MMORPG ¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤Ë¿·¤¿¤ÊÂÀ½é¿¦¶È¡ÖÍ½¸À¿À¥è¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÄÉ²ÃÇ¯ËöµÇ°¥¢¥ïー¥É¤ÈÍèÇ¯¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½
¡¡PC¤È¥â¥Ð¥¤¥ë¤Î¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÂÐ±þ¤ÎÂç·¿MMORPG¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤¬12·î19Æü¡¢Âçµ¬ÌÏ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÂÀ½é¿¦¶È¡ÖÍ½¸À¿À¥è¥ë¥À¥ó¥¹¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Æ12·î26Æü¤ËÇ¯ËöÆÃÊÌÊüÁ÷¤Î¼Â»Ü¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¤ÎÊõÅç¡×¡¢¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¾ÂÃÏ¡×¡¢¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°Ç¤Î¼Â¸³¼¼¡×¡¢¡Ö±É¸÷¤ÎÀï¾ì¡×¥·ー¥º¥ó£³¡¢¿·µ¬À±ºÂ¸¦µæ¡Ö±¿Ì¿¡×¡¢¤½¤·¤Æ¿¦¶È¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÆâÍÆ¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¢£¿·¤¿¤ÊÂÀ½é¿¦¶È¡ÖÍ½¸À¿À¥è¥ë¥À¥ó¥¹¡×ÄÉ²Ã
¡¡Îä¹ó¤«¤ÄÌ¥ÏÇÅª¤ÊÍÆ»Ñ¤ÎÍ½¸À¿À¥è¥ë¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢¤¤¤«¤Ê¤ë¿À¤ä±ÑÍº¤ò¤âÎ¿²ï¤¹¤ëÃÎ·Ã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ÐþËý¤Ê¿À¡¹¤È´Ö°ã¤Ã¤¿ÊÑ²½¤òÆ³¤¯¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÂ¸ºß¤òÇËÌÇ¤ØÆ³¤¯¡£ Í½¸À¿À¥è¥ë¥À¥ó¥¹¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉð´ï¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤é¤æ¤ëÀïÆ®¾õ¶·¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¡£¶¦¤ËÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëÀ¬Éþ¼Ô¥¹¥¥ë¡ÖÎä¤¿¤¤Í½¸À¡×¤Ï¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÅ¨¤ËÎä¤¿¤¤±«¤ò¹ß¤é¤»¤Æ¡ÖÉ¹·ë¡×¸ú²Ì¤òÍ¿¤¨¡¢Å¨¤Î¹ÔÆ°¤òÀ©¸Â¤Ç¤¤ë¥¹¥¥ë¤À¡£
¡¡Àï¾ì¤ÎÎ®¤ì¤òÆÉ¤ß¡¢¡ÖÎä¤¿¤¤Í½¸À¡×¤òÀïÎ¬Åª¤Ë³èÍÑ¤·¤ÆÀï¾ì¤òÀ©°µ¤·¡¢ÀïÆ®¤ò¾¡Íø¤ØÆ³¤³¤¦¡ª
¢£¿·µ¬¥¨¥ê¥¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¾ÂÃÏ¡×ÄÉ²Ã
¡¡¡ÖÃÏ¹ö¤Î¾ÂÃÏ¡×¤Ç¤Ï¿·µ¬¹×¸¥ºàÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¾ÂÃÏ¡×¤Î¹×¸¥È¢¤òÀ½ºî¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Â¾¤ÎÃÏ°è¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢À½ºî¤·¤¿¹×¸¥È¢¤òÇ¼ÉÊ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶¯ÎÏ¤Ê¹×¸¥Ç½ÎÏ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÃÏ¹ö¤Î¾ÂÃÏ¡×¤Ç¤Ï¡¢¶¯ÎÏ¤Ê¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÖÌ²¤ì¤ë¿À¤Î¼é¸î¼Ô¡×¤¬ºÇ¾åµé¤Î¥æー¥¶ー¤ÎÄ©Àï¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¤ÎÊõÅç¡×¼ÂÁõ
¡¡¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¤ÎÊõÅç¡×¤Ï¡¢³¤¾å¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÖìÅÍß¤Î»ÄÞè¥¢¥¦¥¹¥È¡×¤ÎÆ¤È²¤ò¥µー¥ÐーÆâ¤Î¥®¥ë¥ÉÆ±»Î¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¤¡¢ºÇ¸å¤Î°ì·â¤òÍ¿¤¨¤¿¥®¥ë¥É¤È¡¢¤½¤Î¥®¥ë¥É¤¬¾·ÂÔ¤·¤¿¥®¥ë¥É¤¬¡ÖÂç³¤Â±¤Î±£¤ì²È¡×¤ØÆþ¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥®¥ë¥É¤È¾·ÂÔ¥®¥ë¥É¤Ï¡¢Â¾¤Î¥ì¥ë¥à¤Î¥®¥ë¥É¤È¥é¥ó¥À¥à¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤·¤Æ·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