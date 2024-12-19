¡ÚÆ°²è¡¦¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡ÛÊ¿Ìî·¼°ìÏº¤ÎÌ¾ºî¡Ö¤¢¤ëÃË¡×´¶Æ°¤Î¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¤Ø¡£2025Ç¯8·î¡¢À¤³¦½é±é³«Ëë¡ª¡ÚµÓËÜ¡¦±é½Ð¡§À¥¸Í»³Èþºé¡¿½Ð±é¡§±º°æ·ò¼£¡¢¾®ÃÓÅ°Ê¿ ¤Û¤«¡Û

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Art direction¡¦Design¡§Koji Wagatsuma(YAR)¡¿Yua Matsumoto(YAR)
Photographer¡§Tomoharu Kotsuji
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¸ø¼°HP¡áhttps://horipro-stage.jp/stage/aman2025/
¸ø¼°Instagram¡áhttps://www.instagram.com/amanmusical_official/
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