BUILDY NOTE¤Ï¡Ö¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Î¸ÄÊÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¼Ò³°¥³¥¹¥È¤ò¡Ö¼Ò³°Èñ¡×¡¢¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤ò¡Ö¼ÒÆâÈñ¡×¤ÈµºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
·úÃÛ¶È¸þ¤±¥¯¥é¥¦¥É·¿¶ÈÌ³´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖBUILDY NOTE¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾¾ËÜÍ£»Ë¡Ë¤Ï¡¢¡ÖBUILDY NOTE¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Î¸ÄÊÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÜµ¡Ç½¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤è¤ê¸¶²Á¤òÁí³Û¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¼ÒÆâ¡¦¼Ò³°¤ËÊ¬¤±¤Æ´ÉÍý¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸¶²Á¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
◼︎¡Ö¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Î¸ÄÊÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡×¥ê¥êー¥¹¤ÎÇØ·Ê
¼Ò³°¥³¥¹¥È¤Î¤ß´ÉÍý¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¸¶²Á´ÉÍý¤ò¤·Íø±×¤¬»Ä¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤ËÏ«Ì³Èñ¤Ê¤É¤Î¼ÒÆâ¿Í·ïÈñ¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈÀÖ»ú¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¡¢¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë´ÉÍý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ëー¥º¤Ë¤ª±þ¤¨¤·¤Æº£²ó¤Îµ¡Ç½³«È¯¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Íø±×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¥³¥¹¥È´ÉÍý¤òÀµ³Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥³¥¹¥ÈÄ´À°¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤É¤ì¤À¤±Íø±×¤ò»Ä¤»¤¿¤«¤¬¿Í»öÉ¾²Á¤Ë¤â·Ò¤¬¤ê¡¢·Ð±Ä¼Ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¸½¾ì¤ÎÊý¤Ë¤â¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
◼¡Ö¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Î¸ÄÊÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡×¤ÎÆÃÄ§
¸½¾ì¤´¤È¤Ë¤«¤Ä¡¢¸¶²Á¤Î¼Â¹Ô´ÉÍýÃÊ³¬¤´¤È¤Ë¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤Î¾õ¶·¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î°Æ·ï¤ò¤Þ¤¿¤¤¤Ç¡¢¸½¾ì¤´¤È¤Î¼Ò³°¥³¥¹¥È¤È¼ÒÆâ¥³¥¹¥È¤¬ÇÄ°®¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
◼BUILDY NOTE¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
BUILDY NOTE¤ÏÅ°ÄìÅª¤Ê¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¿¦¿Í¤µ¤ó¤«¤é¸½¾ì´ÆÆÄ¡¢·ÐÍý¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤Ç¡¢·úÃÛ²ñ¼Ò¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Î¤ª»Å»ö¤ò¸úÎ¨²½¤·¡¢²ñ¼ÒÁ´ÂÎ¤Ç¡ÖÃ¦¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤¬³«È¯¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿BUILDYNOTE¤Ï¡¢¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¤ËÉ¬Í×¤Ê¥Äー¥ë¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡É¸½¾ì¡¦·Ð±Ä¤ÎÎ¾ÌÜÀþ"¤Ç¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸²½¡£
¹©»ö´ÉÍýµ¡Ç½¤ä¼Ì¿¿¡¦¿ÞÌÌ´ÉÍýµ¡Ç½¡¢¸¶²Á´ÉÍý¡¦¼õÈ¯Ãíµ¡Ç½¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¡¢·úÃÛ¤ËÉ¬Í×¤Ê¤¹¤Ù¤Æ¤Îµ¡Ç½¤¬ÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç·úÃÛ¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ÈÌ³¤¬´°·ë¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÆ¯¤¯¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Þ¤Ç¡¢Æ³Æþ»Ù±ç¤«¤éÄêÃå¤Þ¤Ç¼ê¸ü¤¯¥µ¥Ýー¥È¡£
¡Ö¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡×¤·¤¿¤¤¡¢¡ÖÃ¦¡¦¥¢¥Ê¥í¥°¡×¤·¤¿¤¤²ñ¼ÒÍÍ¤ÎÀ®²Ì¤òÆ³¤¯¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£
¾ÜºÙ¡§https://buildynote.com/
◼»ñÎÁ¤Î¤´°ÆÆâ
BUILDY NOTE¤Îµ¡Ç½¤ä¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤ò¾ÜºÙ¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://buildynote-21185157.hubspotpagebuilder.com/ebook
◼︎ÌµÎÁ¥Ç¥â¡¦Æ³Æþ¤Î¤´¸¡Æ¤
BUILDY NOTE¤Î¥Ç¥â²èÌÌ¤ò¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡¢Æ³Æþ¤ò¤´¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤Êý¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢²¼µ¤Ø¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¤¥ó¥¿ー¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶ÈÉô
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://buildynote.com/contact/
TEL¡§0120-936-667
◼︎BUILDY NOTE¥æー¥¶ー¤ÎÀ¼
YKK AP³ô¼°²ñ¼ÒÍÍ
2021Ç¯ÅÙÁë¿ô¥·¥§¥¢No1 ¶ÈÌ³É¸½à²½¤Ç¼õÃíÎÌ¤ÎÁý²Ã¤Ë¤âÂÐ±þ
¡¦Buildynote¤Ç¤Î¹©Äø´ÉÍý¤ò¥Ùー¥¹¤ËÁ´¹ñ¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¶ÈÌ³É¸½à²½¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦¿Í°÷¿ô¤òÁý²Ã¤µ¤»¤º¤ËÂ¿¤¯¤Î¼õÃí¤ËÂÐ±þ¤·¶ÈÌ³¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
¡¦1¿Í¤¢¤¿¤ê1¤«·î¤ÇÌó21»þ´Ö¡¢¶ÈÌ³»þ´Ö¤¬Ìó15¡óÃ»½Ì¤µ¤ì¤¿¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ðー¥¹ÍÍ¡ÊÊ¬¾ù½»Âð¥áー¥«ー¡Ë
¸½¾ì´ÆÆÄ1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î´°¹©Åï¿ô¤¬2.5ÇÜ¤Ë¡ª130¡óÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÃÏ°è¥Ó¥ë¥Àー¡ª
¡¦¸½¾ì´ÆÆÄ¤¬¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¶¦Í¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¾åÄ¹¤Î´ÉÍý¤¬¹Ô¤ÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦¸½¾ì¤Î¿ÊÄ½¤¬²Ä»ë²½¤µ¤ì¾å»Ê¤¬µ¤ÉÕ¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢Áá´ü¥µ¥Ýー¥È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¦5Ì¾¤Î¿·Â´¼Ò°÷¤¬¸½¾ì´ÆÆÄ¸õÊä¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¤·¡¢1¿ÍÅö¤¿¤ê¤Î´°¹©Åï¿ô¤ò21.5Åï¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤¿¡£
◼︎²ñ¼Ò¡¦»ö¶È³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ ¢©920-0901 ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÉ§»°Ä®2ÃúÌÜ2－18 FIX¥Ó¥ë
ÀßÎ©¡§1988Ç¯05·î
ÂåÉ½¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡¾¾ËÜ Í£»Ë
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§ ·úÃÛ¶È¸þ¤±¸½¾ì´ÉÍý¡¦¸¶²Á´ÉÍý¥¢¥×¥ê¡ÖBUILDY NOTE¡×¤Î³«È¯¡¦ÈÎÂ¥»ö¶È
HP¡§https://buildynote.com/