¡Ú180¥Úー¥¸¾®ºý»Ò¡Û¤³¤ì¤«¤é¡Ø¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¿Í¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¤Î1ºý¡ª ¡ØÊÌºý¤Æ¤ì¤Ó¤²ー¤à¥Þ¥¬¥¸¥ó ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¥Þ¥¤¥ó¥¯¥é¥Õ¥È ¿·¤¿¤Ê¤ëÎ¹Î©¤Á 2025¹æ¡Ù12·î20Æü¡Ê¶â¡ËÈ¯Çä

株式会社KADOKAWA Game Linkage(本社:東京都文京区、代表取締役社長:豊島 秀介)は、子ども向けゲーム情報誌『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト 新たなる旅立ち 2025号』を、本日12月20日(金)に刊行いたしました。

●ルーキーからベテランまで楽しめる充実した内容!

本誌では、バトルのテクニックや構造物の攻略などサバイバルに関する最新情報を大ボリュームでお届け! さらに『マイクラ』生活の基本も徹底紹介。これから始める人はもちろん、ベテランプレイヤー向けのワンポイントアドバイスなど、オススメの生活のイロハをバッチリ紹介しています。

『マインクラフト』以外にも、『スーパー マリオパーティ ジャンボリー』や『ほねほねザウルスX 超合体!ビルド&バトル』など、Nintendo Switchの注目ゲームも多数掲載しています。

●マイクラ博士になれる!? 付録小冊子

180ページの超特大ボリューム小冊子!

マインクラフト ブロック&アイテム大図鑑 2025最新版

『マインクラフト』に登場する全アイテムを網羅した特大ボリュームの図鑑です。入手方法やレシピ、作るのに必要な材料も掲載しています。プレイするときはもちろん、予習や復習にも役立つ1冊です。

※2024年11月現在のバージョンで撮影しています。アップデートによりアイテムの名前などが変わることがあります。

●実況動画はYouTubeで視聴可能!

実況動画ではベテラン『マイクラ』プレイヤーの編集部員さなぴーとふるちゃんが動画でわかりやすくレクチャー! QRコードで簡単にアクセスできます。

<解説動画>

・サバイバル生活

さなぴーとふるちゃんがサバイバル対決!

・農業

作物の育てかたなど農業の基本を紹介しています。

・牧畜

動物の育てかたを知りたい人にオススメです。

・採掘

採掘の基本から、効率的な方法"ブランチマイニング"のやりかたも!

Mojang (C) 2009-2018. "Minecraft(R)" is a trademark of Mojang Synergies AB.

概要

【書 名】『別冊てれびげーむマガジン スペシャル マインクラフト 新たなる旅立ち 2025号』

【発売日】2024年12月20日(金)

【定 価】1,100円(本体1,000円+税)

【判 型】A4変形判

【発 行】株式会社KADOKAWA Game Linkage

【発 売】株式会社KADOKAWA

【その他】「BOOK☆WALKER」をはじめ、各電子書籍ストアでも配信予定

※電子版についてのご注意

電子版の発売は12月27日(火)価格は1100円(税込)となります。

電子書籍版は、雑誌本体・別冊小冊子を電子書籍化したものです。

電子版にはアンケートハガキが付属していない為、読者プレゼントにはご応募いただけません。

【毎月第3金曜日17時からYouTube Liveを好評配信中!】

『てれびげーむマガジン』本誌でゲーム実況を担当する人気編集者"さなぴー"がMCとして、マリオやカービィなど、人気ゲームの操作方法や解説を生放送で楽しくお届けしています。視聴者コメントに答えながらゲームの進行を行うのは生放送ならでは。もちろん、『てれびげーむマガジン』最新号の情報などもお届けします。



<次回配信>

配信日:2025年1月17日(金)17:00~予定

配信チャンネル:てれびげーむマガジンチャンネル

https://www.youtube.com/channel/UCoBzcEWxkdbKChk8Vj-VVIA

てれびげーむマガジンについて

『てれびげーむマガジン』は4歳~10歳くらいの子ども達を対象とし、2018年に創刊10周年を迎えたゲーム雑誌です。ビジュアルを中心にした賑やかな誌面構成で、子ども達に人気のあるキャラクターが登場するゲームを大きく扱っています。図鑑やDVD、ポスターなど豪華な付録に加え、YouTubeからのゲーム実況も配信中。楽しい情報が満載の"遊べてためになる"ゲーム誌です。

株式会社KADOKAWA Game Linkageについて

株式会社KADOKAWA Game Linkage(代表取締役社長:豊島 秀介)は、 株式会社KADOKAWAの100%子会社です。 「ファミ通」「ゲームの電撃」ブランドをはじめとする情報誌の出版、 Webサービス運営、 動画配信といったゲームメディア事業を展開しています。 そのほか、 グッズ制作やイベント企画・運営、 eスポーツマネジメントなど、 ゲームにまつわるあらゆる分野で新しい価値の創出に挑戦。 ゲームとユーザーの熱量を高め、 ゲームの面白さや楽しさをさらに広げてまいります。



