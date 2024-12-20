ÆÈ¼«¤Î¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤¬³Ñ¼ÁÇíÎ¥¹ÚÁÇKLK5¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯¸«
¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥á¡Ö¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥µ¥¤¥É¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶è¡Ë¤Ï¡¢À¤³¦µ¬ÌÏ¤Ç¤Î¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Ùー¥¹¤ÎÈéÉæ²Ê³Ø¸¦µæ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥×¥é¥¹¥á¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤È´ðÁÃ¸¦µæ¤äÀ®Ê¬³«È¯¤ÎÃÎ¸«¤òÍ»¹ç¤·¡¢¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¡Ö¥¹¥¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥é¥Ü¡×¤ò³«Àß¡£¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë´Ø¤ï¤ë¿·µ»½Ñ¤ª¤è¤ÓÈ©ÍýÏÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹¹¤Ê¤ë³×¿·Åª¤Ê¸¦µæ³«È¯¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¶¦Æ±¸¦µæ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥ÉÀ®Ê¬¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤¬³Ñ¼ÁÇíÎ¥¹ÚÁÇKLK5¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤òÁý²Ã¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæÇØ·Ê
2003Ç¯¤Ë¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¤Ï¥·¥ß¤Î¼£ÎÅÌô¤È¤·¤Æ°åÎÅ¸½¾ì¤Ç½èÊý¤µ¤ì¤ë"¥Ï¥¤¥É¥í¥¥Î¥ó"¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯²½¾ÑÉÊ¤Ë±þÍÑ¡£º£Æü¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç20Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤ê¡¢¥·¥ß¤ä¥á¥é¥Ë¥ó¤Î¸¦µæ¤ò³Ë¤È¤·¤¿À½ÉÊ¤òÂ¿¿ôÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥É¥í¥¥Î¥ó¤Ï¥á¥é¥Ë¥ó´Ô¸µºîÍÑ¤ä¥Á¥í¥·¥Êー¥¼³èÀÁË³²ºîÍÑ¤¬¤¢¤êÍ¥¤ì¤¿ÈþÇò¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢ ÈéÉæ¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÄã²¼¤µ¤»¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÈ¼«¥Ö¥ì¥ó¥ÉÀ®Ê¬¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤òÀµ¾ï²½¤µ¤»¡¢¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ÎÇÓ½Ð¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¥Ôー¥ê¥ó¥°¸ú²Ì¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¸¦µæ·ë²Ì
¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤Ë¤è¤ê KLK5¡Ê³Ñ¼ÁÇíÎ¥¹ÚÁÇ¡Ë¤ÎÈ¯¸½¤¬UP
È©¤ò½ÀÆð¤Ë¤·Âå¼Õ¤òÂ¥¤¹È¯¹Ú¥¨¥¥¹¤òÆÈ¼«¤Ë¥Ö¥ì¥ó¥É¤·¤¿¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤¬³Ñ¼ÁÇíÎ¥¤Ë¤É¤ÎÄøÅÙ´ØÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¸¡¾Ú¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³Ñ²½ºÙË¦¤ËÇ¤°Õ¤ÎÇ»ÅÙ¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¸¡ÂÎ¤òÅº²Ã¤·¡¢24 »þ´Ö¸å¤Î³Æ¼ï°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤ÎÅº²Ã¤Ë¤è¤êÈéÉæ¤Î¥¿ー¥ó¥ªー¥Ðー¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëKLK5¤Î°äÅÁ»ÒÈ¯¸½¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÇò¶ÌÈ¯¹Ú¥Ôー¥ê¥ó¥°¡×¤Ï¸Å¤¤ºÙË¦Æ±»Î¤òÃÇ¤ÁÀÚ¤ë¹ÚÁÇ KLK5¤ËÆ¯¤¤«¤±¤Æ³Ñ¼Á¤òÇíÎ¥¤¹¤ë¼«Á³Í³Íè¤ÎÀ®Ê¬¤Î¤¿¤á¡¢È©¤Ë¤ª¤À¤ä¤«¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£¥Ï¥¤¥É¥í¥¥Î¥ó¤Î¥á¥é¥Ë¥ó´Ô¸µºîÍÑ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥á¥é¥Ë¥óÎ¯¤Þ¤ê¡Ê¤¯¤¹¤ß¡Ë¤òÄÉ¤¤½Ð¤¹Æ¯¤¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥Ö¥é¥¤¥È¥Ë¥ó¥°¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨KLK5¡Ê³Ñ¼ÁÇíÎ¥¹ÚÁÇ¡Ë¡Ä¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼ÁÊ¬²ò¹ÚÁÇ¤Ç¡¢ºÙË¦Æ±»Î¤ò¶¯¸Ç¤Ë·Ò¤¤¤Ç¤¤¤ëºÙË¦ÀÜÃå°ø»Ò¤òÊ¬²ò¤·¤Þ¤¹¡£¸Å¤¤³Ñ¼Á¤ò剝¤¬¤ì¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥á¥é¥Ë¥ó¿§ÁÇ¤ò´Þ¤à³Ñ¼Á¡á¤¯¤¹¤ß¤òÎ¯¤á¤³¤ß¤Ë¤¯¤¯¤·¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿ÈéÉæ¥Ð¥ê¥¢µ¡Ç½¤Ë½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¡Ö¥Õ¥£¥é¥°¥ê¥ó¡×¤Î»ºÀ¸¤Ë´ØÍ¿¤¹¤ë¤¿¤á¡¢³ÑÁØ¤Î¤¦¤ë¤ª¤¤ÊÝ»ýÎÏ¤ò¹â¤á¤ëºîÍÑ¤â´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Èº£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
ºÇÀèÃ¼¤ÎÃÎ¸«¤ò²½¾ÑÉÊ³«È¯¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¿¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë
¥É¥¯¥¿ー¥º¥³¥¹¥á¤È¤·¤ÆÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿µ»½Ñ¤È·Ð¸³¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢¤Ë´Ø¤¹¤ëµ»½Ñ¤äÈ©ÍýÏÀ¤Î¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¥×¥é¥¹¥á¥Ç¥£³ô¼°²ñ¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¸¦µæ¤òÄÌ¤·¡¢´ûÂ¸À½ÉÊ¤Î²þÎÉ¤«¤é¿·À½ÉÊ¤Î³«È¯¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÀ®Ê¬¤äºÙË¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀè¿ÊÀ¤Èµ¡Ç½À¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿ÍÍ²½¤¬¿Ê¤àÊÑ²½¤ÎÂç¤¤Ê»þÂå¤ÎÎ®¤ì¤òÉÒ´¶¤Ë»¡ÃÎ¤·¡¢ºÇ¿·¤ÎÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤È¤È¤â¤Ë¤¢¤é¤æ¤ë¤ªµÒÍÍ¤Î¤ªÇº¤ß¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿²½¾ÑÉÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
AMPLEUR¡Ê¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¤Ï¡¢ÈþÍÆÈéÉæ¤ÎÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀìÌç²È¤¿¤Á¤Î±ÑÃÎ¤ò·ë½¸¤·¤¿Àè¿Ê¤Î¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥¯¥¹¤Ç¤¹¡£Èþ¤Î¤¢¤êÊý¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÈþ¤·¤¤È©¡×¤ÎÄêµÁ¤âÂ¿ÍÍ²½¤¹¤ë¸½Âå¡£¸Â¤ê¤Ê¤¤¥¥ì¥¤¤Ø¤Î´ê¤¤¤Ë±þ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬»ä¤¿¤Á¤Î»ÈÌ¿¤È¹Í¤¨¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Î¡Ö¤³¤ì¤«¤é¡×¤Ë´ó¤êÅº¤¤¤Ê¤¬¤é¡È¥¯¥ê¥Ë¥«¥ë¤Êµ¡Ç½À¡É¤È¡È¾å¼Á¤Ê¿´ÃÏ¤è¤µ¡É¤òÎ¾Î©¤·¤¿²½¾ÑÉÊ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.ampleur.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ï¥¤¥µ¥¤¥É
2003Ç¯¤ÎÀßÎ©°ÊÍè¡ÖAMPLEUR(¥¢¥ó¥×¥ëー¥ë)¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶ÈÌ³ÍÑ²½¾ÑÉÊ¡ÖWOVE style(¥¦¥©¥Ö¥¹¥¿¥¤¥ë)¡×¤Ê¤ÉºÇÀèÃ¼¤Ç¹âµ¡Ç½¤Ê²½¾ÑÉÊ³«È¯¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈþÍÆ¡¦·ò¹¯¡¦°åÎÅÊ¬Ìî¤Î¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ë¶È¤È¤·¤ÆÈ¯Å¸¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÃæÌÜ¹õ£±-10-23-2F
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§º¬ÄÅ ¿ò
ÁÏ¶È¡§2003Ç¯3·î14Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§²½¾ÑÉÊ¡¢°åÌôÉô³°ÉÊ¤Î´ë²è¡¦³«È¯¡¦ÈÎÇä¡¢ÈþÍÆ¥µ¥í¥ó¤Î·Ð±Ä¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥ª¥¦¥ó¥É¥á¥Ç¥£¥¢¤Î±¿±Ä
HP¡§https://www.hsco.co.jp