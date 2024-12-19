³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥Ã¥¯¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡ØAdmina Digital Workforce¡Ù¤òÄó¶¡
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥Ã¥¯¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±±¿±Ä¤Ç¡¢¡ØAdmina Digital Workforce¡Ù¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¾ð¥·¥¹¸þ¤±¶ÈÌ³OS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤È¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¿Íºà¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Âå¹Ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¾ð¥·¥¹¶ÈÌ³¤ÎÁ´ÂÎ¡¢¤Þ¤¿¤Ï°ìÉôÊ¬¤ò¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ ¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡¤ÎÇØ·Ê
Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤ÇÁ´¹ñ¤ÎÃæ¾®Ãæ·ø´ë¶È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊIT¥Äー¥ë¤ÎÆ³Æþ»Ù±ç¤«¤é±¿ÍÑÂå¹Ô¤Þ¤Ç¡¢¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤Ë¤Ï¡¢¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍý¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡¢¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥µー¥Ðー¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤ËÅÏ¤ë¶ÈÌ³ÈÏ°Ï¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¶áÇ¯SaaS¥Äー¥ë¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÊØÍø¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤¬Áý²Ã¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Äー¥ëÆ³Æþ¤À¤±¤Ç¤Ï¥«¥Ðー¤Ç¤¤Ê¤¤¶ÈÌ³¤ä¡¢SaaS¥Äー¥ë¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤Ê¤É¡¢¿·¤·¤¤²ÝÂê¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë»þÂå¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¡¢¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¡¢¶¦Æ±±¿±Ä¤ò¹Ô¤¦¡ØAdmina Digital Workforce¡Ù¤Ï¡¢¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¾ð¥·¥¹¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¿Íºà¤Ë¤è¤ë¶ÈÌ³Âå¹Ô¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Éý¹¤¤¾ð¥·¥¹¶ÈÌ³¤òÂå¹Ô¤·¡¢¶ÈÌ³¥Õ¥íー¤Î²þÁ±¤â¹Ô¤¦¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÈ¯Â¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µー¥Ó¥¹¾Ò²ð¥Úー¥¸URL¡§https://admina.moneyforward.com/jp/features/digitalworkforce
¢£¡ØAdmina Digital workforce¡Ù¤ÎÆÃÄ¹
¢§ÍÑÅÓ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿4¤Ä¤Î¥×¥é¥ó
¡¡¡ØAdmina Digital workforce¡Ù¤Ï¡¢´ë¶È¤Î²ÝÂê¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿4¤Ä¤Î¥×¥é¥ó¤ò¥ê¥êー¥¹¤·¤Þ¤¹¡£
£±.¾ð¥·¥¹ÉÔºß¤Î´ë¶È¸þ¤± ¡Ö¾ð¥·¥¹Î©¤Á¾å¤²¥×¥é¥ó¡×
¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¦¥µー¥Ðー¹½À®Åù¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é´ÉÍý¡¢IT»ñ»º´ÉÍý¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¡¢Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÂÐ±þ¡Ê¥Ø¥ë¥×¥Ç¥¹¥¯¡ËÅù¤Î¶ÈÌ³¤Î²þÁ±¤ò¹Ô¤¤¡¢´ðÁÃÅª¤ÊIT´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£².¾å¾ì½àÈ÷´ë¶È¸þ¤± ¡ÖITÅýÀ©¥×¥é¥ó¡×
¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹ÀïÎ¬¡¢¥Çー¥¿´ÉÍý¡¢¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹ÊÑ¹¹¡¢°ÑÂ÷ÀèÉ¾²ÁÅù¤ÎITÅýÀ©¤Ë´Ø¤ï¤ë¶ÈÌ³¤Î¹½ÃÛ¤ò»Ù±ç¤·¡¢¾å¾ì»þ¤ËÍ×µá¤µ¤ì¤ëITÅýÀ©¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¡Ö¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤Þ¤ë¤Ê¤²¥×¥é¥ó¡×
