¡Ú»°½Å¸©¡ßAlphaDrive¡Û°ËÀª»Ô¤Ç¡ÖMie Startup Conference Vol.7¡×¤ò³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡Ê°Ê²¼¡¢AlphaDrive¡Ë¤Ï¡¢»°½Å¸©¤è¤ê¡Ö¤ß¤¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à±¿±Ä»ö¶È¶ÈÌ³¡×¤Î±¿±Ä¤ò¼õÂ÷¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
»°½Å¸©¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤·¡¢»°½ÅÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËºòÇ¯8·î¤ËÎ©¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¤ß¤¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤ò³èÍÑ¤·¡¢»°½Å¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
Mie Startup Conference Vol.7¡ÖÀ¤³¦¤Î³¤¤òÊÑ¤¨¤ë¡ª¼ã¼Ô¤¿¤Á¡× ¤Î¤´°ÆÆâ
ºòÇ¯¤è¤ê»°½Å¸©¤¬³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ß¤¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ï¼·²óÌÜ¤Ç¡¢°ËÀª»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï³¤¤Ë´Ø¤ï¤ë»°½Å¸©Æâ³°¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×£²¼Ò¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬ÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£
°ì¼Ò¤Ï»ÖËà»Ô¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÌòÌÜ¤ò½ª¤¨¤¿ÍÜ¿£¾ì¤ò¥½ー¥·¥ã¥ë¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î¾ì¤È¤·¤ÆºÆÀ¸¤·¡¢¥ïー¥±ー¥·¥ç¥ó¤ä¥ê¥âー¥È¥ïー¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤¦¤ß¤é¤Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡£
¤â¤¦°ì¼Ò¤Ï¡¢ÆÁÅç¸©³¤ÍÛÄ®¤Ë¤¢¤ë²´éÚÍÜ¿£¤«¤éÆüËÜ¤Î¿å»º¶È¤Î²þ³×¤Ë¼è¤êÁÈ¤à³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÃæ¤Îµù¶È¼Ô¤µ¤ó¤È¶¨Æ¯¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¤ª¤â¤·¤í¤¤¿å»º¶È¤Ø¡× ¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤ËÌµ¤«¤Ã¤¿¿å»º¶È¤òºî¤ë¤Ù¤¯¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿»ö¶ÈÅ¸³«¤ò¹Ô¤¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÌ¥ÎÏ¤äÎ©¤Á¾å¤²Êý¡¢¤½¤·¤Æ»ñ¶âÄ´Ã£¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¤´»Ù±ç¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÄÂ¼Ä¾ºÈ»á¤ËÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¤¼¤Ò¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£³«ºÅÆü»þ
2025Ç¯1·î29Æü¡Ê¿å¡Ë14:30 ¤«¤é 16:45¡Ê14:00¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï¡Ë
¢£¾ì½ê
°ËÀª¾¦¹©²ñµÄ½ê¥Ûー¥ë Ãæ¥Ûー¥ë
¡Ê»°½Å¸©°ËÀª»Ô´äÞ¼1ÃúÌÜ7ÈÖ17¹æ¡Ë
https://www.ise-cci.or.jp/
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
14:00 - 14:30¡¡¼õÉÕ
14:30 - 14:40¡¡¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°
14:40 - 14:50¡¡¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥Á¡ÊÀîÌî¹¸ÂÀ »á¡Ë
14:50 - 15:00¡¡¥²¥¹¥È¥¹¥Ôー¥Á¡ÊÁáÀî¾°¸ã »á¡Ë
15:00 - 15:45¡¡¥Èー¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¡§ÃÏ°è»ñ¸»¤ò³è¤«¤·¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²Êý
