App Store/Google Play¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Ëâ²¦¤ÈÎµ¤Î·ú¹ñëý¡Ù¤È¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³«»Ï¡ª
¡ú¥È¥Ô¥Ã¥¯¥¹¡ú
- ¥³¥é¥Ü¥¹¥«¥¦¥ÈPart.1¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥ì¥ó¡õ¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
- ¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
- ¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Ë¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿É÷·Ê¤ò¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
- ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Â³¡¹³«ºÅ¡ª¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
- ¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«¡ª
£±¡¥¥³¥é¥Ü¥¹¥«¥¦¥ÈPart.1¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥êー¥ì¥ó¡õ¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¡¡¢¡¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¥³¥é¥Ü Ä¶Ëâ²¦Îµº× Part.1 ¥¹¥«¥¦¥È¡×¤¬³«ºÅ¡ª
¡¡[ÁòÁ÷]¥Õ¥êー¥ì¥ó¤È[Í¦¼Ô]¥Ò¥ó¥á¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡ª³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025/1/20(·î) 14:59¤Þ¤Ç ¡ª(Í½Äê)
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ÀïÆ®¡§[ÁòÁ÷]¥Õ¥êー¥ì¥ó ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡²Ã¸î¡§[Í¦¼Ô]¥Ò¥ó¥á¥ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊCV¡§¼ïºêÆØÈþ¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊCV¡§²¬ËÜ¿®É§¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ú6³ÐÀÃ¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ú6³ÐÀÃ¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
2.¡¡¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¡ª´ü´ÖÃæ¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª
¢¡¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈ¬À±¤ÎËâ²¦¤ÈÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤¿ËâË¡»È¤¤¡×Á°ÊÔ¡¡³«ºÅ¡ª
¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¤ÎÀ¤³¦¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤À¥Õ¥êー¥ì¥óÃ£¤òÄÉ¤¦¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÈ¬À±¤ÎËâ²¦¤ÈÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤¿ËâË¡»È¤¤¡×Á°ÊÔ¤¬³«ºÅÃæ¡ª¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´Ö¤Ë¥í¥°¥¤¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤Ç[Íê¤ì¤ëÁ°±Ò] ¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¤µ¤é¤Ë¡¢¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ó¥ó¥´¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÃ£À®¤¹¤ë¤È¡¢ [ÎµËâ¿Í¤ÎÁªÂò]¥ß¥ê¥à¡¦¥Êー¥ô¥¡¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª³«ºÅ´ü´Ö¤Ï2025/1/20(·î) 10:59¤Þ¤Ç!(Í½Äê)
<¤¢¤é¤¹¤¸>
ÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ»þ¶õ¤ÎÎö¤±ÌÜ¤¬È¯À¸¡¢¤½¤Î·ï¤Ç¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤¿¥ê¥à¥ë¤ÏÎö¤±ÌÜ¤ÎÄ´ºº¤ò¥®¥£¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£¿å¾½¶Ì¤Ç¼þ°Ï¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï°ÛÀ¤³¦¤«¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¥Õ¥êー¥ì¥ó¡¢¥Õ¥§¥ë¥ó¡¢¥·¥å¥¿¥ë¥¯¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ä´ºº¤Î¤¿¤á¥Õ¥êー¥ì¥óÃ£¤È¹çÎ®¤·¤¿¥ê¥à¥ë¤ÏÈà½÷Ã£¤ò¸µ¤ÎÀ¤³¦¤ËÌá¤¹¤¿¤á¡¢¹ÔÆ°¤ò¶¦¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¡Ä¡ÄÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤¿ËâË¡»È¤¤°ì¹Ô¤È¥ê¥à¥ëÃ£¤ÎÃ»¤¤Î¹¤¬Ëë¤ò³«¤±¤ë¡ª¡©
¡¡¡¡¡¡¡¡ÀïÆ®¡§[Íê¤ì¤ëÁ°±Ò]¥·¥å¥¿¥ë¥¯ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡²Ã¸î¡§[ÎµËâ¿Í¤ÎÁªÂò]¥ß¥ê¥à¡¦¥Êー¥ô¥¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊCV¡§¾®ÎÓÀé¹¸¡Ë ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊCV¡§Æü¹âÎ¤Æà¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ú6³ÐÀÃ¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨¡ú6³ÐÀÃ¸å¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤Ç¤¹