¥Áー¥à¤Ç¡¢¡ÖÂç³¤Â±¤Î±£¤ì²È¡×¤Î¥Ü¥¹¥â¥ó¥¹¥¿ー¡Ö¥ª¥ë¥É¥à¤ÎÁ¥Ä¹¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¡×¤ÎÆ¤È²¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£Æ¤È²¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¥Áー¥à¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥µー¥Ðー¤ÎÁ´¤Æ¤Î¥æー¥¶ー¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¤ÎÊõÅç¡×¤ØÆþ¾ì¤¹¤ë¸¢Íø¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤Ç¥â¥ó¥¹¥¿ー¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤ÇÍÍ¡¹¤ÊÀïÍøÉÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤À¡£
¡Ö¥ª¥ë¥É¥à¤ÎÁ¥Ä¹¥¢¥ë¥«¥ó¥¹¡×¤È¤ÎÀïÆ®Ãæ¡¢¥À¥ó¥¸¥ç¥óÆâ¤Ë¥é¥ó¥À¥à¤Ë½Ð¸½¤¹¤ë¥ª¥Ö¥¸¥§¥¯¥È¤òÇË²õ¤¹¤ë¤È¡¢Àï¶·¤òÊÑ¤¨ÆÀ¤ë¶¯ÎÏ¤Ê¸ú²Ì¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°Ç¤Î¼Â¸³¼¼¡×¼ÂÁõ
¡¡ËèÆüÆþ¾ì¤Ç¤¤ë¿·¤¿¤Ê¸ÂÄê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡Ö°Ç¤Î¼Â¸³¼¼¡×¤ÏPVP¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤°ÂÁ´¤Ê¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¤À¡£¡Ö°Ç¤Î¼Â¸³¼¼¡×¤Ç¤Ï¡Ö°Ç¤ÎÊõÈ¢¡×¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ë¤È¡Ö¥Ç¥ë¥Õ¥£¥Êー¥É¤ÎÀ±¡×¤ä¡ÖÄí±à¤ÎÍÕ¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÀ®Ä¹¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ë³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¤è¤êÁá¤¯À®Ä¹¤·¤¿¤¤¥æー¥¶ー¤Ï¤¼¤ÒÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¢£¡Ö±É¸÷¤ÎÀï¾ì¥·ー¥º¥ó3¡×³«»Ï
¡¡¡Ö±É¸÷¤ÎÀï¾ì¥·ー¥º¥ó2¡×¤¬½ªÎ»¤·¡¢¡Ö±É¸÷¤ÎÀï¾ì¥·ー¥º¥ó3¡×¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¥·ー¥º¥ó3¤Ç¤Ï¡¢»²²ÃÊó½·¤È¤·¤Æ¡ÖÄÌ¾ï¹¶·âÎÏ¡×¤È¡ÖºÇÂçHP¡×¤ò¾å¾º¤µ¤»¤ë¿·µ¬¥¢¥¤¥Æ¥à¡¢¡Ö¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥¹¥Èー¥ó²«¡×¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£ ¿·µ¬¥¯¥ì¥»¥ó¥È¥¹¥Èー¥ó¤Ç¥¹¥Æー¥¿¥¹¤ò¹¹¤Ë¶¯²½¤·¤è¤¦¡£
¢£¿·µ¬À±ºÂ¸¦µæ¡Ö±¿Ì¿¡×¤È¿¦¶È¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°
¡¡º£²ó¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ë¤Æ¡¢¿·µ¬À±ºÂ¸¦µæ¡Ö±¿Ì¿¡×¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö±¿Ì¿¡×¤ò¸¦µæ¤¹¤ë¤ÈÉð´ï¹¶·âÎÏ¤ä´ÓÄÌ¥À¥áー¥¸¤Ê¤É¤ÎÄÉ²Ã¸ú²Ì¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢·ÑÂ³Åª¤Ê¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤È¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿³Æ¿¦¶È¤Î¼íÎÄ¸úÎ¨¤äPVP¤Ç¤Î»ÈÍÑÉÑÅÙ¤Ê¤É¤ÎÅý·×¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ûÂ¸¤Î¥¹¥¥ë¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¹Ô¤¤¡¢³Æ¿¦¶È¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÄ´À°¤¹¤ë¡£ ¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤Î¥ê¥êー¥¹°ÊÍè¡¢½é¤á¤Æ¤Î¿¦¶È¥Ð¥é¥ó¥¹Ä´À°¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤Ê¥²ー¥àÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¢£Ç¯ËöµÇ°¥¢¥ïー¥É¤ÈÍèÇ¯¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¤òÈ¯É½