¥ª¥ó¥×¥ì¥ß¥¹¥·¥¹¥Æ¥à¤â´Þ¤á¤¿¡¢Á´¤Æ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤Î±¿ÍÑ¤äÆü¾ï¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈÈ¯¹Ô¶ÈÌ³¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ÖÏ¢·È¤Î³«È¯¥µ¥Ýー¥È¤Î¤Û¤«¡¢¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤ÎÌ¤Ï¢·ÈSaaS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6·ï¤Þ¤ÇÍ¥ÀèÅª¤ËÏ¢·È³«È¯¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
£´.¡ÖSaaS¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹Å°Äì¥×¥é¥ó¡×
¼ÒÆâ¤ÇÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´SaaS¤ÎÇÄ°®¤ä¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¥Äー¥ë¤ÎÄêµÁ¡¢SaaSÆ³Æþ¥×¥í¥»¥¹¤Î¹½ÃÛ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢SaaSÍøÍÑ¤Î¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹´ÉÍý¤òÅ°Äì¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤ÎÌ¤Ï¢·ÈSaaS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢6·ï¤Þ¤ÇÍ¥ÀèÅª¤ËÏ¢·È³«È¯¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Þ¤¹¡£
¢§¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¾ð¥·¥¹¥á¥ó¥Ðー¤Î¥¢¥µ¥¤¥ó
¥Ð¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥£¥¹SaaS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É ¥¯¥é¥¦¥É¡Ù¤ËÀºÄÌ¤·¤¿¾ð¥·¥¹¥á¥ó¥Ðー¤ò¥¢¥µ¥¤¥ó¤·¡¢Æ³Æþ¤ä±¿ÍÑ¤ò¼ÒÆâ¤Î¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÃ´Åö¤È¤·¤Æ¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¡Ö¾ð¥·¥¹Î©¤Á¾å¤²¥×¥é¥ó¡×¡ÖITÅýÀ©¥×¥é¥ó¡×¤Î¤ß¢¨
¢§¶ÈÌ³¤Î¼«Æ°²½¤¬¼Â¸½
¼«¼ÒÂÐ±þ¤Î¹©¿ô¤ò¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤Î³èÍÑ¤ä¡¢¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¤Ë¥¢¥¦¥È¥½ー¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤Ë¶ÈÌ³¥×¥í¥»¥¹¤Î²þÁ±¤âÌÜ»Ø¤·¡¢¼«¼ÒÂÐ±þ¤Î³ä¹ç¤òºï¸º¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥ê¥êー¥¹µÇ°¥»¥ß¥Êー¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤È¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥Éi¼Ò¤Ç¡¢Äó¶¡³«»ÏµÇ°¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¡ØAdmina Digital Workforce¡Ù¤Ï¾ð¥·¥¹¤Î¶ÈÌ³²ÝÂê²ò·è¤Î¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤êÆÀ¤ë¤Î¤«¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤ÎÇØ·Ê¤Ê¤É¤Î³µÍ×¤Ë²Ã¤¨¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»öÎãÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡¡¡§2025Ç¯1·î17Æü¡Ê¶â¡Ë12:00～13:00
³«ºÅÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Êzoom ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ë
¼çºÅ¡¡¡¡¡§¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÐÃÅ¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥Ã¥¯ ÂåÉ½¼èÄùÌò Ãæ»³²ìÃÒ
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡º£°æµÁ¿Í
»²²Ã¿½¤·¹þ¤ßURL¡§https://admina.moneyforward.com/jp/seminar/250117
¢£¾ð¥·¥¹¸þ¤±¶ÈÌ³OS¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¤Ï¡¢SaaS¤È¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Î¾ðÊó¤ò½¾¶È°÷¾ðÊó¤ÈÉ³ÉÕ¤±¤Æ´ÉÍý¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢IT»ñ»º¤ò²Ä»ë²½¤·¡¢ÆþÂà¼Ò¤ËÈ¼¤¦ºî¶È¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò ¹Ô¤¦¡ÈSaaS¡ß¥Ç¥Ð¥¤¥¹´ÉÍýOS¡É¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¥ÉーIT¤Î¸¡½Ð¡¢ÆâÉôÉÔÀµ¤Ë¤è¤ë¾ðÊó¤Î»ý¤Á½Ð¤·ÂÐºö¤Ê¤É¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¶¯²½¤ä¡¢SaaS¤ÎÅ¬ÀÚ¤ÊÁªÄê¤ä·ÀÌó¡¦´ÉÍý¤òÄó°Æ¤·¡¢IT¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤Ë¤â´óÍ¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢IT¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë³äÅö¡¦ºß¸Ë´ÉÍý¤â²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://admina.moneyforward.com/jp
¢£¡Ö¾ð¥·¥¹·¯¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¾ð¥·¥¹·¯¡×¤È¤Ï¡¢´ë¶ÈÍÍ¤Î¡Ö¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¡×¤òÃ´¤¤¡¢
