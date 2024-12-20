¡ÚËè·î5Æü´Ö¤Ï¡ÈFLO¤ÎÆü¡É¡Û25Ç¯¤ÎFLO¤ÎÆü¤Ï¡¢¡Èçõ¤¿¤Ã¤×¤ê¡ª¡É¤ÎÂç¿Íµ¤¥¿¥ë¥È¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¢ö
～¤ªÆÀ¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤Î¤´°ÆÆâ～
´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËÍÎ²Û»Ò¡¦ÍÎÁÚºÚ¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥·¥ç¥Ã¥×124Å¹ÊÞ¡Ê2024Ç¯12·îËö¸½ºß¡Ë¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉðÂ¢Ìî»Ô¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ëFLO¡ã¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥å¡ä¤Ç¤Ï¡¢Ëè·î6Æü¡¦16Æü¡¦25～27Æü¤Î·×5Æü´Ö¢¨¤ò¡ÖFLO¡ã¥Õ¥í¡ä¤ÎÆü¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Î¾¦ÉÊ¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¡¢¥Ð¥ê¥¨ー¥·¥ç¥óË¤«¤ÊFLO¤Î³Æ¼ï¾¦ÉÊ¤ò¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨µ¨Àá¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤è¤ê³«ºÅÆüÄø¤¬ÊÑ¤ï¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
https://www.flojapon.co.jp/blog/floday
¡ÀËè·î·×5Æü´Ö¤Ï¡¢¡È¤ªÆÀ¡É¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¡¿
¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤Ë¤Ï¡¢FLO¤ÎÆü¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥¿¥ë¥È¤ä¥¹¥¤ー¥Ä¡¢¥µ¥é¥ÀÅù¢¨¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ê¡¢¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤¬FLO¤ÎÆüÆÃ²Á¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢³Æ¼ïÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤¬¤ª¼êº¢²Á³Ê¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤¿¡¢¡ÖFLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÃù¤Þ¤ë¡ÈFLO¥Þ¥¤¥ë¡É¿ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈFLO¥Þ¥¤¥ë¤¬¡È2ÇÜ¡É¤Ë(¥Ïー¥È)¤¼¤Ò¡ÖFLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ò»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡õ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨¥µ¥é¥À¤Ï¥Ç¥ê¥«¼è°·Å¹¡Ê52Å¹ÊÞ¡Ë¤Î¤ß¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.flojapon.co.jp/blog/FLOmileDoubleDay
25Ç¯ºÇ½é¤Î¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤Ï¡Ä¡¡
¡À1·î¸ÂÄê¡¿
³ÆÅ¹Æâ¿ßË¼¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¿¥ë¥ÈÂæ¤Ë½Ü¤ò·Þ¤¨¤¿çõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÀ¹¤êÉÕ¤±¤¿¡¢ËèÇ¯Âç¿Íµ¤¤Î¡Öçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª¤µ¤é¤Ë16Æü¡¦25～27Æü¤Îçõ¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥Éçõ¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡ª
¤³¤Á¤é¤ÎÄ¾·ÂÌó14～15cm¤Î¥Ûー¥ë¥¿¥ë¥È¤ò¡¢FLO¤ÎÆü¸ÂÄê²Á³Ê¡¦ÀÇ¹þ1,285±ß¤Ç¤´Äó¶¡¡£ÂçÊÑ¤ªÆÀ¤Ë¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
6Æü¤Ï¥¢ー¥ë¥°¥ì¥¤¤¬¹á¤ë¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥ÉÂæ¡¢16Æü¤Ï¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê»ÀÌ£¤Ç¿Íµ¤¤Î¥Áー¥ºÂæ¡¢25～27Æü¤Ï±ï¤Þ¤Ç¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥À¥Þ¥ó¥É¡Ê¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡ËÂæ¤È¡¢Ì£¤Î°Û¤Ê¤ë¥¿¥ë¥ÈÂæ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤´ÍÑ°Õ¡£¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ç´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¤È¡¢³Æ¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ë¤è¤ê¿¥¤êÀ®¤¹ÀäÌ¯¤Ê´Å¤µ²Ã¸º¤äÉ÷Ì£¡¢¿©´¶¤Î°ã¤¤¤ò¡¢À§Èó¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ªÌû¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¡FLO¤ÎÆü ¥¿¥ë¥È
¡¦¡ã1·î6Æü¸ÂÄê¡äçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥É～¡¡1Âæ¡ÊÌó14cm¡ËÀÇ¹þ1,285±ß
¡¦¡ã1·î16Æü¸ÂÄê¡ä¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¥Áー¥º～¡¡ 1Âæ¡ÊÌó15cm¡ËÀÇ¹þ1,285±ß
¡¦¡ã1·î25～27Æü¸ÂÄê¡ä¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¥À¥Þ¥ó¥É～¡¡ 1Âæ¡ÊÌó14cm¡ËÀÇ¹þ1,285±ß
¤½¤ì¤¾¤ìÌ£¤ÈÉ÷Ì£¤Î°Û¤Ê¤ë¥¿¥ë¥ÈÂæ¤Ë¡¢½Ü¤Îçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã1·î25～27Æü¸ÂÄê¡ä¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¥À¥Þ¥ó¥É～
¡ã1·î6Æü¸ÂÄê¡äçõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¹ÈÃã¥À¥Þ¥ó¥É～
¡ã1·î16Æü¸ÂÄê¡ä¤¢¤Þ¤ª¤¦çõ¤Å¤¯¤·¤Î¥¿¥ë¥È～¥Áー¥º～
¡ÀFLO¡ã¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥å¡ä¤Î¤³¤À¤ï¤ê¥¿¥ë¥È¡¿
FLO¤Ç¤Ï¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¥¿¥ë¥È¤ò¾Æ¤¾å¤²¡¢¥Õ¥ëー¥Ä¤òÀ¹¤êÉÕ¤±¡¢1Âæ1ÂæÃúÇ«¤ËÅ¹Æâ¤Î¿ßË¼¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ðËÜ¤Î¥¿¥ë¥ÈÂæ¤Ï¡¢´Å¤µ¹µ¤¨¤á¤Î¥¯¥Ã¥ーÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤òÎ®¤·¹þ¤ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ï¥¢ー¥â¥ó¥É¥¯¥êー¥à¡Ê¥À¥Þ¥ó¥É¡ËÀ¸ÃÏ¡¢¥×¥ê¥óÀ¸ÃÏ¡¢¥Áー¥ºÀ¸ÃÏ¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¼ïÎà¤¬¤¢¤ê¡¢ºÌ¤êË¤«¤Êµ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤È¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
https://www.flojapon.co.jp/products/search/tarte
FLO¤ÎÆü¥¿¥ë¥È¤Ï³Æ³«ºÅÆü¤Î¤ß¤Î¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢ÅöÆü¤ÎÇä¤ì¹Ô¤¼¡Âè¤Ç¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ë¤Ê¤ë»ö¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªÅ¹¤Ç¤Î»öÁ°Í½Ìó¢¨¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Å¹Æ¬¤â¤·¤¯¤Ï¤ªÅÅÏÃ¤Ë¤Æ¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨»öÁ°Í½Ìó¤ÏÅöÆü¤ÎÅ¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
～¿Íµ¤ÄêÈÖ¥¹¥¤ー¥Ä¤¬¤ªÆÀ¤Ë～
1·îFLO¤ÎÆü¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤ÄêÈÖ¾¦ÉÊ¤Î¡ÖFLO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó¡×¤ä¡Ö¥«¥Ì¥ì¡×¡¢¤ªÅ¹¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¡Ö¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È¡×¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ìFLO¤ÎÆü¸ÂÄê²Á³Ê¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¡FLO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
1¸Ä¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ399±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ313±ß
Å¬ÀÚ¤Ê¡Ö¼¾ÅÙ¡×¤È¡Ö²¹ÅÙ¡×¤òÊÝ¤Á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¤è¤¦¥¹¥Áー¥à¥ªー¥Ö¥ó¤ÇÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤í¶ì¤¤¥«¥é¥á¥ë¥½ー¥¹¤È¤ÎÁêÀ¤ò¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¥³¥¯¿¼¤¯¹á¤êË¤«¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤Î°ïÉÊ
FLO¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤á¤é¤«¥×¥ê¥ó
¢¡¥«¥Ì¥ì³Æ¼ï
