Ä¶ÆÃµÞ¡¢ONE N¡ì ONLY¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤òU-NEXT¤Ë¤ÆÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®·èÄê¡ª¡ÖEBiDAN¡ßU-NEXT¡×¥³¥é¥Ü¤Ï2025Ç¯¤â¤Þ¤¹¤Þ¤¹¥Òー¥È¥¢¥Ã¥×¡ª
(C)SDR
USEN¡õU-NEXT GROUP¤Î³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Äé Å·¿´¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¡ÖU-NEXT¡×¤Ï¡¢Ä¶ÆÃµÞ¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 ¡ÈJoker¡É¡×²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¸ø±é¤È¡¢ONE N' ONLY¡ÖONE N¡Ç SWAG 2024 ¿Fiesta?¡×Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¸«ÊüÂê¤ÇÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¸ø±é¤Ï¡¢·î³Û²ñ°÷¤ÎÊý¤Ê¤éÄÉ²ÃÎÁ¶â¤Ê¤¯¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÃËÀÇÐÍ¥¡¦¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È½¸ÃÄ¡¢·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô¡¦ÄÌ¾ÎEBiDAN¡Ê¥¨¥Ó¥À¥ó¡Ë¡£9¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤½¤ì¤¾¤ì¤¬Í£°ìÌµÆó¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦Ãæ¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙU-NEXT¤Ç¤Ï¡¢EBiDAN¤Î¿Íµ¤¥°¥ëー¥×¡¢Ä¶ÆÃµÞ¤Î¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ÖBULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 ¡ÈJoker¡É¡×¤È¡¢ONE N' ONLY¤ÎÅìÌ¾ºå¥Ä¥¢ー¡ÖONE N¡Ç SWAG 2024 ¿Fiesta?¡×¤Î¥Ä¥¢ー¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ÎÌÏÍÍ¤ò2025Ç¯1·î¤ËÆÈÀê¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®½ªÎ»¸å¤Ï¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥ÈÂ¨´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿Ä¶ÆÃµÞ¤ÈONE N' ONLY¤Î¸ø±é¤ò¤¼¤Ò¤´¼«Âð¤«¤é¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤ÆU-NEXT¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÈÖÁÈ¡ØWhat's EBiDAN¡Ù¤ÎºÇ¿·ÏÃ¡¢¡Ö#11 Ä¶ÆÃµÞÊÔ¡×¤òËÜÆü¤è¤êÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Ä¶ÆÃµÞ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Îµ°À×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ÏÉ¬¸«¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡ØWhat's EBiDAN¡Ù¤ÎºÇ½ª²ó¤È¤Ê¤ë¡Ö#12 ÆÃÊÌÊÔ¡×¤ò12·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£#12¤Ç¤Ï¡¢¡Ö2024 Ç¯¡¢DOU ¤À¤Ã¤¿!?¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢³Æ¥°¥ëー¥×¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥é¥¤¥Ö¤È¤È¤â¤Ëº£Ç¯1Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤¦¤¾¤´´üÂÔ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¸½ºß¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷Ãæ¤Î¡ØDAN!DAN!EBiDAN!¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ØÏ¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÂ¿¿ôÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¤Ç¤¹¡£Ê»¤»¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
BULLET TRAIN ARENA TOUR 2024-2025 ¡ÈJoker¡É
[Æ°²è1: https://www.youtube.com/watch?v=H2cpVvb37yw ]
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007440
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë18:00～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～2025Ç¯2·î12Æü¡Ê¿å¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÇÛ¿®¸ø±é¡Û
2025Ç¯1·î29Æü ¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê ¸ø±é
ONE N¡Ç SWAG 2024 ¿Fiesta?
[Æ°²è2: https://www.youtube.com/watch?v=CDtzepYYI8c ]
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û
https://video.unext.jp/livedetail/LIV0000007439
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¡§2025Ç¯1·î18Æü¡ÊÅÚ¡Ë17:00～¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¤Þ¤Ç
¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¡§ÇÛ¿®½àÈ÷´°Î»¼¡Âè～2025Ç¯2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë23:59¤Þ¤Ç
¢¨»ëÄ°²ÄÇ½¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤³¤Á¤é(https://help.unext.jp/guide/detail/supported-devices-of-live-distribution)¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
¡ÚÇÛ¿®¸ø±é¡Û
2025Ç¯1·î18Æü Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬ー¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿ー ¸ø±é
What's EBiDAN¡ãÁ´12ÏÃ¡ä
[Æ°²è3: https://www.youtube.com/watch?v=TYeBUP-gnsw ]
¡ÚÇÛ¿®¾ÜºÙ¡Û
https://video.unext.jp/title/SID0098731
¥¹¥¿ー¥À¥¹¥È¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¿·¿Í&¼ã¼êÇÐÍ¥½¸ÃÄ¡¦·ÃÈæ¼÷³Ø±àÃË»ÒÉô "EBiDAN"¤òÅ°Äì²òÀâ¡ª
¡ÖEBiDAN¤ò¤Þ¤ÀÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÖÌ¾Á°¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¹¥¤¤Ê¥°¥ëー¥×°Ê³°¤ÎEBiDAN¤ò¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ëー¥×¤Ë¥Õ¥£ー¥Á¥ãー¤·¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÆÏ¤±¡£Ëè·î1ÏÃ¡¢1¥°¥ëー¥×¤ò¿¼ËÙ¤ê¤·¤¿¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆâÍÆ¤òÇÛ¿®Ãæ¡£
¡ÚÄ¶ÆÃµÞ ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷¡Û
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0011422
¡ÚONE N' ONLY ÇÛ¿®Ãæ°ìÍ÷¡Û
https://video.unext.jp/browse/feature/FET0012003
U-NEXT¤È¤Ï
U-NEXT¤Ï¸«ÊüÂêºîÉÊ¿ôNo.1¢¨¤ÎÆ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£±Ç²è¡¢¥É¥é¥Þ¡¢¥¢¥Ë¥á¤Ê¤É34ËüËÜ°Ê¾å¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Û¤«¡¢²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤äÉñÂæ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥µ¥Ã¥«ー¡¢¥´¥ë¥Õ¡¢³ÊÆ®µ»¤Ê¤ÉÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç´ÑÀï¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢110Ëüºý°Ê¾å¤Î¥Þ¥ó¥¬¤ä½ñÀÒ¤âÇÛ¿®¤·¡¢1¤Ä¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç¡Ö¥Ó¥Ç¥ª¡×¡Ö¥Ö¥Ã¥¯¡×¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¡×¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ó¥¿¥áÂÎ¸³¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2023Ç¯7·î¤ËParavi¤È¥µー¥Ó¥¹Åý¹ç¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢TBS¡¢¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥É¥é¥Þ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤âÂçÎÌ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤µ¤é¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼ÒU-NEXT HOLDINGS¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO¡§±§Ìî ¹¯½¨¡Ë¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£
U-NEXT¡§https://video.unext.jp
U-NEXT SQUARE¡§https://square.unext.jp
¢¨GEM PartnersÄ´¤Ù¡¿2024Ç¯11·î»þÅÀ
¹ñÆâ¤Î¼çÍ×¤ÊÄê³ÛÀ©Æ°²èÇÛ¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÍÎ²è/Ë®²è/³¤³°¥É¥é¥Þ/´ÚÎ®¡¦¥¢¥¸¥¢¥É¥é¥Þ/¹ñÆâ¥É¥é¥Þ/¥¢¥Ë¥á¤òÄ´ºº¡£ÊÌÅÓ¡¢ÍÎÁºîÉÊ¤¢¤ê¡£