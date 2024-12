App Store/Google Play¸þ¤±¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Ëâ²¦¤ÈÎµ¤Î·ú¹ñëý¡Ù¤È¥¢¥Ë¥á¡ØÁòÁ÷¤Î¥Õ¥êー¥ì¥ó¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬³«»Ï¡ª

株式会社バンダイナムコエンターテインメント

★トピックス★

- コラボスカウトPart.1には、フリーレン&ヒンメルが登場!- 新ストーリーイベント開催!期間中ログインするだけでシュタルクがもらえる!- アニメ『葬送のフリーレン』にて印象的だった風景をまおりゅうでも楽しむことが可能に!- コラボを記念したキャンペーンが続々開催!限定アクリルブロックなどがもらえるチャンス!- コラボ内容を詰め込んだ生配信のアーカイブを公開!

1.コラボスカウトPart.1には、フリーレン&ヒンメルが登場!

◆「葬送のフリーレンコラボ 超魔王竜祭 Part.1 スカウト」が開催!

[葬送]フリーレンと[勇者]ヒンメルが登場!開催期間は2025/1/20(月) 14:59まで !(予定)

戦闘:[葬送]フリーレン 加護:[勇者]ヒンメル

(CV:種崎敦美) (CV:岡本信彦)

※★6覚醒後のイラストです

2. 新ストーリーイベント開催!期間中ログインするだけでシュタルクがもらえる!

◆新ストーリーイベント「八星の魔王と千年以上生きた魔法使い」前編 開催!

「まおりゅう」の世界に迷い込んだフリーレン達を追う新ストーリーイベント「八星の魔王と千年以上生きた魔法使い」前編が開催中!イベント開催期間にログインするだけで[頼れる前衛] シュタルクがもらえる!さらに、ストーリーイベントビンゴミッションを達成すると、 [竜魔人の選択]ミリム・ナーヴァがもらえる!開催期間は2025/1/20(月) 10:59まで!(予定)

<あらすじ>

突如として時空の裂け目が発生、その件で呼び出されたリムルは裂け目の調査をギィに押し付けられることに。水晶玉で周囲を確認すると、そこには異世界からやってきたフリーレン、フェルン、シュタルクの姿があった。調査のためフリーレン達と合流したリムルは彼女達を元の世界に戻すため、行動を共にすることとなり……千年以上生きた魔法使い一行とリムル達の短い旅が幕を開ける!?

戦闘:[頼れる前衛]シュタルク 加護:[竜魔人の選択]ミリム・ナーヴァ

(CV:小林千晃) (CV:日高里奈)

※★6覚醒後のイラストです※★6覚醒後のイラストです

3. アニメ『葬送のフリーレン』にて印象的だった風景をまおりゅうでも楽しむことが可能に!

蒼月草が咲く塔流星が見える大森林もしやこれは…?正体はアプリで!ヒンメル像

4.コラボを記念したキャンペーンが続々登場!限定アクリルブロックなどがもらえるチャンス!

◆アニメ『葬送のフリーレン』コラボ記念 友達招待キャンペーン開催!

コラボを記念して、友達招待キャンペーンが開催中!招待した数が増えると、魔晶石を最大400個獲得可能!また、招待した友達のプレイ状況に応じて報酬がもらえる!コラボを機にみんなでまおりゅうを楽しもう!

※キャンペーン開催期間:~2025/1/20(月) 10:59まで(予定)

(C) T,F,K/TSP (C) S,F,K/TSDP (C)BNEI (C) K.Y,T.A/S/FP

◆始めるなら今!駆け出し盟主応援キャンペーン開催中!

まおりゅうを始めたての盟主の皆様をサポート!ミッションクリアでキャラクター育成素材や装備品強化素材を大量に獲得!いち早くキャラクターを強化しよう!

※キャンペーン開催期間:~2025/3/31(月)23:59まで

◆コラボ限定グッズが当たるキャンペーンを開催予定!

「まおりゅう」公式X(https://x.com/tensura_m_game)をフォローし、「まおりゅうコラボで実装されるキャラクターの名前は?」のクイズに答えると、コラボキービジュアルを使用した限定アクリルブロックが当たる!詳細は「まおりゅう」公式Xアカウントにて発表!

※キャンペーン開催期間:2024/12/20(金)18:00~2024/12/26(木)23:59まで(予定)

※詳細は「まおりゅう」公式Xをご確認下さい。

◆コラボPV公開記念キャンペーンを実施予定!

気になるコラボ内容をぎゅっと詰め込んだコラボPVを公開!

