DID/VC¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò1/14(²Ð)¤Ë³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
³«ºÅÆü»þ
Æü»þ¡§2025Ç¯1·î14Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00～13:00
¾ì½ê¡§Google meet¡Ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¸å»²²Ã¥ê¥ó¥¯¤ò¤ªÁ÷¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
»²²ÃÈñ¡§ÌµÎÁ
DID/VCµ»½Ñ¤Î¡Öº£¡×¤¬Ê¬¤«¤ë
ºòº£¡¢¼Ò²ñ¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¥·ー¥ó¤ÇDID/VC¥Ùー¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¾ÚÌÀ½ñ¤Î³èÍÑ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè4ÃÆ¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Ï¡¢DID/VC¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃÄÂÎ¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤â¡¢DID/VCÎÎ°è¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼ÒRecept¤ÇCOO¤òÌ³¤á¤ëÂçÅç¤¬ÅÐÃÅ¤·¡¢DID/VC¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¶ñÂÎÅª¤Ê¥æー¥¹¥±ー¥¹¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹²½¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾å¤Ç¤ÎÏÀÅÀ¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¦¥§¥Ó¥Êー¤Ç¤¹¡Û
- DID/VC¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤´´Ø¿´¤Î¤¢¤ëÊý
- Web3¤Ë´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿·µ¬»ö¶È¡¿DXÃ´Åö¼ÔÍÍ
¢¨¸Ä¿Í¤ÎÊý¡ÊË¡¿ÍÅù¤Ø¤Î½êÂ°¤¬ÉÔÌÀÎÆ¤Ê¾ì¹ç¡Ë¤Î¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤Ï¤´±óÎ¸¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¨Æ±¶ÈÂ¾¼ÒÍÍ¤â¤´»²²Ã²ÄÇ½¤Ç¤¹
¥×¥í¥°¥é¥à
¡¦DID/VC¤Î³µÍ×
¡¦DID/VC¤ÎÉ¸½à²½¤ò¿Ê¤á¤ëÃÄÂÎ
¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¥¤¥Ç¥ó¥Æ¥£¥Æ¥£¤ò¤á¤°¤ë¥°¥íー¥Ð¥ëºÇ¿·Æ°¸þ
¡¦¤Þ¤È¤á
¡¦¼Áµ¿±þÅú
¢¨ÅöÆü¤Î¾ÜºÙ¥×¥í¥°¥é¥à¤ÏÊÑ¹¹¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é
https://peatix.com/event/4243344/view
²ñ¼Ò³µÍ×
³ô¼°²ñ¼ÒRecept
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÃæÀ¥¾·ò
ËÜ¼Ò½»½ê¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÆ»¸¼ºä1ÃúÌÜ10ÈÖ8¹æ½ÂÃ«Æ»¸¼ºäÅìµÞ¥Ó¥ë2F-C
URL¡§https://recept.earth