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ü¥ë¥ÉーÈ¯¾Í¤ÎÅÁÅý²Û»Ò¤Ç¡¢¥é¥à¼ò¤¬¹á¤ë¥â¥Á¥â¥Á¿©´¶¤Î¥«¥Ì¥ì¤Ç¤¹¡£¹á¤êË¤«¤Ê¡Ö¥«¥Ì¥ì¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°¡×¤È¡¢¥«¥Ì¥ì¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤ò¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡Ö¥«¥Ì¥ì¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó¡×¤ò¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥«¥Ì¥ì¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¡¡1¸Ä¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ237±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ194±ß
¡¦¥«¥Ì¥ì¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó
¡¡³Æ1¸Ä¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ270±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ226±ß
¥«¥Ì¥ì¡¦¥×¥Ç¥£¥ó¥°
¥«¥Ì¥ì¡¦¥ª¡¦¥·¥ç¥³¥é¥Ö¥é¥ó
¢¡¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È
1¸Ä¡§¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ205±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ140±ß
¡ÀÅ¹Æâ»Å¾å¤²¡¿¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§À¸ÃÏ¤ò¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È·¿¤ËÆþ¤ì¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¿ßË¼¥ªー¥Ö¥ó¤Ç¹á¤Ð¤·¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¼êÅÚ»º¤ä¤ªÇÛ¤êÉÊ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¥ªー¥Ö¥ó¥Èー¥¹¥¿ー¤Ç·Ú¤¯²¹¤á¤ÆÄº¤¯¤È¡¢½ÐÍèÎ©¤Æ¤Î¹á¤ê¤äÌ£¤ï¤¤¤¬¤ªÌû¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥§ ¥Þ¥ë¥°¥ê¥Ã¥È
¾Ç¤¬¤·¥Ð¥¿ー¤¬¤Õ¤ï¤Ã¤È¹á¤ê¤Þ¤¹¢ö
～¥Ç¥ê¥«¾¦ÉÊ¤âFLO¤ÎÆü¤¬¤ªÆÀ～
1·îFLO¤ÎÆü¤Ï¡¢6Æü¡¦16Æü¡¦25～27Æü¤½¤ì¤¾¤ì¤Ç°Û¤Ê¤ë¤ª¤¹¤¹¤á¥Ç¥ê¥«¤òFLO¤ÎÆü¸ÂÄê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥µ¥é¥À¤ä¤ªÁÚºÚ¤Ï¥Ç¥ê¥«¼è°·Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ã1·î6Æü¸ÂÄê¡äFLO¤ÎÆü¸ÂÄê¡Ö¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥Ý¥Æ¥È¤Î¥µ¥é¥À¡×
100g¡§¡¡ÀÇ¹þ313±ß
FLO¤ÎÆü¸ÂÄê¡Ö¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤È¥·¥ã¥¥·¥ã¥¥Ý¥Æ¥È¤Î¥µ¥é¥À¡×
ËÌ³¤Æ»»º¤Î¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤Ë¡¢¥ì¥¿¥¹,¤¤å¤¦¤ê,¥ª¥Ë¥ª¥ó¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤¿ÄêÈÖ¤Î¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤È¡¢Äø¤è¤¤±öÌ£¤Î¥¹¥âー¥¯¥µー¥â¥ó¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¿©¤Ù±þ¤¨ËþÅÀ¤Î¥µ¥é¥À¤Ç¤¹¡£¤ª»Ò¤µ¤Þ¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢¤´²ÈÂ²¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¡¡ã1·î16Æü¸ÂÄê¡ä¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥É¥Õ¥£¥Î¥ï
100g¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ313±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ259±ß
¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤Î¥É¥Õ¥£¥Î¥ï
¹ï¤ó¤À¹õ¥È¥ê¥å¥Õ¤ò¥¯¥êー¥ßー¤Ê¥Ý¥Æ¥È¥°¥é¥¿¥ó¤Î¥½ー¥¹¤Ëº®¤¼¹þ¤ß¡¢¹á¤ê¹â¤¯¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¡ã1·î25～27Æü¸ÂÄê¡ä¥é¥¶¥Ë¥¢
100g¡¡ÄÌ¾ï²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ345±ß¡¡¢Í¡¡FLO¤ÎÆü²Á³Ê¡§ÀÇ¹þ291±ß
¥é¥¶¥Ë¥¢