£±.¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÎÎ°è(¥µー¥Ðー¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¢¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡¢¥¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¢IT»ñ»º´ÉÍý¡¢¥¢¥«¥¦¥ó¥È´ÉÍý)
£².·Ð±Ä´ë²èÉôÎÎ°è(¥Çー¥¿³èÍÑ¡¢½¸·×Ê¬ÀÏ¶¯²½¤Ë¤è¤ë°Õ»×·èÄê¥µ¥Ýー¥È)
£³.IT¿ä¿ÊÉôÎÎ°è(¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¶ÈÌ³¼«Æ°²½¤Ë¤è¤ëÀ¸»ºÀ¸þ¾å)
¤Ê¤É¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢¼ÒÆâSE(¥·¥¹¥Æ¥à¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢)¤äIT´ÉÍý¼Ô¤ò¸Û¤¦¼ê´Ö¤ä»þ´Ö¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢Äã¥³¥¹¥È¤ÇIT´Ä¶¤Î¹½ÃÛ¤È±¿ÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£ÎÁ¶âÀßÄê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢½¾Íè¤Î³°Ãí³«È¯¶È¼Ô¤Ø¤ÎÂ¿³Û¤Ê³«È¯ÈñÍÑ¡¢¾ïÃó·¿¤Î¿Í·îÇÉ¸¯ÎÁ¶â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢·î¿ô½½»þ´Ö¡¢¿ôËü±ß¤«¤é¼ê·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¡ÖIT¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¤·Ú¤ÊÁêÃÌÁê¼ê¤¬¼ÒÆâ¤ËÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ¤«¤é¡ÖËÜ³ÊÅª¤Ë¾ðÊó¥·¥¹¥Æ¥àÉôÌç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´ë¶ÈÍÍ¤Þ¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¤´Í½»»¾õ¶·¤ä¤ªµÒÍÍ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ²ÄÇ½¤Ê¥ªー¥Àー¥á¥¤¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¸ÇÄêÈñ¤òÊú¤¨¤ë»ö¤Ê¤¯ÊÑÆ°Èñ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑÄº¤±¤Þ¤¹¡£
¾ð¥·¥¹·¯¤Ï¡¢¡Ö¼è°úÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼Ò°÷¤Î¤è¤¦¤Ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë±¿±Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤í¤Îº³ºÙ¤Êµ¿Ìä¤Ç¤â¹½¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢ITÃÎ¼±¤¬ËÉÙ¤Êµ»½Ñ°÷¤ËÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÙ¤«¤¤ÉÔ°Â¤â²ò¾Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
URL¡§https://johsyskun.com/
¢£¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É£é³ô¼°²ñ¼Ò
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¼Ç±º 3-1-21¡¡msb Tamachi ÅÄÄ®¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¥¿¥ïーS 21F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º£°æµÁ¿Í
»ö¶È³«»Ï¡§2021Ç¯2·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¡Ø¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É Admina¡Ù¡Êhttps://admina.moneyforward.com/jp(https://admina.moneyforward.com/jp)¡Ë¤Î³«È¯¡¦Äó¶¡
³ô¼ç¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥Íー¥Õ¥©¥ïー¥É¡Ê100%¡Ë
¢£³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥Ã¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ï¥Ã¥¯
½êºßÃÏ¡¡¡¡¡¡¡§ ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç4ÃúÌÜ1¡¾28 ¸×¥ÎÌç¥¿¥ïー¥º¥ª¥Õ¥£¥¹19F
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡¡¡¡¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡Ãæ»³²ìÃÒ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2020Ç¯12·î
»ö¶ÈÆâÍÆ¡¡¡¡¡§Ë¡¿Í¸þ¤±¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¡¦DX²½»Ù±ç¥µー¥Ó¥¹¡ÖIT¸ÜÌä ¾ð¥·¥¹·¯¡×»ö¶È
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§sales@digitalhack.jp
¢¨µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ñ¼ÒÌ¾¤ª¤è¤Ó¾¦ÉÊ¡¦À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ì¾¡Ê¥í¥´¥Þー¥¯Åù¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï¡¢³Æ¼Ò¤Î¾¦É¸¤Þ¤¿¤Ï³Æ¸¢Íø¼Ô¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£