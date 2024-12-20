¡ã·ë²ÌÈ¯É½¡äÂè7²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ Áª¹Í·ë²Ì¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
ËÜ´ë²è¤Ï2024Ç¯7·î¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡Û¤È¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡Û¼çºÅ¤Ë¤è¤ë¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¤Ç¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÏÆ±¼Ò¤¬´©¹Ô¤¹¤ë¥Î¥Ù¥ë¥ìー¥Ù¥ë¡Ú¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥Î¥Ù¥ë¡Û¤Ë¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ò¥Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤È¤Î¶¦Æ±´ë²è¡ÖÂè7²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¡×¤ÎÁª¹Í·ë²Ì¤ò²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡Êhttps://www.es-novel.jp/esn-award07/result/ ¡Ë¤Ë¤ÆËÜÆüÀµ¸á¤ËÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²¼µºîÉÊ¤¬¼õ¾Þ¤¹¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Á´ºîÉÊ½ñÀÒ²½¤ò³ÎÌó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£È¯Çä¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Û¾Þ¶â200Ëü±ß¡¦Ê£¿ô´©¤Î½ñÀÒ²½¤ª¤è¤Ó¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º³ÎÌó
¡Ö°ÛÀ¤³¦¤Ç¡¢É×¤Î°¦¤Ï½Å¤¤¤±¤É²Ä°¦¤¤»Ò¤É¤â¤ò¤Û¤Î¤Ü¤Î³Ú¤·¤¯°é¤Æ¤¿¤¤¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¥µ¥¤
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n7421iu/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
Á°À¤¤Ç3¿Í¤Î»Ò¶¡¤ÈÉ×¤ò°ä¤·Æ®ÉÂ¤ÎËö¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¾®Àâ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë°Ìò¸ø¼ßÉ×¿Í¤ËÅ¾À¸¤·¡¢Êª¸ì¤Î±¿Ì¿¤ËµÕ¹Ô¤·¤Æ»Ò¶¡¤òÅ®°¦¤·¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¯ÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸¾Ï¤È¡¢»Ò¶¡¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¤Ç¥°¥é¥ó¥×¥êºîÉÊ¤Ë¿äÁ¦¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¼ç¿Í¸ø¤ÏÁ°À¤¤Îµ²±¤ò»ý¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÅ¾À¸¤¹¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Á°À¤¤Ç´¶¤¸¤¿²ÈÂ²¤Ø¤Î¶¯¤¤°¦¾ð¤ä¸å²ù¤ò¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Î²ÈÂ²¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤¯»ÑÀª¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤ËÌµ´Ø¿´¤À¤Ã¤¿É×¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ²þ¿´¤µ¤»¤¿¤ê¡¢»Ò°é¤Æ¤ËÂÐ¤¹¤ë¼þ°Ï¤Î°Õ¼±¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¼ç¿Í¸ø¤Î²ÈÂ²¤ä»Ò¶¡¤ËÊú¤¯¶¯¤¤°¦¾ð¤¬¡¢¼þ°Ï¤òÎÉ¤¤Êý¸þ¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡¢¤½¤ó¤Ê²áÄø¤¬¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡£Á°À¤¤Îµ²±¤âÁê¤Þ¤Ã¤ÆÂ©»Ò¤Ë°ì¿È¤Ë°¦¤òÃí¤°¼ç¿Í¸ø¤Î»Ñ¤ËÎÞÁ£¤¬´Ë¤à¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Ç¤¹¡ªÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î²Ä°¦¤é¤·¤¤É½¾ð¤ä¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÍ¥¤·¤¤»ëÅÀ¤ÇÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤Î¿ï½ê¤Ç¿´¤¬ÏÂ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿²ÈÂ²°¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢É×¤È¤ÎÎø°¦¥¨¥Ô¥½ー¥É¤â¿ï½ê¤ËÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºîÉÊ¤òÄÌ¤·¤ÆÂ¿¹¬´¶¤Ë°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤âÆÃÄ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£²ÈÂ²°¦¤ò°ì¿È¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