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÀîÌî¹¸ÂÀ »á¡¢ÁáÀî¾°¸ã »á
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥Õ¥¡¥·¥ê¥Æー¥¿ー ÅÄÂ¼Ä¾ºÈ »á
15:45 - 15:50¡¡½ª¤ï¤ê¤Ë
15:50 - 16:45¡¡¸òÎ®²ñ
¢£ÅÐÃÅ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ÀîÌî ¹¸ÂÀ »á¡¡¡¿¤¦¤ß¤é¤Ü³ô¼°²ñ¼Ò¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò
»°½Å¸©»ÖËà»Ô½Ð¿È¡£Îë¼¯¹âÀìÀì¹¶²ÊÂ´¡£Î±³Ø¡¢³¤³°¥¤¥ó¥¿ー¥ó¤ò·Ð¤Æ¡¢ÅÅµ¤¼«Æ°¼ÖÍÑÀ½ÉÊ¤Î»ö¶È³«È¯¤Ë½¾»ö¡£¤½¤Î¸å¡¢IT´ë¶È¤Ë¤Æ¿Í»ö¡¢¹Êó¡¢»º³ØÏ¢·È¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡¢¼«Æ°±¿Å¾¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤ËºßÀÒ¡£2022Ç¯7·î¤Ë¤¦¤ß¤é¤Ü³ô¼°²ñ¼Ò¤òÁÏ¶È¤·¡¢¶õ¤²È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿¿¼îÍÜ¿£¾ìÀ×ÃÏ¤ÎºÆÀ¸¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢2024Ç¯¤«¤é½ÉÇñ¤Î¤Ç¤¤ëÊ£¹ç»ÜÀß¤ò¥ªー¥×¥ó¡£¸½ºß¡¢³¤ÍÎµ»½Ñ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³»ÜÀß¤È¤·¤Æ¥Þ¥ê¥ó¥Æ¥Ã¥¯¥é¥Ü¤ò·×²èÃæ¡£
ÁáÀî ¾°¸ã »á¡¿³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥Ö¥ë¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO
Áí¹ç¾¦¼Ò¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢¹ñÆâ³°¤Ç¼«Æ°¼Ö¸þ¤±¤Î¹Ýºà±Ä¶È¤Ë½¾»ö¤·¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÃóºß¤ò·Ð¸³¡£¤½¤Î¸å´äËÜ¡Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¼èÄùÌò¡Ë¡¢¹âÈª¡Ê¶¦Æ±ÁÏ¶È¼Ô¡¢¼èÄùÌò¡Ë¤È¡Ê³ô¡Ë¥ê¥Ö¥ë¤ò2018Ç¯¤ËÀßÎ©¡£ ¡Ê³ô¡Ë¥ê¥Ö¥ë¤Ï¡¢²´éÚÍÜ¿£¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¿Í¹©¼ïÉÄ¤ÎÀ¸»º/¶¡µë¤«¤é¼«¼Ò¤Ç¤ÎÍÜ¿£µÚ¤ÓÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤ëÍÜ¿£»ö¶È¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÍÜ¿£¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ä´Ä¶ÊÑ²½¤ò¥Çー¥¿²½¤·¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëµù»Õ¤Î´ª¤ò¥¢¥×¥ê¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç»Ù±çÀè¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÊâÎ±¸þ¾å¤äºî¶È¤ÎÅ¬Àµ²½¤ò¿Þ¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥¹¥Þー¥È²´éÚÍÜ¿£Oysmart¡Ë¤òÅ¸³«¡£
ÅÄÂ¼ Ä¾ºÈ »á¡¿¥Ùー¥¿¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー
»°½Å¸©µµ»³»Ô½Ð¿È¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¹ñÌ±À¸³è¶âÍ»¸ø¸Ë¡Ê¸½¡¦ÆüËÜÀ¯ºö¶âÍ»¸ø¸Ë¡Ë¤ØÆþ¸Ë¡£ÄÅ»ÙÅ¹¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤ÎÃÏ°èµòÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÁÏ¶È´ë¶È¡¦¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Ø¤ÎÍ»»ñ¼ÂÌ³¤ä¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¡¦¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î·ÁÀ®³èÆ°Åù¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ËÜÉô´ÖÀÜÉôÌç¤Î´ÉÍý¿¦¤È¤·¤Æ¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç»Üºö¤äÍ»»ñÀ©ÅÙ¤Î´ë²è¤òÃ´Åö¡£ 2024Ç¯4·î¡¢Ê¡²¬»Ô¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¥Ùー¥¿¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤ØÅ¾¿¦¤·¡¢¸½ºß¤ÏLP¥ê¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª´ÉÍý¤òÃ´Åö¡£
