¡Ú¥»¥«¥ó¥À¥ê¼è°ú¤Ë¤âÂÐ±þÍ½Äê¡ÛSaaS·¿ÉÔÆ°»º¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¡Ø¶Ë³Ú¾ùÅÏ¡Ê¤´¤¯¤é¤¯¤¸¤ç¤¦¤È¡Ë¡Ù¤òÀµ¼°¥ê¥êー¥¹

株式会社Virtual Wall

株式会社 Virtual Wall(所在地:東京都港区、代表取締役:齋藤一篤)は、2024年12月19日(木)、SaaS型不動産クラウドファンディングシステム『極楽譲渡(ごくらくじょうと)』を正式にリリースしたことをお知らせいたします。

『極楽譲渡(ごくらくじょうと)』とは

『極楽譲渡』は、シンプルさと使いやすさを追求したSaaS型の不動産クラウドファンディングシステムです。

サービスサイトの立ち上げから投資家管理、ファンドの募集・販売、償還・分配までオールインワンで対応でき、これから不動産特定共同事業(不動産クラウドファンディング)をスタートする事業者様のサービス立ち上げにも最適です。

また、サービス初期における最大の課題となる「集客」に関する多彩なマーケティング支援メニューも提供するほか、2025年にはセカンダリ取引機能も提供予定です。

極楽譲渡のサービスサイトへ :https://www.gokurakujoto.com/

『極楽譲渡』の5つの特徴

『極楽譲渡』は、効果的かつ効率的な不動産クラウドファンディング運営を後押しする、5つの特徴を備えています。

1.オールインワンパッケージ

『極楽譲渡』なら、ユーザー向けサービスサイトの構築から丸ごとおまかせいただけます。すっきりと見やすいデザインテンプレートをご用意しており、サービスのブランドイメージに合わせたデザインカスタマイズも簡単に行えます。

もちろん、投資家の登録システムや管理、ファンドの募集・販売、償還・分配といった、サービスの核となる運用業務もこれ一つで行えます。

2.基本機能の使いやすさを追求

特に初めて不動産クラウドファンディングサービスを始める事業者様にとって、大きな不安材料になりうるのが「新しいシステムを使いこなせるか」という点でしょう。

『極楽譲渡』は、不動産クラウドファンディング運営のベーシックな部分をしっかり押さえながら、シンプルな管理画面と使いやすさに徹底的にこだわって設計しています。わかりやすい「チュートリアル(使い方マニュアル)」を提供するほか、チャットサポートも行いますので(*平日のみの対応となります)、初めて導入する場合でも安心してお使いいただけます。

3.選びやすい料金プラン

『極楽譲渡』が提供するのはシンプルな3つのプラン。



新規サービスの展開をお考えの事業者様向けの「スタートアッププラン」、一定以上の実績をお持ちの事業者様向けでリプレイスにも対応した「ベーシックプラン」、セカンダリ取引を含めさらなる事業拡大を見据えた「アドバンスドプラン」をご用意しています。

サービスの成長フェーズに合わせて、上位プランへスムーズに移行することもでき、さまざまな事業規模に対応いたします。

(柔軟なカスタマイズが可能な「エンタープライズプラン」もご提供可能です)

4.「ゴクラク」との連携・集客支援も

『極楽譲渡』では付帯サービスとして、サービスの認知拡大や新規会員獲得を促進する集客支援サービスを提供いたします。不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング分野でトップクラスの集客力・ブランド力を持つ「ゴクラク」と連携することで、着実な事業成長をサポートいたします。

集客支援には以下のようなメニューが含まれます。

5.セカンダリ取引機能も提供

- プレスリリース作成・配信支援(「ゴクラク」との共同リリース)- 「ゴクラク」内での優先掲載枠の提供- 「ゴクラク」公式X(フォロワー1万人以上)での情報シェア- 「ゴクラク」会員に向けたメルマガ配信- 「ゴクラク」内のサービス紹介記事やインタビュー記事の制作・掲載- Web広告の配信サポート etc…

2025年春には、ブロックチェーン技術を用いることで簡便かつセキュアなファンド持分譲渡を可能にする「セカンダリ取引機能」を提供予定。機能リリースに向け、開発は大詰めを迎えています。

この機能により、事業者サイドでの独自開発は不要で運用中のファンドにかかる持分譲渡が容易に行えるようになります。

セカンダリ機能を提供することで、不動産クラウドファンディングという投資商品に流動性を付与し、新たな取引市場を創出するとともに、事業者様には長期運用型ファンドなどこれまで難しかった新たなファンドコンセプトの可能性を提供いたします。

【極楽譲渡と連携】不動産クラウドファンディング比較サイト「ゴクラク」とは

「ゴクラク」は、日本全国140以上の不動産クラウドファンディング・ソーシャルレンディング・事業型ファンド事業者と、9,000以上のファンドデータベース、2,900以上のファンド掲載数を誇る巨大ファンド比較検索サイトです。

多彩なファンド比較・検索機能や、データベースをもとにした各種ランキングの集計、独自の記事コンテンツやユーザークチコミなど、ファンド投資に役立つさまざまな情報を提供しています。

>>不動産クラウドファンディング比較サイト「ゴクラク」(https://gokuraku.io/)

【極楽譲渡のコンセプト】

「事業者・投資家・社会、「三方よし」のサステナブルな不動産クラウドファンディング経済圏へ」

『極楽譲渡』は、不動産クラウドファンディング投資や今後提供を予定している機能・サービスを通じて、経済の成長・循環だけでなく地域の活性化(地方創生)、環境に配慮した街づくりなど、持続可能な社会の発展に寄与する経済圏を築きます。

極楽譲渡のサービスサイトへ :https://www.gokurakujoto.com/

株式会社 Virtual Wallについて

株式会社 Virtual Wallは、ブランドメッセージに「Make the Norm For the Future. 未来に、新しい当たり前を。」を、またパーパス/ミッションに「金融にまつわる、あらゆる “壁” をなくす。」を掲げ、誰もがかんたんにアクセスできるオープンな投資・金融コミュニティの創出を目指しています。

「極楽譲渡」「ゴクラク」の提供を通して、不動産クラウドファンディングやソーシャルレンディングといった少額投資ファンドの一層の市場規模拡大に寄与するとともに、これからの投資に新しい選択肢と“新しい当たり前”を提供してまいります。

■本件に関するお問い合わせ

株式会社 Virtual Wall

MAIL:contact@vwall.co.jp

TEL:03-6268-8658

営業担当:松原

広報担当:柳田



■会社概要

株式会社 Virtual Wall

所在地:〒105-0003 東京都港区西新橋3-25-31 愛宕山PREX 3階

設立:2021年6月

資本金:1.5億円(資本準備金等含む)※2024年11月時点

代表取締役:齋藤 一篤

URL: https://vwall.co.jp/