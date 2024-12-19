¡ÚÂçÈ¿¶Á¡õ¥é¥ó¥¥ó¥°µÞ¾å¾º¡ÛÇ¯ËöÇ¯»Ï¤³¤½¼«Ê¬¤é¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ÎºÆ¥¹¥¿ー¥È½àÈ÷¤ò¡ª
¡Ú½Ë¡ª¡Û¥é¥ó¥¥ó¥°¾å°Ì³ÍÆÀ¤ÈÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÀ¼
¡Ö¤ä¤á¤¿¤¤¤«¤â¤È°ìÅÙ¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤éÆÉ¤à ¶µ°÷¤ÎÅ¾¿¦»×¹ÍË¡¡×
ËÜ¤Î¹ØÆþ¤Ï¥³¥Á¥é :
https://amzn.asia/d/0rFCOZ5
¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡Ø¤ä¤á¤¿¤¤¤«¤â¤È°ìÅÙ¤Ç¤â»×¤Ã¤¿¤éÆÉ¤à ¶µ°÷¤ÎÅ¾¿¦»×¹ÍË¡¡Ù¤ò¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢¶µ°é¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¯³§ÍÍ¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÆ»¤ò¹Í¤¨¤ë°ì½õ¤È¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¤ªÆÉ¤ß¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¶ì¤·¤¤»þ´ü¤Ë¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤é¤¨¤¿¡×¡Ö°ìÊâÆ§¤ß½Ð¤¹Í¦µ¤¤¬¤ï¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Â¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢Ãø¼Ô¡¦¿·Àî¤â¿´¤è¤ê´¶¼Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤Ï¡¢È¯Çä¸å¤¹¤°¤Ë¶µ°é´ØÏ¢½ñÀÒ¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¾å°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£
ÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤È¿±þ¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿À®²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Amazon¥ì¥Ó¥åー¤Ç¤Ï¼ÂºÝ¤ÎÆÉ¼Ô¤«¤é¤ÎÎ¨Ä¾¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¶¦´¶¤äÊÑ²½¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢Ì¤Íè¤Ø¿Ê¤àÎÏ¤ò¸«½Ð¤¹¸ÀÍÕ¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¡¢¤Þ¤ÀËÜ½ñ¤ò¼ê¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¤¼¤Ò¤´°ìÆÉ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍèÇ¯ÅÙ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î½àÈ÷¤ä¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÆ¯¤Êý¤ò¸«Ä¾¤¹´ü´Ö¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ÈÁªÂò»è¤òÆÀ¤ëÀä¹¥¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ËÜ½ñ¤¬¡¢³§ÍÍ¤Î¡Ö¼¡¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ½ñ¤òÄÌ¤¸¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¶µ°÷¤Î³§ÍÍ¤ÎÌ¤Íè¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤È¤â¡¢¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ
¡Ú´ë²è£±.¡Û¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤ë¡ª¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ß¥Êー
⚫︎Æü»þ
¡¡¡¡1·î04Æü(ÅÚ) 09:00~10:30
1·î05Æü(Æü) 09:00~10:30
1·î11Æü(ÅÚ) 15:00~16:30
⚫︎¥Æー¥Þ¡§¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò³ð¤¨¤ë¡ª¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥¥ã¥ê¥¢¥»¥ß¥Êー¡×
¡ö»²²ÃÌµÎÁ¡ö¡¡³ÆÆü£µÌ¾¸ÂÄê
Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¤Ï¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤ËÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤»þ´ü¤Ç¤¹¡£
2025Ç¯¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤ËÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¤¡ª
¤½¤ó¤Ê»×¤¤¤ÎÊý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢º£¸å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ø¤Î¥Ò¥ó¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡¢¿·Ç¯ÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¿·½Õ£³Æü´Ö¸Â¤ê¤ÎÆÃÊÌ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤Ò¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦2025Ç¯¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¤Ë¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤·¤¿¤¤
¡¦Ç¯¤Î½é¤á¤Ë¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤ÆÌÜÉ¸ÀßÄê¤ò¤·¤¿¤¤
¡¦ÈèÊÀ¤Ç¤Ê¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÆü¾ï¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î¸ø¼°LINE¤è¤ê
¸ø¼°LINE¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lin.ee/b7Deo2l
¡Ú´ë²è£².¡ÛÌµÎÁÂÎ¸³¥»¥ß¥Êー
⚫︎Æü»þ
¡¡¡¡1·î18Æü(ÅÚ) 09:00~10:30
1·î25Æü(ÅÚ) 13:30~15:00
⚫︎¥Æー¥Þ¡§¡Ö¡ã¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯¤¿¤á¤Î£³¥¹¥Æ¥Ã¥×ÌµÎÁ¥»¥ß¥Êー¡ä¡×
¡ö»²²ÃÌµÎÁ¡ö¡¡³ÆÆü£µÌ¾¸ÂÄê
³Ø¹»¤Ç¤Ï¼¡Ç¯ÅÙ¤Î·×²è¤¬¿Ê¤à»þ´ü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£
¼«Ê¬¤ÎÆ¯¤Êý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸«ÄÌ¤·¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤ÏÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÍýÁÛ¤ÎÆ¯¤Êý¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
