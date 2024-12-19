¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú12/26³«ºÅ¡Ûº´¾å¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎM&AÁí¸¦¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡ª| M&AÁí¹ç¸¦µæ½ê ¡ß ¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë
¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ¹¾ Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) 20:30¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´¾å½Ôºî»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¯¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Øº´¾å¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎM&AÁí¸¦¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_241226_1/?linkid=pr
- ³¤³°ÀïÎ¬¤Ï¡©
- ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÆÇÛÉÛ¡©
- Æþ¼Ò¤·¤¿¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_241226_1/?linkid=pr
¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ËÙ¹¾ Âç²ð¡Ë¤Ï¡¢2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) 20:30¤è¤ê¡¢³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ º´¾å½Ôºî»á¤Ë¤´ÅÐÃÅ¤¤¤¿¤À¤¯¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Øº´¾å¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎM&AÁí¸¦¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡ª¡Ù¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_241226_1/?linkid=pr
M&A¶È³¦¤òÃ»´ü¤ÇÀÊ·þ¤·¤¿º´¾å¼ÒÄ¹¤Ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎM¡õAÁí¹ç¸¦µæ½ê¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¥¥ã¥ê¥¢¥¦¥§¥Ó¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
- ³¤³°ÀïÎ¬¤Ï¡©
- ¥¹¥È¥Ã¥¯¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òºÆÇÛÉÛ¡©
- Æþ¼Ò¤·¤¿¿Í¤ÏËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
¤Ê¤É¡¢ÃíÌÜ¤ÎÆâÍÆ¤ò¤ªÊ¹¤¤·¤Þ¤¹¡£À§Èó¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶¦¤Ë¡¢Â¾¤Ç¤ÏÊ¹¤±¤Ê¤¤ÆâÍÆ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥»¥ß¥Êー³µÍ×
¥»¥ß¥Êー¡¡¡§º´¾å¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎM&AÁí¸¦¤È¶È³¦¤ÎÌ¤Íè¡ª
²ñ¾ì¡¡¡¡¡¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó
ÆüÄø¡¡¡¡¡¡¡§2024Ç¯12·î26Æü(ÌÚ) 20:30-21:30
»²²ÃÈñÍÑ¡¡¡§ÌµÎÁ
ÄùÀÚ¡¡¡¡¡¡¡§ÅöÆü¡¡12:00¤Þ¤Ç
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¥ä¥Þ¥È¥Ò¥åー¥Þ¥ó¥¥ã¥Ô¥¿¥ë³ô¼°²ñ¼Ò
ÅÐÃÅ¼Ô
³ô¼°²ñ¼ÒM&AÁí¹ç¸¦µæ½ê
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡
º´¾å ½Ôºî »á
¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë :
https://yamatohc.co.jp/dd/ma-souken_241226_1/?linkid=pr