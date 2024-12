³ô¼°²ñ¼Ò100ÂåÉ½ÅÄÂ¼·Ä¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤¬¡ØBtoB MARKETING LEVEL UP GUIDE¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ÃB2B¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤È¼ÂÁ©¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÌÖÍå¤·¤¿¥¬¥¤¥É

株式会社100

HubSpot Smart CRM(TM)の導入・運用支援サービスを通じてRevOpsソリューションを提供する株式会社100(ハンドレッド、本社:東京都世田谷区、代表取締役:田村慶、以下、100)は、株式会社シーラベルが主催する共同マーケティング事業の一環として制作された『BtoB MARKETING LEVEL UP GUIDE』に当社代表のインタビューが掲載されたことをお知らせします。

本ガイドは、BtoBマーケティングに取り組む企業が直面する課題の解決や成果の向上を目指し、最新のトレンドや実践的なノウハウを詳しく提供しています。特に、マーケターが壁にぶつかったときや施策を成功に導くための実用的なヒントが盛り込まれています。

ガイドの主な内容

『BtoB MARKETING LEVEL UP GUIDE』は、4つの特集で構成されています。

1. 業界トップランナーインタビュー

- エキサイト株式会社 執行役員 大熊勇樹氏:「生成AI時代、勝敗の分け目は第一想起に」- 株式会社100 代表取締役 田村慶:「効率化のためのAI活用から収益向上のRevOpsへ」

2. BtoBマーケの壁と突破!今すぐ取り入れたいテクニック

SEOの活用、ホワイトペーパー量産のコツ、戦略的な階段設計など、実践的なノウハウを解説。

3. BtoBマーケ最前線!成果を生んだ施策例6連発

リード数やコンバージョン率を向上させた具体的な成功事例を紹介。

4. ここが秀逸!ツール&サービス特選

マーケティング業務を効率化するための厳選ツールやサービスを掲載。

株式会社100 田村慶のインタビュー概要

田村のインタビューでは、2024年の生成AIの活用事例や2025年に向けたRevOpsの重要性など、BtoBマーケティングにおける最新のトレンドが詳しく紹介されています。

ダウンロード方法

- 2024年最注目キーワード:「生成AI」生成AIは、製品やマーケティング活動のさまざまな領域に急速に導入され、大きな変化をもたらしています。具体的には、問い合わせ内容の分類や商談サマライズといった業務を自動化することで、効率性と正確性が飛躍的に向上しています。- 2025年注目キーワード:「RevOps」RevOpsは、データ連携による組織の収益最大化を目指す考え方です。各部門の活動をつなげる重要性が強調されており、収益視点でのデータ活用や顧客エンゲージメントの向上が具体例として挙げられます。- フリクションレスな購買体験の重要性フリクションレスな購買体験は、顧客一人ひとりに合わせたパーソナライズされた体験の提供を可能にします。一貫性のある顧客データの活用によって、スムーズで満足度の高い購買プロセスを実現することが、企業の競争優位性を高める鍵となります。

『BtoB MARKETING LEVEL UP GUIDE』は、無料でダウンロードいただけます。

対象者: BtoBビジネスを展開する企業の経営層、マーケティング責任者や担当者

内容:

●第1特集:業界トップランナーに聞いた!一問一答 2025年のマーケティング成否を分ける鍵とは

●第2特集:BtoBマーケの壁と突破!今すぐ取り入れたいテクニック

●第3特集:BtoBマーケ最前線!成果を生んだ施策例6連発

●第4特集:ここが秀逸!ツール&サービス集

無料ダウンロードする :https://clabel.jp/kyousou/white_paper/1/?prvcode=0a677c04-0d66-4bc2-bba4-92d191eb31b4

『BtoB MARKETING LEVEL UP GUIDE』は、次世代のマーケティング手法を学ぶための貴重な情報源です。ぜひご一読いただき、実務に役立てていただければ幸いです。

■株式会社100(ハンドレッド)について

会社名:株式会社100(ハンドレッド、英文名称:100 inc.)

代表者:代表取締役 田村 慶

所在地:東京都世田谷区代沢五丁目31番8号 No.R下北沢 3F

設立:2018年2月

事業内容:HubSpot導入及び活用支援、マーケティング・営業・サポート業務等のデジタル化支援、CRMの開発、システム連携開発、DWH構築、ウェブサイト・オウンドメディア構築、マーケティングコンテンツ・営業コンテンツ制作、MA・CRM・SFA導入支援、カスタマーサポートセンター構築支援



株式会社100(ハンドレッド)は、「HubSpot×AI×DATA」のビジョンのもと、HubSpotのソリューションパートナーとして、SMBからエンタープライズまで幅広い企業に対し、RevOps(レベニューオペレーション)の実践を支援し、ビジネス成長を促進しています。HubSpotの全Hub(Marketing、Sales、Service、Operations、Content)に精通し、マーケティング・セールス戦略の策定、Salesforceや他システムとのデータ連携・移行、API連携開発などを担当者目線でサポート。

2018年に創業し、2019年よりHubSpot専門のエキスパート集団として活動を開始。日本企業で唯一「Rookie of the Year(APAC)」を受賞し、2024年には「HubSpot Best Partner in Japan」を3年連続で受賞しています。また、ITreview Grid Award 2024 Fallにおいて3部門で最高位「Leader」を獲得。Japan HUG(HubSpotユーザーグループ)の運営事務局としてHubSpot活用の促進に貢献しています。

コーポレートサイト:https://www.100inc.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社100(ハンドレッド)

担当:若本