»Å»ö¤ò¤¹¤ë¾å¤Ç¤¢¤Ê¤¿¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤³¤È¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë±è¤Ã¤¿Æ¯¤Êý¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼«Ê¬¤È¸þ¤¹ç¤¦»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤³¤ó¤ÊÊý¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡Û
¡¦¶µ»Õ°Ê³°¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ë²¿¤«²ÄÇ½À¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤
¡¦¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤òÃÎ¤Ã¤Æ¡¢¼«¿®¤ò¤â¤Á¤¿¤¤
¡¦¶µ°÷¤òÂà¿¦¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë
¡¦¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡×¤¬²¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤
¡¦¤³¤Î¤Þ¤ÞÆ¯¤Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ë
»²²ÃÊýË¡¡§°Ê²¼¤Î¸ø¼°LINE¤è¤ê
¸ø¼°LINE¤ÎÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é :
https://lin.ee/b7Deo2l
¡Ú¤³¤ì¤Þ¤Ç»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Êý¡¹¤Î¤´´¶ÁÛ¡Û
¡¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È²á¤´¤¹ËèÆü¤Ï½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Õ¤È¤·¤¿½Ö´Ö¤Ë¡Ö¤³¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È¥â¥ä¥â¥ä¤¬Êç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¿·Àî¤µ¤ó¤Î¥»¥ß¥Êー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢¶µ»Õ¤È¤¤¤¦¸ª½ñ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤Ëµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤â¤¦¾¯¤·¼«Ê¬¤é¤·¤¯Æ¯¤¯À¸¤Êý¤ò¡¢ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê30Âå¡¢¾®³Ø¹»¶µÍ¡¡¢H¤µ¤ó¡Ë
¡¦Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢¤º¤Ã¤È¶µ»Õ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤À¤È²¿¤È¤Ê¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ß¥Êー¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤é¤·¤¤Æ¯¤Êý¡×¤Ë¤É¤ó¤ÊÁªÂò»è¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¶½Ì£¤¬Í¯¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¼ÂºÝ¤ËÊÌ¤ÎÆ»¤Ø¿Ê¤Þ¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÀ¼¤òÃÎ¤ê¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¼«Ê¬¤â¡×¤ÈÁ°¸þ¤¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤Î¤¬Âç¤¤Ê¼ý³Ï¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÀè¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò¤â¤¦°ìÅÙÀ°Íý¤·¡¢Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤·¤¿¤¤¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê40Âå¡¢Ãæ³Ø¹»¶µÍ¡¡¢M¤µ¤ó¡Ë
¡¦Ä¹Ç¯¤Î¶ÐÌ³¤Ç°ÂÄê¤·¤¿Æ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¿°ìÊý¡¢¡Ö¤¢¤È²¿Ç¯¤³¤Î¤Þ¤Þ¤«¤Ê¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÇùÁ³¤È¤·¤¿ÉÔ°Â¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬ËÜÅö¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¡¢¤½¤·¤Æ¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤Ç¤¤ëÆ¯¤Êý¤òÃµ¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡Ö»Ä¤ê¤Î¿ÍÀ¸¡¢¤â¤¦¾¯¤·¼«Í³¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¡×¤È»×¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î½¼¼Â¤·¤¿¥»¥«¥ó¥É¥¥ã¥ê¥¢¤òÃÛ¤¯¤¿¤á¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤ß¤ë¤Ä¤â¤ê¤Ç¤¹¡£
¡Ê50Âå¡¢¹â¹»¶µÍ¡¡¢S¤µ¤ó¡Ë
ÂåÉ½¡§¿·Àî¼ÓÀ¤¤Î¥³¥á¥ó¥È
2024Ç¯¤â»Ä¤ê¤ï¤º¤«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æü¡¹¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢Çº¤ß¤Ê¤¬¤é¤âÁ°¿Ê¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñ¤ÎÀèÀ¸Êý¡¢ËÜÅö¤Ë¤ªÈè¤ì¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬·üÌ¿¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢¶µ°é¤Î¸½¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¤¤ëÌ¤Íè¤Î¼Ò²ñ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ä¼«¿È¤â¡¢¤³¤Î°ìÇ¯¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÄ©Àï¤ò½Å¤Í¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢½õ¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¶µ°÷¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊóÈ¯¿®¤ä¥µ¥Ýー¥È¤ò·ÑÂ³¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀèÀ¸Êý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤Î±þ±ç¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ç¤¹¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢°ìÇ¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ø¿´¤òÀ°¤¨¤ëÂçÀÚ¤Ê»þ´ü¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤Ç¯¤ò¡ÖÈôÌö¤Î°ìÇ¯¡×¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ä¼«¿È¤â°ú¤Â³¤¡¢ÀèÀ¸Êý¤Î¥¥ã¥ê¥¢·ÁÀ®¤äÆ¯¤Êý²þ³×¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÆÏ¤±¤ë¤Ù¤¯¡¢°ìÁØÅØÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¤É¤¦¤«2025Ç¯¤â¡¢¶¦¤ËÌ¤Íè¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÍèÇ¯¤â¡¢²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£