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
3. ¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Ë¤Æ°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿É÷·Ê¤ò¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¤Ç¤â³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¡ª
Áó·îÁð¤¬ºé¤¯Åã
Î®À±¤¬¸«¤¨¤ëÂç¿¹ÎÓ
¤â¤·¤ä¤³¤ì¤Ï¡Ä¡©ÀµÂÎ¤Ï¥¢¥×¥ê¤Ç¡ª
¥Ò¥ó¥á¥ëÁü
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
£´¡¥¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬Â³¡¹ÅÐ¾ì¡ª¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ê¤É¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¢¡¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¥³¥é¥ÜµÇ° Í§Ã£¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ¡ª
¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢Í§Ã£¾·ÂÔ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤¬³«ºÅÃæ¡ª¾·ÂÔ¤·¤¿¿ô¤¬Áý¤¨¤ë¤È¡¢Ëâ¾½ÀÐ¤òºÇÂç400¸Ä³ÍÆÀ²ÄÇ½¡ª¤Þ¤¿¡¢¾·ÂÔ¤·¤¿Í§Ã£¤Î¥×¥ì¥¤¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤ÆÊó½·¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡ª¥³¥é¥Ü¤òµ¡¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡ª
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§～2025/1/20(·î) 10:59¤Þ¤Ç(Í½Äê¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£ ¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
(C) T,F,K/TSP (C) S,F,K/TSDP (C)BNEI¡¡(C) K.Y,T.A/S/FP
¢¡»Ï¤á¤ë¤Ê¤éº£¡ª¶î¤±½Ð¤·ÌÁ¼ç±þ±ç¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅÃæ¡ª
¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¤ò»Ï¤á¤¿¤Æ¤ÎÌÁ¼ç¤Î³§ÍÍ¤ò¥µ¥Ýー¥È¡ª¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¯¥ê¥¢¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿ー°éÀ®ÁÇºà¤äÁõÈ÷ÉÊ¶¯²½ÁÇºà¤òÂçÎÌ¤Ë³ÍÆÀ¡ª¤¤¤ÁÁá¤¯¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò¶¯²½¤·¤è¤¦¡ª
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§～2025/3/31¡Ê·î¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¥¢¥×¥êÆâ¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£ ¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡¡
¢¡¥³¥é¥Ü¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅÍ½Äê¡ª
¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/tensura_m_game¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¥³¥é¥Ü¤Ç¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡©¡×¤Î¥¯¥¤¥º¤ËÅú¤¨¤ë¤È¡¢¥³¥é¥Ü¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¸ÂÄê¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¬Åö¤¿¤ë¡ª¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÈ¯É½¡ª
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2024/12/20¡Ê¶â¡Ë18¡§00～2024/12/26¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¥³¥é¥ÜPV¸ø³«µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¼Â»ÜÍ½Äê¡ª
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤ò¤®¤å¤Ã¤ÈµÍ¤á¹þ¤ó¤À¥³¥é¥ÜPV¤ò¸ø³«¡ª
[Æ°²è: https://www.youtube.com/watch?v=6bmMGAvvTQQ ]
¤Þ¤¿¡¢PV¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ ¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¸ø¼°X¡Êhttps://x.com/tensura_m_game¡Ë¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¡¢³ºÅö¤Î¥Ý¥¹¥È¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤¹¤ë¤È¡¢Áí³Û100Ëü±ßÊ¬¤Î¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤ÈËâ¾½ÀÐ¤¬¹ç·×900Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò12·î23Æü¤«¤é³«ºÅÍ½Äê¡ª
¢¨¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³«ºÅ´ü´Ö¡§2024/12/23(·î)20¡§00 ～2025/1/£²(ÌÚ)19¡§59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¸ø¼°X¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
¢¨´ü´Ö¡¦ÆâÍÆ¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÊÑ¹¹¡¦½ªÎ»¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
