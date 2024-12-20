Âè8²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ³«ºÅ¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
2024Ç¯12·î12Æü¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡Û¤È¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡Û¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¤Ç¤¹¡£½é¤á¤Æ»²²Ã¤µ¤ì¤ëÊý¤â¡¢²áµî¤Ë±þÊç¤µ¤ì¤¿Êý¤âÊ³¤Ã¤Æ¤´»²²Ã²¼¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡Û¤È¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡Û¤Ë¤è¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡ÖÂè8²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¡×¤Î³«ºÅ¤òÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤ÆËÜÆüÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢§Âè8²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.es-novel.jp/esn-award08/
¢¡³«ºÅ¥¹¥±¥¸¥åー¥ë
[É½1: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/390_1_c67e2936d88060f25546750ce143e207.jpg ]
¢¡³Æ¾Þ¤Î¤´¾Ò²ð¡Ê¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÉôÌç¡¦¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥ÊÉôÌç¡Ë
Âè8²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¡×¤Ç¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¡¦¶â¾Þ¡¦¶ä¾Þ¡¦¾©Îå¾Þ¡¦¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¾Þ¤Î ¡É5¼ïÎà¤Î¾Þ¡É ¤ò¤´ÍÑ°ÕÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¤Ø¤Î¡ÚÎÏºî¤Î¤´±þÊç¡Û¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
[É½2: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/390_2_e95c2e0b9554e067539caa45c3b95acb.jpg ]
¢¨ 1ºîÉÊ¤Ë¸Â¤é¤º¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë³Æ¾Þ¤ËÁê±þ¤·¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿ºîÉÊ¤¬Â¿¿ô¤¢¤ì¤Ð¡¢Ê£¿ô¼ø¾Þ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¡±þÊçÊýË¡
¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¡Ê´°·ë¡¦Ì¤´°¤ÏÌä¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤ÆºîÉÊ¥ー¥ïー¥É¤Ë¡Ö£Å£Ó£ÎÂç¾Þ£¸¡×¤È¤¤¤¦¥ー¥ïー¥É¤òÀßÄê¤·¤ÆÄº¤¯¤À¤±¤Ç¡¢±þÊç¤¬´°Î»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ØÄê¤Î¥ー¥ïー¥É ¡Ö£Å£Ó£Î¡×¤ÎÉ½µ¤ÏÁ´³Ñ±Ñ¿ôÂçÊ¸»ú¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨»ØÄê¤Î¥ー¥ïー¥É ¡Ö£¸¡×¤ÎÉ½µ¤ÏÁ´³Ñ¿ô»ú¤Ç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨Ê£¿ô±þÊç¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢±þÊçºîÉÊ¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¡Ö£Å£Ó£ÎÂç¾Þ£¸¡×¥ー¥ïー¥É¤òÀßÄê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡±þÊç»ñ³Ê
½é¤á¤Æ¾®Àâ¤ò½ñ¤¯Êý¤«¤é¥×¥í¤Îºî²ÈÍÍ¡¢Â¾¼ÒÍÍ¤Ë±þÊçÃæ¤ÎºîÉÊ¤Ç¤ÎÆ±»þ±þÊç¤â¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨¥ー¥ïー¥É¤òÀßÄê¤·¤´±þÊçÄº¤¤¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤Ë½ÐÈÇÍ¥Àè¸¢¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¾Þ¤«¤éÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç½ÐÈÇÍ¥Àè¸¢¤Ïºî¼ÔÍÍ¤Ë¤´ÊÖµÑ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¡±þÊçµ¬Äê¡¦Ãí°Õ»ö¹à¡¦FAQ¤Ê¤É
¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.es-novel.jp/esn-award08/ ¡Ë¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡²áµî¼õ¾ÞºîÉÊ¤Î¤´¾Ò²ð
[É½3: https://prtimes.jp/data/corp/101562/table/390_3_5be34f4d776afbce972f832b385b98de.jpg ]
¢¡¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.comic-earthstar.jp/works/comicalize/
¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡§https://comic-earthstar.com/ ¡ÊËè½µÌÚÍË18»þ¹¹¿·¡¦Ëè·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡§https://www.es-novel.jp/ ¡ÊËè·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡§https://www.es-luna.jp/ ¡ÊËè·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥êー¥à¡§https://www.utadori.com/
Êä¹ÖÃË»Ò¡§https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic¡§https://toxicaholic.com
½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÖÌí¡ÊKAYA¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaya.bitfan.id/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.earthstar.co.jp/