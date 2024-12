¥¹¥Æ¥£ー¥ô¥ó¡¦¥­¥ó¥°¸¶ºî¡Ø¥¯¥¸¥çー 4K¥ì¥¹¥È¥¢ÈÇ¡ÙBlu-ray 2025Ç¯4·î2Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä¡ªÂÔË¾¤ÎTVÊüÁ÷ÈÇÆüËÜ¸ì¿á¤­ÂØ¤¨²»À¼¤ò½é¼ýÏ¿¡ª

待望のTV放送版日本語吹き替え音声を初収録し、国内初Blu-ray化!

★スティーヴン・キング原作『クジョー』の最新4Kレストアマスター!

★TV放送版日本語吹替音声(1986年6月16日初回放送TBS系「月曜ロードショー」版)をソフト初収録!

★ルイス・ティーグ監督の音声解説に加え、2007年に制作されたメイキング・ドキュメンタリーなど特典を初収録!

狂犬病にかかったセント・バーナード犬に襲われる母子の恐怖を描いたスティーヴン・キングの同名小説(翻訳題は[クージョ])を、キングに推薦された『アリゲーター』(80)のルイス・ティーグ監督が映画化。撮影監督は『ダイ・ハード』(88)『レッド・オクトーバーを追え!』(90)の撮影や『スピード』(94)『ツイスター』(96)の監督で知られるヤン・デ・ボン。音楽は『エルム街の悪夢』(84)のチャールズ・バーンスタイン。4Kレストアされた本編マスターに加え、監督の音声解説、メイキング・ドキュメンタリーなど豪華特典!

▼『クジョー 4Kレストア版』Blu-ray 商品情報

【発売日】

2025年4月2日(水)

【価格】

7,480円(税込)

【封入特典】

●初回限定特典: 解説リーフレット(解説:氏家譲寿氏)

【音声特典】

●音声解説:ルイス・ティーグ監督

【映像特典】(約44分)

●「ドッグ・デイズ:メイキング・オブ『クジョー』」

●オリジナル予告編

更に、Amazon.co.jpでご購入いただいた方限定でオリジナル特典をプレゼント!

こちらもお見逃しなく!

★オリジナル法人別特典

【Amazon.co.jp】L判ブロマイド 3枚セット

※デザインは後日解禁いたします。

※特典はなくなり次第終了となります。

▼『クジョー 4Kレストア版』作品情報

【キャスト】

ドナ・トレントン:ディー・ウォレス (鈴木弘子)

タッド・トレントン:ダニー・ピンタウロ (渕崎ゆり子)

ヴィック(ヴィクター)・トレントン:ダニエル・ヒュー・ケリー (小川真司)

スティーヴ・ケンプ:クリストファー・ストーン (堀勝之祐)

ジョー・キャンバー:エド・ローター

チャリティ・キャンバー:カイウラニ・リー

ブレット・キャンバー:ビリー・ジャコビー

ゲイリー・ペルヴィエ:ミルズ・ワトソン

バナーマン:サンディ・ウォード

マセン:ジェリー・ハーディン

【スタッフ】

監督:ルイス・ティーグ

製作:ダニエル・H・ブラット、ロバート・シンガー

原作:スティーヴン・キング「クージョ」

脚本:ドン・カーロス・ダナウェイ、ローレン・キュリア

撮影:ヤン・デ・ボン

編集:ニール・トラヴィス

音楽:チャールズ・バーンスタイン

[本編日本語字幕:大石盛寛]

【ストーリー】

米国最北東部メイン州の海辺の町キャッスル・ロック。自動車修理工のジョー(エド・ローター)に飼われている巨大なセント・バーナード犬のクジョーは、森の中でコウモリに咬まれ狂犬病に罹患、発症する。凶暴な怪物と化したクジョーはジョーを咬み殺し、故障した車の修理に彼の工場を訪れたドナ(ディー・ウォレス)とタッド(ダニー・ピンタウロ)の母子に襲いかかる。ドナたちは動かなくなった車の中に退避するが、その場を離れないクジョーにより車内に閉じ込められてしまう・・・。

発売元:是空/ハピネット・メディアマーケティング

販売元:ハピネット・メディアマーケティング

(C) 2024 Paramount Pictures, All Rights Reserved.UNDER LICENSE FROM PARAMOUNT HOME ENTERTAINMENT INC. LAYOUT AND DESIGN