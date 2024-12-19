¡Ú¾ð¥·¥¹±þ±ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥óÃÂÀ¸¡ª¡Û´ØÀ¾ºÇÂçµé¤ÎºÇ¿·IT¥È¥ì¥ó¥É¤òÌÖÍå¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¡¢Íè·î³«ºÅ
RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÅÄÃæ ³Ù»Ö¡Ë¤Ï2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î3Æü´Ö¡¢¡ÖJapan IT Week ´ØÀ¾¡×¤ò¡ÖJapan DX Week ´ØÀ¾¡×¡Ö±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week ´ØÀ¾¡×¡ÖEC¡¦Å¹ÊÞ¡¡Week ´ØÀ¾¡×¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå¤Ë¤Æ³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Japan IT Week ´ØÀ¾¤Ï¡¢¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡õ¥¢¥×¥ê³«È¯ Å¸¡×¡ÖIoT¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° EXPO¡×¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ EXPO¡×¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー EXPO¡×¤Î4¤Ä¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢´ØÀ¾ºÇÂçµé¤Î¥·¥¹¥Æ¥à³«È¯¡¦ÊÝ¼é¡¦±¿ÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ëÅ¸¼¨²ñ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ÆÃÊÌ´ë²è¡Ö¾ð¥·¥¹±þ±ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó¡×¤ò¿·µ¬³«ºÅ¡£³§¤µ¤Þ¤Î¤´Íè¾ì¡¦¤´¼èºà¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¼èºà¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?ct=U2FsdGVkX19Jflv0rGiMCPpzoQIfj6+g6L57XZ/g7tQ=&utm_campaign=1219_press_prtimes_shuzai&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¸«¤É¤³¤í£±.¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾ð¥·¥¹±þ±ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó ¿·µ¬³«ºÅ
¼ÒÆâ¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯»Ù±ç¡¢Ìä¹ç¤»´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¡¢¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ü¥Ã¥È¡¢IT¥¢¥¦¥È¥½ー¥·¥ó¥°¡¢¤Ò¤È¤ê¾ð¥·¥¹»Ù±ç¤Ê¤É¤¬½ÐÅ¸¡£¤Þ¤¿½ÐÅ¸´ë¶È¤Ë¤è¤ë¥»¥ß¥Êー¤âÆ±²ñ¾ì¤Ë¤ÆÆ±»þ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¸½¾ì¤ÎÀ¼¤Ë´ó¤êÅº¤¦À½ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Î¾Ò²ð¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢Â¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²ñ´ü½éÆü¤Ë¤Ï»²²ÃÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¸òÎ®²ñ¡Ö¾ð¥·¥¹¥ª¥Õ²ñ¡×¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÊÌ´ë²è¡Û¾ð¥·¥¹±þ±ç¥Ñ¥Ó¥ê¥ª¥ó
²ñ´ü¡§1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë10:00～17:00
²ñ¾ì¡§Japan IT Week ´ØÀ¾ Æâ
¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¡§¾ð¥·¥¹Slack (corp-engr) & BTCONJP
¥á¥Ç¥£¥¢¥Ñー¥È¥Êー¡Ê½çÉÔÆ±¡Ë¡§
¾ð¥·¥¹¤Î¤¸¤«¤ó¡¿¾ð¥·¥¹¥ì¥¹¥¥åーÂâ¡¿¾ð¥·¥¹¥Þ¥ó by USEN GATE 02
Ê»ºÅ¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¾ð¥·¥¹¥ª¥Õ²ñ¡×
Æü»þ¡§ 2025Ç¯1·î15Æü(¿å)¡¡16:00～17:00
²ñ¾ì¡§Å¸¼¨²ñ¾ìÆâÆÃÀß²ñ¾ì ²ñÈñ¡§ÌµÎÁ¡Ê»öÁ°¿½¹þÀ©¡Ë
