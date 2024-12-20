¡Ú¥¢¥Õ¥¿ー¥ì¥Ýー¥È¡ÛÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤òÅ°ÄìÈæ³Ó¡£³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¼Ò¤È¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ»Ô¾ì¤ÇÌö¿Ê¤ò¿ë¤²¤ë³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¤ä·¹¸þ¤ò²òÀâ
¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹¹ð¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSKYFLAG¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§Ä¹Ã«Àî ÃÒ°ì¡¢°Ê²¼Skyfall¡Ë¤Ï¡¢AppsFlyer Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥×¥ê¥Ü¥Ã¥È¡¢YouAppi Japan³ô¼°²ñ¼Ò¡¢UNICORN³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦¤Ë¡¢2024Ç¯9·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¥»¥ë¥ê¥¢¥ó¥¿¥ïーÅìµÞ¥Û¥Æ¥ë¤Ë¤Æ¡ÖTOKYO GAME CONNECT¡×¤ò³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Î°ã¤¤¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅöÆü¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¤È³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥ë¥¤¥ó¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¼êË¡¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥æー¥¶ー³ÍÆÀ»Üºö¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤Ë²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¥ê¥êー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë³¤³°¥¢¥×¥ê¤Î¸½¾õ¤ÈÀ®Ä¹Í×°ø
2015Ç¯°Ê¹ß¡¢³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ÎÀª¤¤¤ÏÇ¯¡¹¹â¤Þ¤ê¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥·¥§¥¢Î¨¤¬¹â¤¤¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤¬ÆüËÜ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤«¡¢»öÎã¤ò¤â¤È¤ËÂÐÃÌ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î¼ç¤Ê°ã¤¤¤Ï¡¢¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë¿ôÃÍÊ¬ÀÏ¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤·¡¢¿ôÃÍÊ¬ÀÏ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢ÂÎÀ©/´Ä¶¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹/UA¡Ê¥æー¥¶ー³ÍÆÀ¡Ë¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤è¤ë°ã¤¤¤¬À®Ä¹¤Î¸°¤ò°®¤ë¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼Ò¤Î¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°ÂÎÀ©/´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜ¤È³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ë´Ä¶¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¥¤¥ó¥Ï¥¦¥¹²½¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¸²Ãø¤Ë¸½¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»ö¾ð¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò¤Î¶âß·»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ç¤Ï¹¹ðÂåÍýÅ¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¼«¼Ò¤Î¥Þー¥±¥¿ー¤¬¼«¤éÊ¬ÀÏ/±¿ÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¯¡¢¹¹ðÂåÍýÅ¹¤òÍøÍÑ¤¹¤ëÊ¸²½¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È³¤³°¤Î¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥Ôー¥«ー¡§¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò ¶âß· »á¡Ë
¤µ¤é¤Ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò¤Î¶âß·»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤ä¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¥Äー¥ë¤Ê¤ÉÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊBI¥Äー¥ë¤¬¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢¡Ö³¤³°¤Ç¤ÏBI¥Äー¥ë¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¥Ñー¥Æ¥£ー¥Çー¥¿¤È¥µー¥É¥Ñー¥Æ¥£ー¥Çー¥¿¤ò·Ò¤®¹ç¤ï¤»¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤«¤éÅ°ÄìÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆÃÄ§¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥æー¥¶ー³ÍÆÀ»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ä¾¶á¤Ç¤Ï¥¿ー¥²¥Æ¥£¥ó¥°¹¹ð¤òÃæ¿´¤ËAI¤¬È¯Å¸¤·¡¢¹¹ð±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Ò¥È¤¬²ðºß¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸º¾¯¤¹¤ë°ìÊý¡¢¥¢¥Õ¥§¥ê¥¨¥¤¥È¹¹ðÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¸½ºß¤â¥Ò¥È¤ò²ð¤·¤Æ±¿ÍÑ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¯¤¢¤ë¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Â¿¿ô¤Î³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤ò¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ë½Ð¹Æ¤¹¤ë¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò¤Î¶âß·»á¤Ï¡¢¡Ö¥Þー¥±¥¿ー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ï±¿ÍÑ¤·¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¹¹ð¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ç¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹¹ðÇÛ¿®ÌÌ¤ÎÁ´³«¼¨¤ä¡¢AB¥Æ¥¹¥È¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òºÙ¤«¤¯´ÉÍý¡¦±¿ÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥â¥Ç¥ìー¥¿ー¡§Skyfall¼Ò ÃÓÅÄ¡Ë
