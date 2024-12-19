NRI¥»¥­¥å¥¢¡¢À½ÉÊÅù¤Î¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎSBOM¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÀÈ¼åÀ­´ÉÍý¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡³«»Ï

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https://www.nri-secure.co.jp/service/consulting/sbom
https://aslead.nri.co.jp/products/gitlab/column/what-is-sbom.html
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[i] ¥ªー¥×¥ó¥½ー¥¹¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÊOSS¡Ë¡§¥½ー¥¹¥³ー¥É¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÍøÍÑ¤ä²þÊÑ¡¢ºÆÇÛÉÛ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ä¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢ÉôÉÊ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
[ii] EU¥µ¥¤¥Ðー¥ì¥¸¥ê¥¨¥ó¥¹Ë¡¡ÊCRA¡Ë¡§EU°èÆâ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ëÀ½ÉÊ¤Î¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐ±þ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¤ëË¡Î§¤Ç¤¹¡£
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[iv] ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢´ÉÍý¤Ë¸þ¤±¤¿SBOM¤ÎÆ³Æþ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ê°ú¡§SBOM¤Ë´Ø¤¹¤ë´ðËÜÅª¤Ê¾ðÊó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢SBOM¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê´Ä¶¹½ÃÛ¡¦ÂÎÀ©À°È÷¥Õ¥§ー¥º¡¢SBOMºîÀ®¡¦¶¦Í¥Õ¥§ー¥º¡¢SBOM±¿ÍÑ¡¦´ÉÍý¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÇ§¼±¡¦¼Â»Ü¤¹¤Ù¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¼¨¤·¤¿¼ê°ú¤¤Ç¤¹¡£
[v] PSIRT¡ÊProduct Security Incident Response Team¡Ë¡§À½ÉÊ¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÀÈ¼åÀ¤Ë´Ø¤ï¤ë¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ä¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥ÈÈ¯À¸»þ¤ÎÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¦ÁÈ¿¥¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
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[viii] EPSS¡ÊExploit Prediction Scoring System¡Ë¡§FIRST¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀÈ¼åÀ¤¬°ÍÑ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤òÍ½Â¬¤¹¤ë¤¿¤á¤Î»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£
[ix] SSVC¡ÊStakeholder-Specific Vulnerability Categorization¡Ë¡§ÊÆ¹ñ¥«ー¥Í¥®ー¥á¥í¥óÂç³Ø¤¬Äó¾§¤·¤¿ÀÈ¼åÀ¤Î¥È¥ê¥¢ー¥¸¼êË¡¤Ç¤¹¡£ÀÈ¼åÀ´ÉÍý¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Æー¥¯¥Û¥ë¥Àー¡Ê¥Ç¥×¥í¥¤¥äー¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥äーÅù¡Ë¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤ÎÍ¥ÀèÅÙ¤Å¤±¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
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