À¤³¦½é¡ª¥¨¥³ー¿ÇÃÇÍÑ°µÅÅÃ±·ë¾½¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ê¥Î¥É¥á¥¤¥ó¤Î¸òÎ®ÅÅ°µ±þÅú¤òÄ¾ÀÜ²Ä»ë²½

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ÏÀÊ¸Ì¾¡§Response of ferroelectric nanodomain to alternative-current electric fields in morphotropic phase boundary Pb(Mg1/3Nb2/3)O3－PbTiO3
Ãø¼Ô¡§Yukio Sato
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URL: https://doi.org/10.1063/5.0232904
DOI: 10.1063/5.0232904