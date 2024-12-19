NakamuraEmi¤¬ÃÏ¸µ¸üÌÚ»Ô¤Î¥·¥Æ¥£¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥½¥ó¥°¡ÖMICHIKUSA¡×¤ò½ñ¤­²¼¤í¤·

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2025.01.20(mon) Release


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[»þ´Ö] OPEN 14:00 START 15:00


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[²ñ¾ì] ²£ÉÍÀÖ¥ì¥ó¥¬ÁÒ¸Ë1¹æ´Û £³F¥Ûー¥ë


[»þ´Ö] OPEN 18:00 START 18:30


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[½Ð±é]NakamuraEmi / MASSAN ¡ß BASHIRY/Guest¡§¥â¥Î¥ó¥¯¥ë


[»þ´Ö] OPEN 18:30 START 19:00



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¢£Major 7th Album ¡ÖKICKS¡×


CD¡§2024Ç¯5·î29Æü¡Ê¿å¡ËRelease¡¡ COCP-42258¡¡\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë


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SIDE A


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SIDE B


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https://www.youtube.com/watch?v=mkndngtFArI



¡Ú¡Öº×¡Êfeat. Mummy-D¡Ë¡×¥ß¥åー¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¡Û


https://www.youtube.com/watch?v=gh4Pa60sR20



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