£µ¡¥¥³¥é¥ÜÆâÍÆ¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤ÀÀ¸ÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«¡ª
¢¡¡Ö¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¡×¤È¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿À¸ÇÛ¿®¤Î¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«Ãæ¡ª
¥²¥¹¥È¤Ë²¬ºéÈþÊÝ¤µ¤ó¡Ê¥ê¥à¥ëÌò¡Ë¡¢Ë¸ý¤á¤°¤ß¤µ¤ó¡ÊÃÒ·ÅÇ·²¦(¥é¥Õ¥¡¥¨¥ë) Ìò¡Ë¤Î¤ªÆó¿Í¤ò¤ª¸Æ¤Ó¤·¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥é¥Ü¾ðÊó¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¤ªÆÏ¤±¡ªÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥³¥é¥ÜPV¤ä¡¢¿·¥¹¥Èー¥êー¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¿·ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥³¥é¥Ü¥¥ã¥é¤¿¤Á¤ÎÀÇ½¤ä±üµÁÆ°²è¤Ê¤É¤òÂç¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¸«Æ¨¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Êý¤Ï¤¼¤Ò¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¥¢ー¥«¥¤¥Ö»ëÄ°¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¢§¢¨»ëÄ°´ü¸Â¡§2025/3/14¡Ê¶â¡Ë18¡§30¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
https://www.youtube.com/live/8P5hUzDg88M
¢¡ÇÛ¿®Æâ¤Ç¤Ï¡¢¹ë²ÚÀ¼Í¥¤Î¥µ¥¤¥ó¿§»æ¤¬¤¢¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò»ëÄ°¤·¡¢
¡Ö¡ô¤Þ¤ª¤ê¤å¤¦¥Õ¥êー¥ì¥ó¥³¥é¥Ü¡×¤ò
¤Ä¤±¤Æ´¶ÁÛ¤òÅê¹Æ¤¹¤ì¤Ð±þÊç´°Î»¡ª
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡³«ºÅ´ü´Ö¢§
2024/12/26¡ÊÌÚ¡Ë23¡§59¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤È¤Ï
¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Çー¡×(¾®³Ø´Û)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¡¢»³ÅÄ¾â¿Í(ºî)¤È¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ(²è)¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¡£ Í¦¼Ô¤È¤½¤Î¥Ñー¥Æ¥£ー¤Ë¤è¤Ã¤ÆËâ²¦¤¬ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡È¤½¤Î¸å¡É¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¡¢Í¦¼Ô¤È¶¦¤ËËâ²¦¤òÂÇÅÝ¤·¤¿ÀéÇ¯°Ê¾åÀ¸¤¤ëËâË¡»È¤¤¡¦¥Õ¥êー¥ì¥ó¤È¡¢Èà½÷¤¬¿·¤¿¤Ë½Ð²ñ¤¦¿Í¡¹¤ÎÎ¹Ï©¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡ÈËâ²¦Æ¤È²¸å¡É¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê»þ·ÏÎó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¶»¤Ë»É¤µ¤ë¥É¥é¥Þ¤ä¥»¥ê¥Õ¡¢ËâË¡¤ä·õ¤Ë¤è¤ëÀï¤¤¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥æー¥â¥¢¤Ê¤É¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬¿¥¤êÀ®¤¹Êª¸ì¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤ò³ÍÆÀ¡£ ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï´û´© 13 ´¬¤Ç¤¹¤Ç¤ËÎß·×Éô¿ô 2200 ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¡¢¤½¤·¤Æ 2021 Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥¬Âç¾Þ 2021¡×Âç¾Þ¡¢¡ÖÂè 25 ²ó¼êÄÍ¼£ÃîÊ¸²½¾Þ¡×¤Î¿·À¸¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Ì¡²è¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÀûÉ÷¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î TV ¥¢¥Ë¥á¤¬¥Þ¥Ã¥É¥Ï¥¦¥¹¤ÎÀ©ºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ 2023 Ç¯ 9 ·î 29Æü¤Î¶âÍË¥íー¥É¥·¥çー½é²ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢µî¤ë 3·î 22 Æü(¶â)¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ºØÆ£·½°ìÏº´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëï£¡¹¤¿¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¿Ø¤Ë¤è¤ë¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÏÉý¹¤¤¥Õ¥¡¥ó¡¦»ëÄ°¼Ô¤Ë»Ù»ý¤µ¤ì¡¢Ëè½µÊüÁ÷¤ÎÅÙ¤ËÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¢¥Ë¥áÂèÆó´üÀ©ºî·èÄê¡ªµ¤¤Ë¤Ê¤ë¾ðÊó¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª▶https://frieren-anime.jp/
Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Ëâ²¦¤ÈÎµ¤Î·ú¹ñëý¤È¤Ï
¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Ëâ²¦¤ÈÎµ¤Î·ú¹ñëý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Å¾¥¹¥é¤ÎÀ¤³¦¤òºÆ¸½¤·¤¿¡¢¡Ö·ú¹ñ&3D¥Ð¥È¥ëRPG¡×¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¸«¤É¤³¤í£±.¡§¼«Ê¬¤À¤±¤ÎËâ¹ñÏ¢Ë®¤ò·ú¹ñ
