijp/
Day 2¡Ê2/14¡Ë : Í¾»Ô
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Day 3-4¡Ê½µËö¡¦2/15-16¡Ë : ¥Ë¥»¥³ & ÀÑÃ°¡Ê¾·ÂÔÀ©¡¦1 week free pass¹ØÆþ¼Ô¸ÂÄê¡Ë
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https://innovationweek.jp/coconojp/
Day 5¡Ê2/17¡Ë : »¥ËÚ¡¦COCONO SUSUKINO
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Day 6 & 7¡Ê2/18 & 19¡ËAM : JETRO Go Global BootCamp
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Day 6¡Ê2/18¡ËÍ¼Êý : Bankei¥¹¥ー¾ì¡¦Meet Up at the White-Canvas
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Day 7¡Ê2/19¡ËAM : ¹ÈÝ¯¾øÎ¯½ê
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Day 7¡Ê2/19¡Ë Í¼Êý : AOAO SAPPORO
https://innovationweek.jp/aoaojp/
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STARTUP HOKKAIDO¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ»öÌ³¶É¡¡Ã´Åö¡§¾®ÎÓ¡¦ÅÄÃæ
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