¢£²ñ¾ìÄê°÷
80Ì¾
¢£¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤Î¥Õ¥©ー¥à¤òÆþÎÏ¤·¡¢Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/ubLz9VUWGfspTPvXA
¢¨¿½¹þÄùÀÚ¤Ï1·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë12:00¤Þ¤Ç
¡ÊÄê°÷¤ËÃ£¤·¼¡Âè¡¢¼õÉÕ¤ò½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¡Ë
¡Ö¤ß¤¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤È¤Ï
ºòÇ¯8·î28Æü¤Ë»°½Å¸©¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡Ö¤ß¤¨¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡×¤Ë¤Ï¡¢ÎáÏÂ6Ç¯12·î11Æü¸½ºß¡¢83¤Î»Ù±çµ¡´Ø¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï¡¢»°½Å¸©¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤Î¼èÁÈ¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¡¢»°½ÅÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¡¦¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¡¦·ÐºÑÃÄÂÎ¡¦»Ù±çµ¡´ØÅù¤Î¸©Æâ³°¤Î´Ø·¸µ¡´Ø¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿»Ù±çÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
»Ù±çÂÐ¾Ý¤Ïµ¯¶È²È¤Ë²Ã¤¨¡¢¼ÒÆâµ¯¶È²È¤ä¿·µ¬»ö¶ÈÃ´Åö¼Ô¤Ç¡¢³ØÀ¸¤µ¤ó¤äÂèÆóÁÏ¶È¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¤â´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://tokowaka-startup.pref.mie.lg.jp/
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Áë¸ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
»°½Å¸©¤Ç¤Ïµ¯¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤ä»ö¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦ÁêÃÌÁë¸ý¤òÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Áë¸ý¤Ç¤Ï¡¢µ¯¶È¤Ë´Ø¤¹¤ëÁêÃÌ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤º¤ÏÃ¯¤«¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤Êý¤ä»ö¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤Êý¤â¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢É¬Í×¤ÊÀìÌç²È¤ä»Ù±ç´ë¶È¤Î¤´¾Ò²ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ»²¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á
¡¦µ¯¶È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤¤¤¬¡¢²¿¤«¤é»Ï¤á¤¿¤éÎÉ¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦»ö¶È·×²è¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥é¥ó¡Ë¤òºî¤ê¤¿¤¤¡¢¸«Ä¾¤·¤¿¤¤
¡¦»ñ¶âÄ´Ã£¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦»ö¶È¤ÎÈ¼Áö»Ù±ç¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡¡
¡¦Â¾¼Ò¤È¤Î¶¨¶È¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤
¡¦»°½Å¸©¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ò¹Ô¤¤¤¿¤¤¡¡¤Ê¤É