¥×¥ì¥¤¥äー¤¬ÌÁ¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¡ÖËâ¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ë¡×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡ª
¥¹¥Èー¥êー¤ò¿Ê¤á¤ë¤ÈÂ¼¤«¤éÄ®¤Ø¡¢Ä®¤«¤éÅÔ»Ô¤Ø¤È¹ñ¤¬³ÈÂç¡ª
¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤È¸òÎ®¤·¤Æ¿ÆÌ©ÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤È¡¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Ìã¤¨¤ë¤³¤È¤â¡ª
¸«¤É¤³¤í£².¡§¥¹¥¥ë¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¹ç¤¦3D¥Ð¥È¥ë¤òÂÎ¸³
¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÃ£¤ò£³D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡ª
Ã¯¤Ç¤â³Ú¤·¤á¤ë´ÊÃ±Áàºî¤Ç¡¢ºîÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿Â¿ºÌ¤Ê¥¹¥¥ë¤äÉ¬»¦µ»¤ò¸¶ºî¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÎ×¾ì´¶¤È¶¦¤ËÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¸«¤É¤³¤í£³.¡§¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÇÁÉ¤ë¡ª¥¢¥Ë¥á¥¹¥Èー¥êー¤òÄÉÂÎ¸³
¥¢¥Ë¥á¡ÖÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡×¤Î¥¹¥Èー¥êー¤¬¹ë²ÚÀ¼Í¥¿Ø¤Î¥Ü¥¤¥¹ÉÕ¤¤ÇÅ¸³«¤·¡¢¥ê¥à¥ë¤¬Ã©¤Ã¤Æ¤¤¿µ°À×¤òÄÉÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤¾¡ª
¸«¤É¤³¤í£´.¡§¥¢¥×¥ê¤Ç¤·¤«ÂÎ¸³¤Ç¤¤Ê¤¤¸¶ºî¼Ô´Æ½¤¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー
¤³¤³¤Ç¤·¤«¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¸¶ºî¼Ô´Æ½¤¤Î¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤òÅ¸³«¡ª¥²ー¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë°áÁõ¤ä¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤âÂ³¡¹ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¾¡ª¤Þ¤ÀÃ¯¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¡ÖÅ¾¥¹¥é¡×¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤·¤è¤¦¡ª
¡ã¥¢¥×¥ê¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é¡ä
Apple Store¡§https://apps.apple.com/jp/app/id1565488936
Google Play¡§https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.tensuramrkrelease
¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÌ¾¡§Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Ëâ²¦¤ÈÎµ¤Î·ú¹ñëý
¥¸¥ã¥ó¥ë¡§°ÛÀ¤³¦ºÇ¶¯ÂÎ¸³¡ß·ú¹ñ¡ß3D¥Ð¥È¥ëRPG
ÇÛ¿®Æü¡§ÇÛ¿®Ãæ
ÈÎÇä²Á³Ê¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥ÉÌµÎÁ¡¦°ìÉô¥¢¥¤¥Æ¥à²Ý¶â
ÇÛ¿®¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡§App Store¡¢Google Play
¸ø¼°Web¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://ten-sura-m.bn-ent.net/
¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/tensura_m_game
¸ø¼°LINE¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://lin.ee/APznoBU
Ãøºî¸¢É½µ
(C)Àî¾åÂÙ¼ù¡¦ÉúÀ¥¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Å¾¥¹¥éÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¼Æ¡¦ÉúÀ¥¡¦¹ÖÃÌ¼Ò¡¿Å¾¥¹¥éÆüµÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)Bandai Namco Entertainment Inc.
(C)»³ÅÄ¾â¿Í¡¦¥¢¥Ù¥Ä¥«¥µ¡¿¾®³Ø´Û¡¿¡ÖÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
ÇÛ¿®¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
¢¨¾ðÊó¤Ï¡¢È¯É½Æü¸½ºß¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£È¯É½¸åÍ½¹ð¤Ê¤·¤ËÆâÍÆ¤¬ÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²èÌÌ¤Ï³«È¯Ãæ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¨¥í¥´¡¦²èÁü¤ò¤´·ÇºÜ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢É¬¤º¥³¥Ôー¥é¥¤¥ÈÉ½µ¤ÎµºÜ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï¡¢¥Ñ¥±¥Ã¥ÈÄÌ¿®ÎÁ¤¬ÊÌÅÓ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨Apple¤ÈApple¤Î¥í¥´¡¢App Store¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¹ñ¤ÇÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿Apple Inc.¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£
¢¨Google Play ¤Ï¡¢Google LLC ¤Î¾¦É¸¤Ç¤¹¡£