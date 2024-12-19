³¨ËÜ¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡ª ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¿·¾¦ÉÊ¡ÖShaky! ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Éー¥ë¡×¤È¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó ¤ª¤¤â¤Á¤Ö¤¯¤í¥±ー¥¹¡×¤¬Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ë¤Æ12·îÃæ½ÜÈ¯Çä
¡¡¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢¼ÒÄ¹¡§²£»³ Éð) ¤Ï¡¢1976Ç¯¤Î´©¹Ô°ÊÍè¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë³¨ËÜ¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥êー¥º¡Ê¥¥è¥Î¥µ¥Á¥³ ºî¡¦³¨¡¢ÐóÀ®¼Ò´©¡Ë¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Î¿·¾¦ÉÊ¡ÖShaky! ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Éー¥ë¡×¡ÊÁ´5¼ïÎà / 1²ó400±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤È¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó ¤ª¤¤â¤Á¤Ö¤¯¤í¥±ー¥¹¡×¡ÊÁ´5¼ïÎà / 1²ó400±ß¡¦ÀÇ¹þ¡Ë¤ò2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡¡¢Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡ÖShaky! ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Éー¥ë¡×(Á´5¼ï)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¤ÎShaky!¥·¥êー¥º¤Ë¡¢³¨ËÜ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥Î¥ó¥¿¥ó¤È¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤µÌó60mm¤Î¥Ó¥Ã¥°¤Ê¥¹¥±ー¥ë´¶¤Ç¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÆ¬¤ä¤Ë¤ó¤¸¤ó¤ÎÍÕ¤Ã¤ÑÉôÊ¬¤ò¥Ö¥ë¥Ö¥ëÍÉ¤é¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£º£¸åÅÐ¾ìÍ½Äê¤ÎÂè£²ÃÆ¤È¹ç¤ï¤»¤Æ¾þ¤ì¤Ð¡¢¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Î¤ª¤È¤â¤À¤Á¤¬Âç½¸¹ç¡£¼ê¸µ¤Ç¤«¤ï¤¤¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡¢¾Ð´é¤Ç¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥Î¥ó¥¿¥ó¤È¤ª¤È¤â¤À¤Á¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó ¤ª¤¤â¤Á¤Ö¤¯¤í¥±ー¥¹¡×(Á´5¼ï)¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¥Î¥ó¥¿¥ó¤Î³¨ËÜ¥·¥êー¥º¤Î£±ºý¡Ø¥Î¥ó¥¿¥ó¤â¤°¤â¤°¤â¤°¡Ù¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤¿¥Ý¥ÁÂÞ·¿¥±ー¥¹¤Ç¤¹¡£É½ÌÌ¤ÏÂç¤¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥¤¥é¥¹¥È¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢Î¢ÌÌ¤Ï¤ª¤Ê¤Þ¤¨Íó¤ä¤È¤ê¤À¤·¤°¤Á¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ý¥ÁÂÞ¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ó¥Ëー¥ëÀ½¤Ç·«¤êÊÖ¤·»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ»È¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£Â£¤Ã¤Æ¤â¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¢£¾¦ÉÊ¾ÜºÙ
¥Î¥ó¥¿¥ó
¥¿ー¥¿¥ó
¤¯¤Þ¤µ¤ó
¤Ö¤¿¤µ¤ó
¤¦¤µ¤®¤µ¤ó
¥¹¥×¥ê¥ó¥°¤Ç¥Ñー¥Ä¤¬¥Ö¥ë¥Ö¥ëÍÉ¤ì¤ë
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§Shaky! ¥Î¥ó¥¿¥ó ¥Ð¥Ö¥ë¥Ø¥Ã¥É¥Éー¥ë(Á´5¼ï)
È¯ÇäÆü¡¡¡§2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1²ó400±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¥µ¥¤¥º¡¡¡§ÌóW40¡ßH60¡ßD35mm
ÁÇºà¡¡¡¡¡§PVC¡¦¥¢¥¯¥ê¥ë¡¦Å´¡¦ABS
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー
¥Î¥ó¥¿¥ó
¤¯¤Þ¤µ¤ó
¤¿¤Ì¤¤µ¤ó
¤Ö¤¿¤µ¤ó
¤¦¤µ¤®¤µ¤ó
»ÈÍÑ¥¤¥áー¥¸
¾¦ÉÊÌ¾¡¡¡§¥Î¥ó¥¿¥ó ¤ª¤¤â¤Á¤Ö¤¯¤í¥±ー¥¹(Á´5¼ï)
È¯ÇäÆü¡¡¡§2024Ç¯12·îÃæ½Ü¤è¤ê½ç¼¡
²Á³Ê¡¡¡¡¡§1²ó400±ß(ÀÇ¹þ)
ÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡§15ºÐ°Ê¾å
¥µ¥¤¥º¡¡¡§ÌóW65¡ßH105mm
ÁÇºà¡¡¡¡¡§PU
¼è°·Å¹ÊÞ¡§Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¥³ー¥Êー
¢£¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Î¥ó¥¿¥ó¡×¥·¥êー¥º¤Ï¡¢39ÅÀ¤Î³¨ËÜ¡¢1ÅÀ¤Î¤«¤ë¤¿¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¡¢Îß·×3,460ËüÉô¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£¹ç·×12ÅÀ¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤¦¤Á£´ÅÀ¤¬W¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ç¿Í¸ø¤ÏÇò¤¤¤Í¤³¤ÎÃË¤Î»Ò¡¢¥Î¥ó¥¿¥ó¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤¤»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Î¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢¤È¤¤Ë¤¤¤¿¤º¤é¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ªÍ§¤À¤Á¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢Ëå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¡¢¤¤¤Ä¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥Î¥ó¥¿¥ó¤È¤ªÍ§¤À¤Á¤Î¡¢³Ú¤·¤¤Æü¾ï¤òÉÁ¤¯³¨ËÜ¥·¥êー¥º¤Ç¤¹¡£
¤ß¤ó¤ÊÂç¹¥¤¡ª ¥Î¥ó¥¿¥ó¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.kaiseisha.co.jp/special/nontan/
(C)SACHIKO KIYONO / MIKA KIYONO / KAISEI-SHA
¢£¡Ö¥Ù¥Í¥ê¥Ã¥¯ ¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡×¸ø¼°¾ðÊó
¥«¥×¥»¥ë¤ò³«¤±¤ë½Ö´Ö¡¢¤½¤ì¤Ï¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¡×¤È¡Ö³Ú¤·¤¤¡¦¤ª¤â¤·¤í¤¤¡×¤¬½Ð²ñ¤¦»þ¡£
¥«¥×¥»¥ë¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î»×¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡¢³Æ¼ïSNS¤è¤ê¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸ø¼°¥Úー¥¸ ¡§https://benelic.com/capsuletoy/
¸ø¼°X(µìTwitter)¡§https://x.com/capsuletoybu(https://twitter.com/capsuletoybu)
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/benelic.capsuletoy/