ëËÜºî¤¬¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÃø¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¾®Àâ¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÊìÍÍ¤Ë¤¦¤ó¤¦¤ó¤È¶¦´¶¤·¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¯¤Æ½ñ¤»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¶¡¤Î¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¿Í¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£¼¹É®¤ò¤³¤³¤Þ¤ÇÂ³¤±¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢²¹¤«¤¤¤ª¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¿³ºº°÷¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£½ñÀÒ²½¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¾®¤µ¤Ê»Ò¶¡Ã£¤¬Ê¸»ú¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯³¨¤Ç¤âÉ½¸½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¿§¡¹¤Ê·Á¤ÇºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Î´î¤Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥Ú¥ó¥·¥ë¥Ë¥¢²È¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¶â¾Þ¡Û¾Þ¶â50Ëü±ß¡¦Ê£¿ô´©¤Î½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Öµ®ÉØ¿Í¤¿¤Á¤Î±½ÏÃ¤Ïº£Æü¤â³Ú¤·¤¤¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§¤â¤Á¤Å¤Íµ
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n7082jh/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¸ø¼ß²È¤Î¸µ¤Ë²Ç¤°¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ç¿Í¸ø¥«¥¹¥Æ¤Ø¥ë¥ß¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¼Â¡¢É×¤Ë¤ÏÍÄ¤¤º¢¤è¤êÎø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿Áê¼ê¤¬¤ª¤ê¡¢¥«¥¹¥Æ¤Ø¥ë¥ß¤Ë¤Ï¸«¸þ¤¤â¤·¤Þ¤»¤ó¡£¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤¬´í¤¦¤¤¤È»×¤Ã¤¿¥«¥¹¥Æ¤Ø¥ë¥ß¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¼êÃÊ¤ò¶î»È¤·¤ÆÂçµÕ½±¤ò¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥«¥¹¥Æ¥Ø¥ë¥ß¤Î³èÌö¤ä¡Ö¤¶¤Þ¤¡¡×¤ÎÃ£À®´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤¯¡¢Êª¸ì¤òÆÉ¤ß¿Ê¤à¼ê¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£µ®Â²¤È¤·¤Æ¤Î¼«Ê¬¤ÎÎ©¾ì¤ò¼é¤ê¤Ä¤Ä¹ªÌ¯¤Ë¼þ¤ê¤òÆ°¤«¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤ËÉ×¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤Æ¤¤¤¯²áÄø¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢ÆÉ¼Ô¤Ï¤¤Ã¤ÈÈà½÷¤ÎÆ¬Ç¾¤È¼êÏÓ¤Ë´¶¿´¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Þ¤»¤ó¡£ ²Ã¤¨¤Æµ®Â²¼Ò²ñÆÃÍ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¥³¥ß¥«¥ë³î¤ÄÈþÎï¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¥¯¥¹¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤ªÏÃ¤Î¥Æ¥ó¥Ý´¶¤â¤È¤Æ¤âÁÖ²÷¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤Ë¥«¥¹¥Æ¤Ø¥ë¥ß¤Ï¤É¤ó¤Ê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£Êª¸ì¤Î´°À®ÅÙ¡¦¥Æ¥ó¥Ý´¶¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Î¸ÄÀ¡¦Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤Îºî¤ê¹þ¤ß¡Ä¡Ä¤É¤³¤ò¤È¤Ã¤Æ¤â½¨°ï¤ÊËÜºî¤¬¸«»ö¶â¾Þ¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¡Ú¶ä¾Þ¡Û¾Þ¶â30Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡ÖÅ¾À¸Îá¾î¤ÏÊÆºî¤ê¤¬¤·¤¿¤¤～½¾Ëå¤Î¿ÈÂå¤ï¤ê¤Ë½¹¤¤ÊÕ¶Çì¤Ë²Ç¤¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â¹¬¤»¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹～¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§º»»û¸¾
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n7006in/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
