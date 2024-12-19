À¤³¦Í£°ì¤Î¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¥·¥êー¥º¹ñºÝÂç²ñ¡ÖGOLDEN TRAIL WORLD SERIES¡×2025Ç¯¥«¥ì¥ó¥Àー¤òÈ¯É½¡£³«ËëÀï¤Ï2025Ç¯4·î19Æü¡ÊÅÚ¡ËÆüËÜ¡¦¿À¸Í¤Ë·èÄê¡£

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¡ÚÂè1Àï¡Û4·î19Æü : ¡ÖKobe Trail¡Ê¿À¸Í¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¡× - 21.3 km/2,109m V+ - ÆüËÜ¡¦¿À¸Í»Ô
¡ÚÂè2Àï¡Û4·î26Æü : ¡ÖJinshanling Great Wall Trail Race¡Ê¶â»³¥°¥ì¥¤¥È¥¦¥©ー¥ë ¥È¥ì¥¤¥ë¥ìー¥¹¡Ë¡× - 24.2km/1,489m V+ - Ãæ¹ñ¡¦²ÏËÌ¾Ê¡¦¾µÆÁ»Ô
¡ÚÂè3Àï¡Û5·î17Æü : ¡ÖIl Golfo dell Isola Trail¡Ê¥¤¥ë¡¦¥´¥ë¥Õ¥©¡¦¥Ç¥ê¥½¥é¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¡× - 26km/1,400 m V+ - ¥¤¥¿¥ê¥¢¡¦¥Îー¥ê
¡ÚÂè4Àï¡Û5·î25Æü : ¡ÖZegama-Aizkorri¡Ê¥¼¥¬¥Þ¡¦¥¢¥¤¥¹¥³¥ê¡Ë¡× - 42km/2,736 m V+ - ¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¦¥¼¥¬¥Þ
¡ÚÂè5Àï¡Û6·î22Æü : ¡ÖBroken Arrow Skyrace¡Ê¥Ö¥íー¥¯¥ó¡¦¥¢¥íー¡¦¥¹¥«¥¤¥ìー¥¹¡Ë¡× - 21,7 km/1,433 m V+ - ¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥Ð¥ìー
¡ÚÂè6Àï¡Û6·î29Æü: ¡ÖTepec Trail¡Ê¥Æ¥Ú¥Ã¥¯¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¡× - 32km/1,800 m V+ - ¥á¥¥·¥³¡¦¥Õ¥¢¥¹¥«¡¦¥Ç¡¦¥ª¥«¥ó¥Ý
¡ÚÂè7Àï¡Û8·î2Æü : ¡ÖSalomon Pitz Alpine Glacier Trail¡Ê¥µ¥í¥â¥ó¡¦¥Ô¥Ã¥Ä¡¦¥¢¥ë¥Ñ¥¤¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥·¥ãー¥È¥ì¥¤¥ë¡Ë¡× - 28km/1,770 m V+ - ¥ªー¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥ß¥Ã¥Æ¥ë¥Ù¥ë¥°
¡ÚÂè8Àï¡Û8·î9Æü : ¡ÖSierre-Zinal¡Ê¥·¥¨ー¥ë¡¦¥¸¥Ê¥ë¡Ë¡× - 31km/2,200 m V+ - ¥¹¥¤¥¹¡¦¥·¥¨ー¥ë ¡Ú¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Û10·î9～12Æü : GTWS¥°¥é¥ó¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë - ¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¤ÎÈ¯É½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£KOBE TRAIL 2025
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¼ïÌÜ ¡§ 4·î19 Æü¡ÊÅÚ¡Ë
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£². KOBE 15k
¡¦µ÷Î¥¡§Ìó15km
¡¦ÎßÀÑÉ¸¹â¡§ +1,433m/-1,435m
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£³. KOBE 15k EKIDEN
¡¦Âè1¶è´Ö ¡§µ÷Î¥3.7km ÎßÀÑÉ¸¹â+275m/ -296m
¡¦Âè2¶è´Ö ¡§µ÷Î¥6.1km ÎßÀÑÉ¸¹â +521m/ -512m
¡¦Âè3¶è´Ö ¡§µ÷Î¥5.4km ÎßÀÑÉ¸¹â+637m/ -627m
¡¦Êç½¸¿Í¿ô¡§100ÁÈ
£´. KOBE 4k / KOBE 4k Pair
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¥µ¥í¥â¥ó ¥³ー¥ë¥»¥ó¥¿ー¡¡TEL¡§03-6825-2134
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