Â³¤¤¤Æ¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤Ë¤ª¤±¤ë°Õ¼±¤ÈÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¹¹ð½Ð¹Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ØSKYFLAG¡Ù¤Î»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëSkyfall¼Ò¤ÎÃÓÅÄ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¡¢ÉÔÀµ¹¹ð¸¡ÃÎ¥Äー¥ë¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌó5¡ó¤ÎÆ³ÆþÎ¨¤Ç¤¢¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤Ï30¡ó¤òÄ¶¤¨¤ëÆ³ÆþÎ¨¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¼Â¾ð¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£³èÀ²½»Üºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Â¿¿ô¤Î³¤³°¥²ー¥à¥¢¥×¥ê¤Ç´û¤Ë¼è¤êÁÈ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢³¤³°¤Ç¤ÏÆÃ¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØMirrativ¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¾Ü¤·¤¤¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¼Ò¤Î°æ¾å»á¤Ë¼ÂÂÖ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¥¹¥Ôー¥«ー¡§¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¼Ò °æ¾å »á¡Ë
¡Ö¡ØMirrativ¡Ù¤Ë¿¨¤ì¤¿¥æー¥¶ー¤È¿¨¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥æー¥¶ー¤òÈæ³Ó¤·¤¿·ë²Ì¡¢¥æー¥¶ー¤Î·ÑÂ³Î¨¤ËÂç¤¤Êº¹¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¢¤ë¥±ー¥¹¤Ç¤Ï·ÑÂ³Î¨¤Ë10%°Ê¾å¤ÎÂçÉý¤Ê°ã¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤ò¸ì¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØMirrativ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¿·µ¬¥æー¥¶ー¡¦µÙÌ²¥æー¥¶ー¡¦Ìµ²Ý¶â¥æー¥¶ー¡¦²Ý¶â¥æー¥¶ー¤È¥»¥°¥á¥ó¥ÈÊÌ¤Ë¥æー¥¶ー¤òºÙÊ¬²½¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ°À¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿¼ËÙ¤ê¤·¤ÆÄêÎÌÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼ÂÎã¤ò¸ò¤¨¤Æ¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ºÇ¸å¤Ë
ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤Þ¤È¤á¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥ë¥¤¥ó¼Ò¤Î¶âß·»á¤Ï¡Ö¥Þー¥±¥¿ー¼«¿È¤ÎKPI¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¤¥ó¥¹¥Èー¥ë¿ô¤ò²Ô¤°¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥²ー¥à¤òÉáµÚ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤Ë¥×¥í¥À¥¯¥È¤Î¤¿¤á¤ËÀ¶¤¯Àµ¤·¤¯ºÙ¤«¤¯Ê¬ÀÏ¤·¤è¤¦¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ë¥ß¥é¥Æ¥£¥Ö¼Ò¤Î°æ¾å»á¤Ï¡Ö²¿»ö¤âÄêÎÌÅª¤Ë¿¼¤¯Ê¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤òÀâ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡ÖTOKYO GAME CONNECT¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥²ー¥à¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¿·¤¿¤Ê·Ò¤¬¤ê¤ò½Ë¤¦¾ì¤È¤·¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥¿ーÆ±»Î¤¬¸ß¤¤¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¡¢¿·¤·¤¤²ÁÃÍ¤ÎÁÏ½Ð¤òÃµ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê£¿ô¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¢¥×¥ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë´Ø¤¹¤ëºÇ¿·¤ÎÃÎ¼±¤ä¥È¥ì¥ó¥É¤ò¶¦Í¤·¹ç¤¦¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¢£¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ØSKYFLAG¡Ù¤Ï¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹¹ð¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤Î¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥æー¥¶ー¤Ë¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ò¸þ¾å¤·¡¢»ö¶ÈÀ®Ä¹¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥í¥ó¥°CPE¥ê¥ïー¥É¹¹ð¤Ë¤è¤ëËÜ¼ÁÅª¤Ê¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://skyflag.info/
¢£³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Skyfall¤Ï¡Ö¤¤¤¤¥â¥Î¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¤¤ÎÃæ¤òÁÏÂ¤¤¹¤ë¡×¤È·Ç¤²¡¢¥æー¥¶ーÂÎ¸³¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¹¹ð¥Þ¥Í¥¿¥¤¥º¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ØSKYFLAG¡Ù¤ä¡¢ÂåÉ½À¤òÄÉµá¤¹¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥ê¥µー¥Á¥µー¥Ó¥¹¡ØSKYFLAG¥ê¥µー¥Á¡Ù¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜ³ÊÇÉ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Ýー¥«ー¥²ー¥à¤Ç¤¢¤ë¡Ø¥Ýー¥«ー¥Á¥§¥¤¥¹¡Ù¡¢¹¥¤¤Ê¥²ー¥à¤òÍ·¤Ö¤À¤±¤Ç¥Ý¥¤³è¤Ç¤¤ë¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¡Ù¤Î±¿±Ä¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼ÒSkyfall
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ Ä¹Ã«Àî ÃÒ°ì
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§¡ÊÅìµþ¥ª¥Õ¥£¥¹¡ËÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä9ÃúÌÜ7ÈÖ1¹æ ¥ß¥Ã¥É¥¿¥¦¥ó¡¦¥¿¥ïー19³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ê¿·³ã¥ª¥Õ¥£¥¹¡Ë¿·³ã¸©¿·³ã»ÔÃæ±û¶èÅìÂçÄÌ2ÃúÌÜ4ÈÖ10¹æ ÆüËÜÀ¸Ì¿¿·³ã¥Ó¥ë7³¬
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»ö¶È¡¦¥¢¥×¥ê¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§2017Ç¯10·î
½¾¶È°÷¿ô¡¡¡¡¡§190Ì¾¡Ê2024Ç¯12·î¸½ºß¡Ë
»ñËÜ¶â¡¡¡¡¡¡¡§7,939Ëü3,750±ß
¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡§https://skyfall.co.jp/