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=6bmMGAvvTQQ ]

また、PV公開を記念して、 「まおりゅう」公式X(https://x.com/tensura_m_game)をフォローし、該当のポストをリポストすると、総額100万円分のえらべるPayと魔晶石が合計900名様に当たるキャンペーンを12月23日から開催予定!

※キャンペーン開催期間:2024/12/23(月)20:00 ~2025/1/2(木)19:59まで(予定)

※詳細は「まおりゅう」公式Xをご確認下さい。

5.コラボ内容を詰め込んだ生配信のアーカイブを公開!

◆「まおりゅう」とアニメ『葬送のフリーレン』のコラボを記念した生配信のアーカイブを公開中!

ゲストに岡咲美保さん(リムル役)、豊口めぐみさん(智慧之王(ラファエル) 役)のお二人をお呼びし、気になるコラボ情報を余すことなくお届け!配信内では、コラボPVや、新ストーリーイベント、新登場するコラボキャラたちの性能や奥義動画などを大公開しております!見逃してしまった方はぜひアーカイブをご覧ください!

アーカイブ視聴はこちらから▼※視聴期限:2025/3/14(金)18:30まで(予定)

https://www.youtube.com/live/8P5hUzDg88M

◆配信内では、豪華声優のサイン色紙があたるキャンペーンをご紹介!

アーカイブを視聴し、

「#まおりゅうフリーレンコラボ」を

つけて感想を投稿すれば応募完了!

開催期間▼

2024/12/26(木)23:59まで(予定)

アニメ『葬送のフリーレン』とは

「週刊少年サンデー」(小学館)で連載中、山田鐘人(作)とアベツカサ(画)による漫画『葬送のフリーレン』。 勇者とそのパーティーによって魔王が倒された“その後”の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。

“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。 コミックスは既刊 13 巻ですでに累計部数 2200 万部を突破し、そして 2021 年には「マンガ大賞 2021」大賞、「第 25 回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞するなど、漫画ファンの間で旋風を起こしている。

その TV アニメがマッドハウスの制作によって 2023 年 9 月 29日の金曜ロードショー初回スペシャルからスタートし、去る 3月 22 日(金)まで放送された。斎藤圭一郎監督をはじめとする錚々たるスタッフ陣によるハイクオリティなアニメーションは幅広いファン・視聴者に支持され、毎週放送の度に大きな話題となった。

アニメ第二期制作決定!気になる情報はこちらから!▶https://frieren-anime.jp/

転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚とは

『転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚』では、転スラの世界を再現した、「建国&3DバトルRPG」が楽しめる!

見どころ1.:自分だけの魔国連邦を建国

プレイヤーが盟主となり、自分だけの「魔国連邦(テンペスト)」を築くことができるぞ!

ストーリーを進めると村から町へ、町から都市へと国が拡大!

キャラクターと交流して親密度を上げると、アイテムが貰えることも!

見どころ2.:スキルがぶつかり合う3Dバトルを体験

個性豊かなキャラクター達を3Dグラフィックで忠実に再現!

誰でも楽しめる簡単操作で、作中に登場した多彩なスキルや必殺技を原作さながらの臨場感と共に体験しよう!

見どころ3.:ボイス付きで蘇る!アニメストーリーを追体験

アニメ「転生したらスライムだった件」のストーリーが豪華声優陣のボイス付きで展開し、リムルが辿ってきた軌跡を追体験することができるぞ!

見どころ4.:アプリでしか体験できない原作者監修のオリジナルストーリー

ここでしか見ることができない、原作者監修のアプリ限定のオリジナルストーリーを展開!ゲームオリジナル衣装や、オリジナルキャラクターも続々登場するぞ!まだ誰も知らない「転スラ」の世界を体験しよう!

<アプリダウンロードはこちら>

Apple Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1565488936

Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bandainamcoent.tensuramrkrelease

コンテンツ名:転生したらスライムだった件 魔王と竜の建国譚

ジャンル:異世界最強体験×建国×3DバトルRPG

配信日:配信中

販売価格:ダウンロード無料・一部アイテム課金

配信プラットフォーム:App Store、Google Play

公式WebサイトURL:https://ten-sura-m.bn-ent.net/

公式Xアカウント:https://x.com/tensura_m_game

公式LINEアカウント:https://lin.ee/APznoBU

著作権表記

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会

(C)柴・伏瀬・講談社/転スラ日記製作委員会

(C)Bandai Namco Entertainment Inc.

(C)山田鐘人・アベツカサ/小学館/「葬送のフリーレン」製作委員会

配信:株式会社バンダイナムコエンターテインメント