¤µ¤é¤Ë¡¢·î¤Ë£±²óÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëÁêÃÌ¡Ê¥²¥¹¥ÈÁêÃÌ²ñ¡Ë¤â¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥²¥¹¥ÈÁêÃÌ²ñ
1·î31Æü¡Ê¶â¡Ë13:00-18:00
ÃÏ°è¤Ë¤¢¤ë»ñ¸»¤Î³èÍÑ¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó²ñ¼Ò¤ÎÂåÉ½
³ô¼°²ñ¼ÒRW ÂåÉ½¼èÄùÌò
³ô¼°²ñ¼Ò¸ÖÌî¥Ç¥¶¥¤¥ó¸¦µæ½ê¡¡¼èÄùÌò
¥é¥¤¥Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¹¥¯ー¥ë¡¡¥êー¥É¥Ç¥¶¥¤¥Êー
°ðÇÈ ¿¹Ô »á
1975Ç¯»°½Å¸©¸ÖÌîÄ®À¸¤Þ¤ì¡£Ì¾¸Å²°·Ý½ÑÂç³ØÈþ½Ñ³ØÉô¥Ç¥¶¥¤¥ó²ÊÂ´¶È¡£
Âç³Ø»þÂå¤ÎÀ¸»à¤ò¤µ¤Þ¤è¤¦·Ð¸³¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¤È¤·¤ÆÆÈÎ©¡£¡Ö°Õ¾¢¤ä·Á¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¶¹µÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÝÂê²ò·è¤ä²ÁÃÍ¤Å¤¯¤ê¤È¤·¤Æ¤Î¹µÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¼ÂÁ©¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë¡£2008Ç¯RWÁÏ¶È¡£´ë¶È¤ä»ö¶È¤Î²ÁÃÍ¤ÎºÆÄêµÁ¤ËÈ¼Áö¤·¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¹½ÃÛ¤ä¡¢¿·µ¬»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¡¢»ö¶È¤Î±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥µ¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ä
¡¦¥Ç¥¶¥¤¥Êー¤Î¹Í¤¨Êý¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦µ¯¶È¤¹¤ë»þ¤Î¼´¤¬Äê¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤òºî¤Ã¤Æ¤â¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡¦¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
2·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë13:00-18:00
»ñ¶âÄ´Ã£»Ù±ç¤Î¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë
¥Ùー¥¿¡¦¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¡¡
ÅÄÂ¼ Ä¾ºÈ »á
¡ã¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡ä
¡¦Í»»ñ¡Ê¥Ç¥Ã¥È¡Ë¡¢Åê»ñ¡Ê¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¡Ë¡¢Êä½õ¶â¤Ê¤É³Æ»ñ¶âÄ´Ã£¼êÃÊ¤Î°ã¤¤¤äÎ±°ÕÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦¼«¤é¤Î»ö¶È¤ËÅ¬¤·¤¿»ñ¶âÄ´Ã£ÊýË¡¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤
¡¦»ö¶È·×²è½ñ¤Î½ñ¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁêÃÌ¤·¤¿¤¤
¡¦»ö¶È¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ÎÊÉÂÇ¤Á¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤
¢£ÂÐ¾Ý¼Ô
¡¦µ¯¶È¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¡ÊÂç³ØÀ¸¡¦¹âÀìÀ¸¡¦¹â¹»À¸Åù¤Î³ØÀ¸¤â´Þ¤à¡Ë
¡¦»ö¶È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä»ñ¶âÄ´Ã£Åù¤Ë¤è¤êÀ®Ä¹¤ò¤á¤¶¤¹¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Åù
¡¦¿·µ¬»ö¶È¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë»ö¶È¼ÔÅù¡Ê´ûÂ¸´ë¶ÈÆâ¤Ç¤Î¶ÈÂÖÅ¾´¹¡¦¥ªー¥×¥ó¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¿·µ¬»ö¶ÈÎ©¤Á¾å¤²Í½Äê¤ÎÊý¤ò´Þ¤à¡Ë
¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»²²èµ¡´Ø¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±çµ¡´Ø¡ÊVCÅù¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤ä¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¤ò´Þ¤à¡Ë