½¹°¤È±½¤µ¤ì¤ë¥Ö¥ëー¥Õ¥©¥ì¥¹¥ÈÊÕ¶Çì¤Ë²Ç¤¤¤À¼ç¿Í¸ø¡¦¥¨¥ë¥·ー¤¬¡¢ÊÆºî¤ê¤ËÊ³Æ®¤·¡¢¹¬¤»¤ò¤Ä¤«¤ó¤Ç¤¤¤¯Êª¸ì¡£ Îø°¦¤Ë²Ã¤¨¡¢ÇÀ¶È¤äÎÁÍý¤Î³«È¯¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÍ×ÁÇ¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â³¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¹¥Èー¥êーÅ¸³«¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¤¹¡£ÊÕ¶Çì¤¬¥¨¥ë¥·ー¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÄÌ¤¸¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢Æó¿Í¤Î¹¬¤»¤½¤¦¤ÊÉÁ¼Ì¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¿´¤ò²¹¤«¤¯Ëþ¤¿¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¤Þ¤¿¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÃÏÌ¾¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÌ¾¤Ë¤ÏÀÄ¿¹¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¸ÀÍÕÍ·¤Ó¤¬¿ï½ê¤Ë»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ºî¼Ô¤Î¹ª¤ß¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Þ¤¹¡£±Ô¤¤Êý¤Ï¡¢¤³¤ÎÁªÉ¾¤Ë¤âµ¤¤Å¤¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ ²þ¤á¤Æ¡¢¥¹¥Èー¥êー¡¢¥¥ã¥é¡¢¤½¤·¤Æ¥Ý¥Ã¥×¤ÇÆÉ¤ß¤ä¤¹¤¤Ê¸ÂÎ¡¢¤É¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÉ¾²Á¤¬¹â¤¯¡¢¼ø¾Þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û¾Þ¶â10Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡ÖËâË¡¾¯Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àç¿Í¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÎñÞ¿Êëý¡Ê¤Ð¤¯¤·¤ó¤¿¤ó¡Ë¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ÁêÍ »Þ虬
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n7905il/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¸½ÂåÆüËÜ¤ÇÀç¿Í¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡¦¹Ý¤Ï¼÷Ì¿¤ò·Þ¤¨¡¢µ¤¤¬ÉÕ¤¯¤Èº²¤¬°ÛÀ¤³¦¤ÎËâË¡¾¯Ç¯¥³ー¥Ç¥£¤Î¿ÈÂÎ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¤³¤Î¥³ー¥Ç¥£¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢¹Ý¤Ï¥³ー¥Ç¥£¤ÎÌµÇ°¤òÀ²¤é¤¹¤Ù¤¯ËâË¡¤ÇÌµÁÐ¤·¤Æ¼þ°Ï¤ËÉü½²¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£Ê¸¾ÏÎÏ¤ÈÊª¸ì¤Î´°À®ÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢Àç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¹Ý¡¢ËâË¡¾¯Ç¯¤È¤·¤Æ¤Î¥³ー¥Ç¥£¤Î¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÉÁ¤Êý¤¬ÃúÇ«¤Ç¡¢¹Ý¤¬¥³ー¥Ç¥£¤ÎÌµÇ°¤ò¼¡¡¹À²¤é¤·¤Æ¡Ö¤¶¤Þ¤¡¡×¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤¯¹½¿Þ¤¬¤È¤Æ¤âÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£°ÛÀ¤³¦¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤äÊª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë³Ø±à¤ÎÀßÄê¤â¾ÜºÙ¤Ëºî¤ê¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤ËË×Æ¬¤·¤Ê¤¬¤éÆÉ¤ß¿Ê¤á¤ë»ö¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®¥·ー¥ó¤ÎÉ½¸½¤â¤È¤Æ¤âºÙ¤«¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Î³Ø±à¤Ç¤ÎÂÐ·è¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢Í×½êÍ×½ê¤Ç¤ÎÂÐ·è¤Ç¤Ï¹Ý¤ÎÀ¨¤Þ¤¸¤µ¤¬¸÷¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ê¤Ë´À°®¤ê¤Ê¤¬¤éÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Ê¸¾ÏÎÏ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡¢Êª¸ì¤Î´°À®ÅÙ¤¬¤È¤Æ¤â½¨°ï¤Ç¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±³Ú¤·¤¯ÇÒÆÉ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¾©Îå¾Þ¼õ¾Þ¡¢À¿¤Ë¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û¾Þ¶â10Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡ÖÂ¨»à¥â¥ÖÅ¾À¸¤«¤é¤ÎÀ®¤ê¾å¤¬¤ê ――¥Ð¥°µ»¡õÄìÊÕ¼ÒÃÜÎÏ¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤êÀ¸¤¤Æ¤¿¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î¥Ïー¥ì¥àÍ×°÷¤¬¤Ê¤¼¤«Á´°÷¤Ä¤¤¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤¬¡£¼ç¿Í¸ø¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê²¦Æ»Êâ¤ó¤ÇËâ²¦ÅÝ¤»¤è¡£¤³¤Ã¤Á¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤êµ¤¤Þ¤Þ¤ËÊë¤é¤¹¤«¤é¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§ÇÌÜ¾¯¾