Ê¿¤¿¤¤¥Ñ¥¹¥¿¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥ßー¥È¥½ー¥¹¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥½ー¥¹¤ò½Å¤Í¡¢Å¹Æâ¥¥Ã¥Á¥ó¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨³Æ¾¦ÉÊ¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄêÈÎÇä¤Î¤¿¤á¡¢Çä¤êÀÚ¤ì¤ÎºÝ¤Ï¤´ÍÆ¼Ï¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¸¶ºàÎÁ¤Î»ÅÆþ¤ì¾õ¶·¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢¼è°·¾¦ÉÊ¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨É½µ¤ÎÀÇ¹þ¤ß²Á³Ê¤Ï¾®¿ôÅÀ°Ê²¼¤òÀÚ¤ê²¼¤²¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀßÍÍ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢²Á³ÊÉ½µ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÀFLO¥¢¥×¥ê²ñ°÷ÍÍ¤Ê¤é¡¢¤µ¤é¤Ë¤ªÆÀ¡¿
¡ÖFLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ªÇã¤¤Êª¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÃù¤Þ¤ë¡ÈFLO¥Þ¥¤¥ë¡É¿ô¤Ë¤è¤ê¡¢¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó·ô¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.flojapon.co.jp/blog/FLOmileDoubleDay
Ëè·î·×5Æü´Ö¡Ê6Æü¡¦16Æü¡¦25～27Æü¡Ë³«ºÅ¤Î¡ÖFLO¤ÎÆü¡×¤Ë¥¢¥×¥ê¤òÄó¼¨¤·¤Æ¤ªÇã¤¤Êª¤¤¤¿¤À¤¯¤ÈFLO¥Þ¥¤¥ë¤¬¡À2ÇÜ¡¿¤Ë¤Ê¤ëÂ¾¡¢¤È¤¤É¤¥¢¥×¥ê¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡¢Ä¶¤ªÆÀ¤Ê¥¯ー¥Ý¥ó¤â¸«Æ¨¤»¤Þ¤»¤ó(¥Ïー¥È)
¤¼¤Ò¡ÖFLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡×¤ò»öÁ°¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡õ²ñ°÷ÅÐÏ¿¤Î¾å¡¢¤ªÆÀ¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ãFLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ä
¡¡https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html(https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html)
¤ªÆÀ¤ËÈþÌ£¤·¤¯¡¢¡ÈFLO¡Ê¥Õ¥í¡Ë¤ÎÆü¡É¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¤ªµÒÍÍ¤Î¤´ÍèÅ¹¤ò¡¢¿´¤è¤ê¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¾ðÊó¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò¥Õ¥í¥¸¥ã¥Ý¥ó¡Ë
https://www.flojapon.co.jp/
FLO¡ã¥Õ¥í¥×¥ì¥¹¥Æー¥¸¥å¡ä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖSmile with French ～¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¿©Ê¸²½¤ò¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤·¤¯～¡×¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢µ¨Àá¤Î¥Õ¥ëー¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤·¤ÆÅ¹Æâ¤Ç¾Æ¤¾å¤²¤ë¥¿¥ë¥È¤ä¡¢ÁÇºà¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¥±ー¥¡¢Â£¤êÊª¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾Æ²Û»Ò¥®¥Õ¥È¤Ê¤É¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¨¥¹¥×¥ê¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥¤ー¥Ä¤ä¥Ç¥ê¥«¤ò¥êー¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²Á³Ê¤Ç¤´Äó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
https://www.flojapon.co.jp/about_flo.html
¾¦ÉÊ¾ðÊó
https://www.flojapon.co.jp/productsearch.html
Å¹ÊÞ¾ðÊó
https://www.flojapon.co.jp/shop.html
¸ø¼°SNS
¡¦X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://twitter.com/FLOprestige_
¡¦instagram
https://www.instagram.com/flo_prestige/
FLO¸ø¼°¥¢¥×¥ê
https://www.flojapon.co.jp/app_flo.html
FLO¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢
https://www.flo-online.jp/index.html
¢¨°Ê²¼¡¢¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¸ÂÄê¤ÎÆÃµ¾ðÊó¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í¤ÎSNSÅù¤Ç¤Î¾ðÊó¸ø³«¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£