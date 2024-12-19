·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¡ª¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë¡¢¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤òÊ¡Íø¸üÀ¸¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì¡Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤ª¤è¤Ó¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢Ê¡Íø¸üÀ¸À©ÅÙ¤Ë¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë¡×¡Ö¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡×¡Ö¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¡×¤ò¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»ýÂ³Åª¤Ê·ò¹¯·Ð±Ä¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤â¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯·Ð±Ä¤Î¿ä¿Ê¤ÏÆüËÜÁ´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤Ë¤ª¤±¤ë½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤ÎÀ¸»ºÀ¸þ¾å¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÁÈ¿¥Á´ÂÎ¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Í×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¸½Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤Ï±¿Æ°ÉÔÂ¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÎ¾ÌÌ¤Ç¤Î·ò¹¯²ÝÂê¤òÂ¿¤¯Êú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢´ë¶È¤ÎÀ®Ä¹¤È½¾¶È°÷¤Î¹¬¤»¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡Ö·ò¹¯·Ð±Ä¡×¤Î½ÅÍ×À¤òÇ§¼±¤·¡¢¼Ò°÷¤Î¿´¿È¤Î·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤È¤·¤Æº£²ó¤ÎÊ¡Íø¸üÀ¸¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢½¾¶È°÷ËþÂÅÙ¤Î¸þ¾å¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢´ë¶È¤¬»ý¤Ä¼Ò²ñÅªÀÕÇ¤¡ÊCSR¡Ë¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤Î·ò¹¯Â¥¿Ê¤Ë´óÍ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ê¡Íø¸üÀ¸¤ÎÆâÍÆ
¥ª¥Õ¥£¥¹¥³¥ó¥Ó¥Ë
¼ÒÆâ¤Ë¥Ø¥ë¥·ー¤Ê·Ú¿©¤ä¥µ¥é¥À¡¢ÌîºÚ¥¸¥åー¥¹¤Ê¤É¤ò¾ïÀß¤·¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¿©»ö¤ÎÄó¶¡¤òÄÌ¤¸¤Æ·ò¹¯¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ë»¤·¤¤¼Ò°÷¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë·ò¹¯°Õ¼±¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°
¼Ò°÷¤Î¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°ÍøÍÑÎÁ¶â¤òÉéÃ´¤·¡¢Æü¾ïÅª¤Ê±¿Æ°ÉÔÂ¤Î²ò¾Ã¤È¥¹¥È¥ì¥¹È¯»¶¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£¿ÈÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤³¤È¤Ç¿´¿È¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°
¥Ó¥¸¥Í¥¹¥·ー¥ó¤ÇÉ¬Í×¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÎÏ¸þ¾å¤ä¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤¿È¯À¼¡¦É½¸½¤òÍÜ¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ü¥¤¥¹¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¡£¿´ÍýÅª¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î»Üºö¤Ï¡¢´ë¶È¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Î¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¡ÖÅê»ñ¡×¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¼Ò°÷¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¢¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤Ë¸þ¤±¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¡×¤ÎÇ§Äê¼èÆÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯·Ð±ÄÍ¥ÎÉË¡¿Í¤Ï¡¢·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÈÆüËÜ·ò¹¯²ñµÄ¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤Î·ò¹¯´ÉÍý¤ò·Ð±ÄÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ç¹Í¤¨¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ë¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÍ¥ÎÉ¤Ê´ë¶È¤òÇ§Äê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Åö¼Ò¤Î·ò¹¯·Ð±Ä»Üºö¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÊ¡Íø¸üÀ¸¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¡¢¼Ò°÷¤¬°Â¿´¤·¤ÆÄ¹¤¯Æ¯¤±¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ë¶È¤È¤·¤Æ¤Î¼Ò²ñÅª¿®Íê¤ò¹â¤á¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¿ÀµÜÁ°Ï»ÃúÌÜ23ÈÖ4¹æ
ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§Æ£ß·ÎÊ°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§±Ä¶È/¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Ù±ç»ö¶È¡¢MA/SFA/CRM¥Äー¥ëÆ³Æþ/ÄêÃå»Ù±ç»ö¶È¡¢IT¿Íºà»ö¶È¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー»ö¶È
HP¡§https://emooove.co.jp/
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡§https://emooove.co.jp/contact
¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§info@emooove.co.jp
¡Ú¥×¥ì¥¹¥ê¥êー¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒEmooove
Ã´Åö¡§¹ÊóÃ´Åö
Mail¡§hisho@emooove.co.jp