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n2431hw/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¼Ò²ñ¤Î¹ÓÇÈ¤ËÙæ¤Þ¤ì¤Æ¤¯¤¿¤Ó¤ì¤¿¼ç¿Í¸ø¤¬¡¢¥Ð¥°ËþºÜ¤Î¥²ー¥àÀ¤³¦¤Î¥â¥Ö¤ËÅ¾À¸¤·¡¢¼«Ê¬¤Î±¿Ì¿¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯Êª¸ì¤Ç¤¹¡£¼ç¿Í¸ø¤Î°ÛÀ¤³¦¤Ç¤Î³èÌö¤ä¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¡¢³Ø±à¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÁÖ¤ä¤«¤ÊÅ¸³«¤Ë°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼ç¿Í¸ø¤Î¶î»È¤¹¤ë¥Ð¥°µ»¤¬¤¤¤«¤Ë¤â¸½¼Â¤Ë¤¢¤ê¤½¤¦¤ÊÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÁ°À¤¤Ç¤Î¤¯¤¿¤Ó¤ì¶ñ¹ç¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤¤¤¤¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤Ç¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¼ø¾Þ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÁ°¤ò¸þ¤»Ï¤á¤ëÆ±µéÀ¸¤¿¤Á¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤È¤µ¤ì¤ëÈà¤é¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¡¢ºÆ¤ÓÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤æ¤¯¤È¤¤¤¦Å¸³«¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÀ¸¤¤ë¥¥ã¥é°ì¿Í°ì¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¡¢¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊª¸ì¤Î½é¤á¤«¤é¤º¤Ã¤È¼ç¿Í¸ø¤òËµ¤Ç»Ù¤¨¤ë¥é¥ó¤Ï¾ï¤ËÏ¯¤é¤«¤Ç¡¢ºîÉÊÁ´ÂÎ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤òÌÀ¤ë¤¯¤¹¤ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¤¤Ä¤âµïÌ²¤ê¤Ð¤«¤ê¤ÎÀèÀ¸¤ä¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¥²ー¥àËÜÍè¤Î¼ç¿Í¸ø¤Ê¤É¡¢°ìÊÊ¤âÆóÊÊ¤â¤¢¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤¿¤Á¤¬ºîÉÊ¤òºÌ¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾©Îå¾Þ¡Û¾Þ¶â10Ëü±ß¡¦½ñÀÒ²½³ÎÌó
¡Öº§ÌóÇË´þ¤ò¸À¤¤Êü¤ÄÎáÂ©¤ÎÊì¿Æ¤ËÅ¾À¸¡ª¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£µ°Æ»½¤Àµ¤·¤Æ¥Ï¥Ô¥¨¥ó¤Ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¼õ¾Þ¼Ô¡§°ìÈÖÀ±¥¥é¥ê
¢§¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡ÙºîÉÊ·ÇºÜ¥Úー¥¸
https://ncode.syosetu.com/n0824jc/
¡ãÊÔ½¸ÉôÁªÉ¾¡ä
¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ëº§ÌóÇË´þ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤¹°Ìò¤ÎÎáÂ©¡Ä¡Ä¤Î¡¢¤½¤ÎÊì¿Æ¤ËÅ¾À¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤Ç¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¤¢¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤«¤Ã¤¿ÀäÌ¯¤Ê¥é¥¤¥ó¤òÆÍ¤¤Ä¤Ä¡¢²ÈÂ²¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥¥ã¥éÆ±»Î¤Î²¹¤«¤¤´Ø·¸¤òÉÁ¤¤¤¿ÅÀ¤¬¼ø¾Þ¤Î·è¤á¼ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Å¾À¸¤·¤¿¼ç¿Í¸ø¤Î³èÌö¤¬Èá·à¤ÎÌ¤Íè¤ò¤Ï¤Í¤Î¤±¤ëÅ¸³«¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤òÍ¦µ¤¤Å¤±¤ëÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀ¤âÈó¾ï¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃ¤ËÊª¸ì¤Î¥ー¥Ñー¥½¥ó¤Ç¤¢¤ë¥À¥áÎáÂ©¥Ö¥ëー¥¹¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¤É¤Á¤é¤â¶¯