¤´Íè¾ìÅÐÏ¿(ÌµÎÁ)¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX19xR0ZvFQ19XbLnxmlC9sns0MI6Ax8LAN0=&utm_campaign=1219_press_prtimes_regi&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¡Ê¾ð¥·¥¹¥ª¥Õ²ñ»²²Ã¤Ë¤ÏÊÌÅÓ¤ª¿½¹þ¤ß¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡Ë
¸«¤É¤³¤í£². 200¼Ò¢¨¤ÎIT¡¦DX´ë¶È¤¬½ÐÅ¸
¡ÖIoT¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¡×¡ÖIT±¿ÍÑ´ÉÍý¡×¡Ö¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¡×¡Ö¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡¦¥¢¥×¥ê³«È¯¡×¡Ö¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÀ½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹¤ò°·¤¦´ë¶È¤¬½ÐÅ¸¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢µ»½Ñ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ïÃó¤·¤Æ¤¤¤ë¥Öー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¸ÄÊÌ¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÌçÅª¤ÊÄó°Æ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Æ³Æþ¤Ë¸þ¤±¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤ä´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÏ¢·È¤Ê¤É¶ñÂÎÅª¤ÊÁêÃÌ¤ò¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
½ÐÅ¸¼Ò¡¦À½ÉÊ¸¡º÷¤Ï¤³¤Á¤é :
https://www.japan-it.jp/osaka/ja-jp/search/2025/directory.html?utm_campaign=1219_press_prtimes_exhibits&utm_medium=referral&utm_source=prtimes
¿ï»þ¹¹¿·Ãæ¡ª
¸«¤É¤³¤í£³. ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¤è¤ë¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤òÆ±»þ³«ºÅ
¡Ö2038Ç¯ÌäÂê¡×¡ÖÀ¸À®AI¡×¡Ö¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¡×¡Ö¼ÒÆâ¶ÈÌ³DX¡×¤Ê¤É¡¢º£ÏÃÂê¤Î¥Æー¥Þ¤ò¶È³¦¥È¥Ã¥×¤¬²òÀâ¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹Ä°¹Ö¸å¤Ï¡¢´ØÏ¢À½ÉÊ¤ò½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¥Öー¥¹¤Ç¼ÂÊª¤ò¸«¤¿¤ê¡¢ÂÎ¸³¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç¸¡¾Ú¤·¡¢¼«¼Ò¤Î²ÝÂê²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¢¨¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÏÍ½¹ð¤Ê¤¯ÅÐÃÅ¼Ô¤¬ÊÑ¹¹¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é :
https://biz.q-pass.jp/f/9695/itw_kansai25_conference
Å¸¼¨²ñ³µÍ×
Å¸¼¨²ñÌ¾¾Î¡§Japan IT Week ´ØÀ¾
¡¡¡ã¹½À®Å¸¼¨²ñ¡ä
¡¦¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡õ¥¢¥×¥ê³«È¯ Å¸
¡¦IoT¡¦¥¨¥Ã¥¸¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥° EXPO
¡¦¾ðÊó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ EXPO
¡¦¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー EXPO
Æ±»þ³«ºÅÅ¸¡§Japan DX Week ´ØÀ¾¡¿±Ä¶È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥° Week ´ØÀ¾¡¿EC¡¦Å¹ÊÞ Week ´ØÀ¾
²ñ´ü¡§2025Ç¯1·î15Æü¡Ê¿å¡Ë～17Æü¡Ê¶â¡Ë10¡§00～17¡§00
²ñ¾ì¡§¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥¹Âçºå 3～5¹æ´Û
¼çºÅ¡§RX Japan³ô¼°²ñ¼Ò
Web¡§www.japan-it.jp/osaka/ja-jp.html
¢¨ ½ÐÅ¸¼Ò¿ô¤ÏºÇ½ª¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ê¡¢³«ºÅ»þ¤Ë¤ÏÁý¸º¤Î²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±»þ³«ºÅÅ¸¡¢½ÐÅ¸·ÀÌó´ë¶È¤Ë²Ã¤¨¡¢¶¦Æ±½ÐÅ¸¤¹¤ë¥°¥ëー¥×´ë¶È¡¦¥Ñー¥È¥Êー´ë¶È¿ô¤â´Þ¤ß¤Þ¤¹¡£