¢£ÁêÃÌ¼õÉÕ´ü´Ö
2025Ç¯3·î21Æü¡Ê¶â¡Ë¤Þ¤Ç
¢£ÁêÃÌÊýË¡¡ÊÌµÎÁ¡Ë
ÂÐÌÌ¢¨ ¤â¤·¤¯¤Ï ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
¢¨ÂÐÌÌ¤Î¾ì¹ç
ACRO STUDY¡Ê»°½Å¸©ÄÅ»ÔÂçÃ«Ä®255 ¥ª¥Õ¥£¥¹¶â»Ò 2F¡Ë
https://acrostudyco.work/
¡öÄÅ±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤Î¤´ÍøÍÑ¤¬ÊØÍø¤Ç¤¹¡£
¤ª¼Ö¤Ç¤ª±Û¤·¤ÎÊý¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Î¤´ÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¡¢¤ª¶á¤¯¤ÎÍÎÁ¥Ñー¥¥ó¥°¤ò¤´ÍøÍÑ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ÁêÃÌ¿½¹þÊýË¡
°Ê²¼¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤òÆþÎÏ¤·¡¢Á÷¿®¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/EiSDN3Z8kwzKKYqz5
¸åÆü¡¢Ã´Åö¤è¤êÁêÃÌÆü»þ¤ò¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÁêÃÌÂÐ±þ¼Ô
ÀÐÅÄÎé»Ò¡¿³ô¼°²ñ¼Ò ¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡¡ÃÏ°è¶¦ÁÏ»ö¶ÈÉô¡¡Åì³¤¥¨¥ê¥¢Ã´Åö¡¢BASE LAUNCH MIE¡¡ÂåÉ½¡¢»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¡ØMie¥é¥¤¥Ö¡Ù¸ø¼°¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー
ÄÅ»Ô½Ð¿È¡¦ºß½»¡£¿·Â´¤«¤é13Ç¯´ÖÉ´¸Þ¶ä¹Ô¤ÇÆ¯¤¯¡£2016Ç¯6·î¤Ë¡ÖNewsPicks¡×¤Ë¥¸¥ç¥¤¥ó¤·¡¢ÊÔÀ®¶ÈÌ³¤òÃ´Åö¡£2018Ç¯10·î¤è¤ê¡¢Ê£¶È¤Ç»°½Å¸©¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤òÂÐ¾Ý¤ËÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¿ä¿Ê»Ù±ç¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£¿·¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Î¼ÂÁ©¼Ô¤ò½¸¤á¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ä¡Ö¤ß¤¨¤ÎÆ¯¤¯¥ª¥È¥Ê½÷»Ò²ñ¡×¤Ê¤É¤òÎ©¤Á¾å¤²±¿±Ä¡£
2020Ç¯4·î¤è¤ê»°½Å¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ë¥åー¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡ØMie¥é¥¤¥Ö¡Ù¤Î¸ø¼°¥³¥á¥ó¥Æー¥¿ー¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß£´´üÌÜ¡£2023Ç¯9·î¤ËAlphaDrive¤ËÅ¾ÀÒ¤·¡¢2023Ç¯12·î¤Ë»°½Å¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡ÖBASE LAUNCH MIE¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢±¿±ÄÃæ¡£
BASE LAUNCH MIE
https://region.alphadrive.co.jp/baselaunchmie
¡ã²ñ¼Ò ³µÍ×¡ä
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö / Alphadrive Co.,Ltd.
ÀßÎ©¡§2018Ç¯2·î23Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ·ó CEO ËãÀ¸Í×°ì
½êºßÃÏ¡§¢©100-0014 ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è±ÊÅÄÄ®2-17-3ÍèÀ´¥Ó¥ë1F
https://alphadrive.co.jp
¢§¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
±¿±Ä»öÌ³¶É¡Ê¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¢¥ë¥Õ¥¡¥É¥é¥¤¥Ö¡Ë
Ã´Åö¡§ÀÐÅÄÎé»Ò
reiko.ishida@alphadrive.co.jp
»°½Å¸©¸ÛÍÑ·ÐºÑÉô»º¶È¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¿ä¿Ê²Ýµ»½Ñ³×¿·ÈÉ Ã´Åö¡§Ìð·Á¡¢ß·ÅÄ
sougyo@pref.mie.lg.jp
Tel¡§059-224-2227