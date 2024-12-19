Almondo¡¢¥Æ¥ó¥À(Åì¾Ú4198)¤Ø¤Î¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒAlmondo¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÊ¸µþ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§°ËÆ£ ÞæÂÀ¡Ë¤Ï¡¢Àè¿ÊÅª¤ÊAIµ»½Ñ¤ò¶¯¤ß¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇDCM¡¢Åìµþ¥¬¥¹¡¢IHI¡¢°ËÆ£Ãé¥Æ¥¯¥Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥º¡ÊCTC¡Ë¤Ê¤É¡¢Â¿¿ô¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢AI¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ðÈ×¹½ÃÛ¤äÆÃ²½·¿¥â¥Ç¥ë³«È¯¡¢AI¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¾®ÎÓ ¸¬¡Ë¤¬Åö¼Ò³ô¼°¤Î51¡ó¤ò¼èÆÀ¤·¡¢Åö¼Ò¤¬¥Æ¥ó¥À¥°¥ëー¥×¤Ë»²²è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤Ë¤è¤ê¡¢Almondo¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥À¤¬ÊÝÍ¤¹¤ëÉý¹¤¤¸ÜµÒ´ðÈ×¡¢¡ÖDojo¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥×¥í¥À¥¯¥È·²¡¢¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¤Ê¤É¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢À¸À®AIµ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿·µ¡Ç½¼ÂÁõ¤ä¿·»ö¶ÈÁÏ½Ð¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¼Ô¤ÏAI¤È¥¯¥é¥¦¥É¤Ë¤è¤ë´ë¶È¤Î¥ïー¥¯¥¹¥¿¥¤¥ëÊÑ³×¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤·¡¢¥µー¥Ó¥¹²ÁÃÍ¸þ¾å¤È»ö¶ÈÀ®Ä¹¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ïÅ¬»þ³«¼¨¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é
https://www.nikkei.com/nkd/disclosure/tdnr/20241219541489/
Almondo¤Î¼ç¤ÊÄó¶¡¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
1. AI¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ðÈ×¹½ÃÛ
³µÍ×¡§¿ÞÉ½¤äÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¤Ê£»¨¤Ê¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¤ä²ñÏÃ¥í¥°¤«¤é¡¢È¾¼«Æ°¤Ç¥Ê¥ì¥Ã¥¸¤òÃê½Ð¡¦¹½Â¤²½
¸ú²Ì¡§AI¥â¥Ç¥ë¤¬¸í²óÅú¡Ê¥Ï¥ë¥·¥Íー¥·¥ç¥ó¡Ë¤òµ¯¤³¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê²óÅú¡Ê9³ä°Ê¾å¤ÎÀºÅÙ¡Ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢´û¤Ë¿ôËü·ïµ¬ÌÏ¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¤òÃ£À®¤·¤¿Æ³Æþ»öÎã¤â
2. ÆÈ¼«¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à³«È¯
³µÍ×¡§¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹´Ä¶¤ÇÆ°ºî²ÄÇ½¤ÊÆÃ²½·¿¸À¸ì¥â¥Ç¥ë¡ÊSLM¡Ë¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢ÀìÌçÃÎ¼±ÂÐ±þ²ÄÇ½¤ÊÆÈ¼«¸¡º÷¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÄó¶¡
¸ú²Ì¡§¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ä¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹Í×·ï¤Ë¤âÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ç¡¢¶ÈÌ³¸½¾ì¤Ç¤Î½ÀÆð¤«¤Ä°ÂÁ´¤ÊAI³èÍÑ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£¥É¥á¥¤¥óÆÃ²½¤Ë¤è¤ê¹âÀÇ½¤ò¼Â¸½
3. AI¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ
³µÍ×¡§Ê£»¨¤Ê¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤ò¼«Æ°²½¤¹¤ëAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤ä¡¢Chatbot/Voicebot¤òÄÌ¤¸¤¿ÂÐÏÃ·¿AI¥¤¥ó¥¿ー¥Õ¥§ー¥¹¤Î¹½ÃÛ
¸ú²Ì¡§¸ÜµÒÂÐ±þ¤äÆâÉô¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢¸ÜµÒËþÂÅÙ¡¦¶ÈÌ³À¸»ºÀ¤òÈôÌöÅª¤Ë¸þ¾å
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Almondo¤Ï¡¢¥Æ¥ó¥À¤ÎËÉÙ¤Ê·Ð±Ä»ñ¸»¤ä¸ÜµÒ´ðÈ×¤ò³è¤«¤·¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ä¥×¥í¥À¥¯¥È¾å¤ÇÅý¹çÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤ë¥Ê¥ì¥Ã¥¸´ðÈ×¤Î¹½ÃÛ¤ò¶¯²½¤·¡¢»È¤¤¤ä¤¹¤¤RAG¤äAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶È³¦¡¦¶ÈÌ³ÆÃ²½¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò³È½¼¤·¡¢À¸À®AI¤Î¥æー¥¹¥±ー¥¹¤¬¿¼²½¤·¤Æ¤¤¤ëÎÎ°è¤Ø¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÄó¶¡¤â¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒAlmondo
¡ÚËÜ¼Ò½»½ê¡ÛÅìµþÅÔÊ¸µþ¶èËÜ¶¿2-35-10ËÜ¶¿À¥Àî¥Ó¥ë4F
¡ÚÀßÎ©¡Û2023Ç¯2·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌòCEO °ËÆ£ ÞæÂÀ
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û0.25É´Ëü±ß
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛAI¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢AI¥×¥í¥À¥¯¥È»ö¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://almondotech.com/
¡ÚºÎÍÑ¾ðÊó¡Ûhttps://almondotech.com/members
¡ÚËÜ·ïÏ¢ÍíÀè¡Ûcontact@almondotech.com
³ô¼°²ñ¼Ò¥Æ¥ó¥À
¡ÚËÜ¼Ò½»½ê¡ÛÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«2-24-12 WeWork ½ÂÃ«¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢Æâ
¡ÚÀßÎ©¡Û1995Ç¯6·î
¡ÚÂåÉ½¼Ô¡ÛÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹ ¾®ÎÓ ¸¬
¡Ú»ñËÜ¶â¡Û318É´Ëü±ß¡Ê2024Ç¯5·îËöÆü»þÅÀ¡Ë
¡Ú»ö¶ÈÆâÍÆ¡ÛDX¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢Techwise¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°»ö¶È¡¢¥²ー¥à¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä»ö¶È
¡ÚURL¡Ûhttps://www.tenda.co.jp/