¡¡¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤Ç¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Æ12·î26Æü(ÌÚ)¤Ë¥¢¥ïー¥É¼õ¾Þ¼Ô¤ÈÍèÇ¯¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×È¯É½¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤À¡£
ÂæÏÑ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¤ËÊ»¤»¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÆâÍÆ¤òÈ¯É½¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£È¯É½ÆâÍÆ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë³èÌö¤·¤¿Âå¹Ô¼Ô¤Î¥¢¥ïー¥É·Á¼°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ä¡¢2025Ç¯¤Î¾åÈ¾´ü¤ËÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Î¾Ò²ð¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¹ë²Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¥¯ー¥Ý¥ó¤âÊ£¿ôÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒSNS¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¥²ー¥à¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤ò½ç¼¡¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¸ø¼°SNS¤ò¥Õ¥©¥íー¤·¤Æ¡¢½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¡¢ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡Ù¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://aaw.kakaogames.com/ja/(https://aaw.kakaogames.com/ja/)
¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡Ù¸ø¼°X¡§https://twitter.com/ArcheAgeWarJP(https://twitter.com/ArcheAgeWarJP)
¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡ÙYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë : www.youtube.com/@ArcheAgeWarJP
¡Ø¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡ÙÆüËÜDiscord : bit.ly/4blQJud
¢£²ñ¼Ò¾Ò²ð
¡ÔPublisher¡Õ
Kakao Games Corp. (https://www.kakaogamescorp.com/(https://www.kakaogamescorp.com/))
¡¡¥°¥íー¥Ð¥ë¥Þ¥ë¥Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥²ー¥à²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥³¥Í¥¯¥È!¡×¡¢¡ÖPUBG¡×Åù¤ò¥µー¥Ó¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¶á¤Ë¤ÏÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ö¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£ー¥Àー¥Óー¡×¤Î´Ú¹ñ¥µー¥Ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¡£ ¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¤Ï¸½ºßÆüËÜ¤Ç¡Ö¥ªー¥Ç¥£¥ó¡§¥ô¥¡¥ë¥Ï¥é¡¦¥é¥¤¥¸¥ó¥°¡×¤Ê¤É¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£ー¤Î¹â¤¤¥²ー¥à¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔDeveloper¡Õ
XL Games Inc. (https://www.xlgames.com/(https://www.xlgames.com/))
¡¡MMORPG¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¤È¸À¤ï¤ì¤ë³«È¯¼Ô¥½¥ó¡¦¥¸¥§¥®¥ç¥óÂåÉ½¤¬ÀßÎ©¤·¤¿MMORPGÀìÌç¤Î¥²ー¥à³«È¯²ñ¼Ò¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸(2013)¡×¡¢¡Ö¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¥ª¥ó¥é¥¤¥ó(2016)¡×, ¡Ö·î¸÷Ä¦¹ï»Õ(2019)¡×¤Ê¤É¤ò³«È¯¤·¤¿¡£2020Ç¯2·î¤«¤é¥«¥«¥ª¥²ー¥à¥º¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Ï¥â¥Ð¥¤¥ëMMORPG¡Ö¥¢ー¥¥¨¥¤¥¸ ¥¦¥©ー¡×¤ò³«È¯¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ë¸þ¤±¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£