Îõ¤Ê¥Õ¥Ã¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ãæ¤Ç¤â¿´¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ëÁ°¡¢Æ°Êª±à¤Î¾Ý¤¬Íß¤·¤¤¤È¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤ò¸À¤Ã¤¿¤ê¡¢¾Ý¤Î¥¦¥ó¥Á¤òÁÛÁü¤·¤Æ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥·ー¥ó¤Ï¡¢¥À¥áÎáÂ©¤ÎÌ¾¤ËÁê±þ¤·¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¸µ¤Ç¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤ò³Ø¤Ó¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁê±þ¤·¤¤¿ÍÊª¤Ø¤ÈÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ¤Ë¤Ï¡¢ËÜºî¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¼ç¿Í¸ø¤ò¿´¤«¤é°¦¤¹¤ëÉ×¥¸¥§¥é¥ë¥É¤ä¡¢º§ÌóÇË´þ¤ò¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥Ò¥í¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ß¥æ¡¢ËÜÍè¤Ï¥ß¥æ¤È·ë¤Ð¤ì¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¥¹¥Á¥å¥¢ー¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤º¤ì¤â¸ÄÀË¤«¤Ê¿ÍÊª¤¿¤Á¤¬Êª¸ì¤òºÌ¤ê¡¢³Ú¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÊÔ½¸Éô¤è¤êÁíÉ¾¡Û
¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Çº£²ó¤âÂô»³¤Î¤´±þÊç¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡×¤Ë¤ÆºîÉÊ¤ò·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ñ¤¼ê¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆWEB¾®ÀâÁ´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ë¡¢¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
±þÊçºîÉÊ¤òÁíÍ÷¤·¤Þ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êª¸ì¤ÎÅ¸³«¤äÀ¤³¦´Ñ¡¢¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀßÄêÅù¤¬ÃúÇ«¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤¬Â¿¤¯¡¢ÊÔ½¸Éô°ìÆ±¡¢³Ú¤·¤¯Áª¹Í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥È¥ì¥ó¥ÉÍ×ÁÇ¤ä²¦Æ»¤â¤Î¤Ë¹´¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢ºîÉÊ¤Î¸ÄÀ¤ä¶¯¤ß¤ò¸«¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤âÂ¿¤¯¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ò¥Ã¥Èºî¤ËÊï¤¦»ö¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤ËÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¼«Ê¬¤ÎºîÉÊ¤Î¶¯¤ß¤ä¸ÄÀ¤òÇ§¼±¤·¤¿¾å¤Ç¼¹É®¤¹¤ë»ö¤Ç¤¹¡£¡ÖÊª¸ì¤òÄÌ¤·¤Æ²¿¤ò°ìÈÖÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Î¤«¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤´¼¹É®¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¼õ¾Þ¤Î²ÄÇ½À¤â¾å¤¬¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè8²ó¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ëÂç¾Þ¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤â°ú¤Â³¤¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥³¥ß¥«¥é¥¤¥ººîÉÊÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.comic-earthstar.jp/works/comicalize/
¥³¥ß¥Ã¥¯ ¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¡§https://comic-earthstar.com/¡ÊËè½µÌÚÍË18»þ¹¹¿·¡¦Ëè·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー¥Î¥Ù¥ë¡§https://www.es-novel.jp/¡ÊËè·î15ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¢ー¥¹¡¦¥¹¥¿ー ¥ë¥Ê¡§https://www.es-luna.jp/¡ÊËè·î1ÆüÈ¯Çä¡Ë
¥¦¥¿¥Ò¥á¥É¥êー¥à¡§https://www.utadori.com/
Êä¹ÖÃË»Ò¡§https://www.hokodan.com/
Toxic-a-Holic¡§https://toxicaholic.com
½êÂ°¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È²ÖÌí¡ÊKAYA¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaya.bitfan.id/
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.earthstar.co.jp/