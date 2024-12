2024Ç¯¤â¥é¥¹¥È¥¹¥Ñー¥È¡ªÅß¤Î´¨¤µ¤â¥²ー¥à¤ÎÇ®µ¤¤Ç¿á¤ÃÈô¤Ð¤»¡ªPhoenixx¥¿¥¤¥È¥ë40ºîÉÊ°Ê¾å¤¬ºÇÂç70¡óOFF¥»ー¥ë¡ª

株式会社Phoenixx

株式会社Phoenixx(フィーニックス)(東京都武蔵野市、代表取締役社長:坂本 和則)は、Phoenixxタイトル40作品以上を最大70%OFFでご購入いただける、“Phoenixx WINTER SALE”を下記のプラットフォームにて開催しますことをお知らせいたします。

■WINTER SALE概要 <10%~70% OFF>

◎セール期間

Steam

12月20日(金) AM3時 - 2025年1月3日(金) AM3時 *日本時間

Nintendo eShop

12月22日(日) - 2025年1月5日(日)

◎注目タイトルピックアップ!

※表示価格は全て税込です

◎対象タイトル一覧

※五十音順

※プラットフォームによってパブリッシャーが異なるタイトルが含まれます。Phoenixxパブリッシュ以外のプラットフォームに関する情報は各販売元でご確認ください。

Nintendo Switch は任天堂の商標です。

(C)︎2024 Valve Corporation. Steam は、米国及びまたはその他の国の Valve Corporation の商標及びまたは登録商標です。

▼セール対象タイトルの詳細はこちらからご確認ください。

https://phoenixx.ne.jp/work/?category=GAME&keyword=(https://phoenixx.ne.jp/work/?category=GAME&keyword=)

株式会社Phoenixx

公式サイト:https://phoenixx.ne.jp/(https://phoenixx.ne.jp/)

公式X:https://x.com/Phoenixx_Inc(https://x.com/Phoenixx_Inc) <@Phoenixx_Inc>

YouTube:https://www.youtube.com/@PhoenixxGame(https://www.youtube.com/@PhoenixxGame)s

―――

Creators - Centric

クリエイターには無限の可能性が秘められています。

Phoenixxは、日本のクリエイターを世界へ、世界のクリエイターを日本・アジアへと広め、

すべてのクリエイターがグローバルで活躍できる為のサポートをします。

10年後のゲーム/エンタメ業界がより一層盛り上がっていく状態を作ること、が我々のミッションです。

世界の子どもたちがかっこいいと思い、憧れる、そんな目指すべき人・タイトルを育てていきます。

To inspire and nurture the human spirit -one creator, one game and one neighborhood at a time.

―――