Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¡¢2025Ç¯¡Ö¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ìÍ½Â¬¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½
¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢³ô¼°²ñ¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡Ê¥Ç¥åー¥À¡Ë¡×(https://doda.jp/)¤Ï¡¢¡Ö2025Ç¯ ¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ìÍ½Â¬¥ì¥Ýー¥È¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ì¥Ýー¥È¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢»ö¶È´ë²èÉô¤ÎÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ëÀÐ°æ ¹¨»Ê¤¬¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Î¥Çー¥¿¤ä¼ÂÂÖ¤ò¤â¤È¤Ë¡¢2025Ç¯¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¡Ê40Âå¤«¤é60Âå¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¾¿¦»Ô¾ì¤È¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÍ½Â¬¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¥ì¥Ýー¥È¥µ¥Þ¥ê
¡ã¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì Á´ÂÎ´¶¡ä
¡¦2025Ç¯¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÏ«Æ¯°ÜÆ°¤¬³èÀ²½¡£Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¸µÇ¯¡É¤Ë
¡ÄÌò¿¦ÄêÇ¯¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¶âÁ¬ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë50Âå¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ
¡ÄÁÈ¿¥¤ä»ö¶ÈÀ®Ä¹¤ËÉ¬Í×¤ÊÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢ÁØ¤òµá¤á¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤à¸«¹þ¤ß
¡ã2025Ç¯¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ëÎÎ°è¡ä
¡¦Ã¦ÃºÁÇÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¾®À½Â¤¶È¤Ç¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¤ËÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òGX¿Íºà¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë
¡¡¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ
¡¦Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¿Ê¤á¤ëÈó¶âÍ»´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶âÍ»¶È³¦½Ð¿È¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½ÁÛ
²òÀâ¡§¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢»ö¶È´ë²èG ¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー ÀÐ°æ ¹¨»Ê
¡ã¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì Á´ÂÎ´¶¡ä
2023Ç¯ÅÙ¡¢Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¿·µ¬ÅÐÏ¿¿ô¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌó140%Áý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤âÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬Áý¤¨¤ë·¹¸þ¤Ï·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤¬Áý²Ã¤¹¤ëÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¶âÁ¬ÌÌ¤Ç¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿50Âå¡¢ÆÃ¤ËÃÄ²ô¥¸¥å¥Ë¥¢À¤Âå¡Ê1971Ç¯～1974Ç¯À¸¤Þ¤ì¡Ë¤ÎÅ¾¿¦³èÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë¤³¤È¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤êÂçÉý¤ÊµëÍ¿¥¢¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢ÈÕº§²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ°é»ù¡¦¶µ°é¤Î½ÐÈñ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£Èà¤é¤Ï50Âå¸åÈ¾¤Ëº¹¤·³Ý¤«¤ê¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤Ë¤è¤ë´ÉÍý¿¦¼êÅö¤Îºï¸º¡¢ÄêÇ¯¸å¤ÎºÆ¸ÛÍÑ¤Ë¤è¤ëµëÍ¿¤Î¸º¾¯¤Ê¤É¤Ø¤ÎÉÔ°Â¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤¬¤Ê¤¤´ë¶È¤äÄêÇ¯¾å¸Â¤ò°ú¤¾å¤²¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¡¢À®Ä¹²ÄÇ½À¤Î¹â¤¤´ë¶È¡¢¼«Ê¬¤Î·Ð¸³¤ä¥¹¥¥ë¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÁý²Ã·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢2025Ç¯¤â°ú¤Â³¤Áý¤¨¤ë¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢2025Ç¯¤Ï¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¿Ê¤à¤³¤È¤Ç¡¢Å¾¿¦¼Ô¿ô¤âÁý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤¬¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë20Âå¸åÈ¾～30Âå¤Ï¡¢ºòº£¤ÎÄÂ¾å¤²¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÅ¾¿¦°Õ¸þ¤¬¤ä¤äÄäÂÚ¤·»Ï¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¡¢ºÎÍÑÆñ°×ÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¶ÈÂÖÅ¾´¹¡×¤ä¡ÖÀ½Â¤¤äÄ´Ã£µòÅÀ¤Î¹ñºÝÊ¬»¶¡×¡¢¡Ö¿·µ¬»ö¶È¡×¤ä¡ÖÃ¦ÃºÁÇ¡×¤Ê¤É¡¢·Ð±Ä²ÝÂê¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ê£»¨²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ë´ë¶È¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢Â¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òºÎÍÑ¤¹¤ëÆ°¤¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Í×ÁÇ¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢2025Ç¯¤Ï¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÏ«Æ¯°ÜÆ°¤¬³èÀ²½¤¹¤ë½ÅÍ×¤ÊÇ¯¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¸µÇ¯¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ã2025Ç¯¤Ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ°ÕÍß¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤Þ¤ëÎÎ°è¡ä
Ã¦ÃºÁÇÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¾®¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ç¡¢¾Ê¥¨¥Í¤Ê¤É¤ËÃÎ¼±¡¦·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òGX¿Íºà¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¥Ëー¥º¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ
2022Ç¯¤Ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤¬´ë¶È¤ÎGX¿ä¿Ê¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¾ì¤Ç¤¢¤ë¡ÖGX¥êー¥°¡×¤ò¥¹¥¿ー¥È¤µ¤»¤Æ°Ê¹ß¡¢À½Â¤¶È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Âç´ë¶È¤ÇÃ¦ÃºÁÇ·Ð±Ä¤ò¼Â¹Ô¤Ë°Ü¤¹Æ°¤¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢2025Ç¯°Ê¹ß¤Ï¡¢¤½¤Î¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÃ¦ÃºÁÇÂÐ±þ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£´ë¶È¤Î¿ä¿Ê¥Õ¥§ー¥º¤Ë¤è¤Ã¤Æº¹¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢1¿Í¤¢¤¿¤ê¤Î¶ÈÌ³ÈÏ°Ï¤¬¹¤¤Ãæ¾®´ë¶È¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤äÃ¦ÃºÁÇ¤Î·Ð±Ä·×²è¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢ºöÄê¤·¤¿·×²è¤ò¸½¾ì¤Ç¿ä¿Ê¤¹¤ë¿Íºà¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢¸Ä¿Í¤ÎÆ°¤¤Ç¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í¡¦ÄãÃºÁÇ¡¦Ã¦ÃºÁÇ¤Ê¤É¤ËÁá´ü¤«¤é¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿Âç¼êÀ½Â¤¶È¤ä¤½¤Î¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò½Ð¿È¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤äÁá´üÂà¿¦¤Ê¤É¤òÍýÍ³¤ËÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ë½Ð»Ï¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2025Ç¯°Ê¹ß¤â¡¢¤½¤Î·¹¸þ¤Ï¶¯¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î¾õ¶·¤«¤é¡¢2025Ç¯¤ÏÂç´ë¶È¤È¼è°ú¤Î¤¢¤ëÃæ¾®¤ÎÀ½Â¤¶È¤¬¡¢¾åµ´ë¶È¤ÇÉÊ¼Á´ÉÍý¤äÀ¸»º¸úÎ¨²½¡¢¹ØÇã¤äÄ´Ã£¡¢¼Ò³°¤È¤Î¾Ä³°¤ä¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¤Ê¤É¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤òÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤ÆºÎÍÑ¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤ÎÃÎ¼±¤ä·Ð¸³¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¿Íºà¤ÏÂ¿¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢GX´ØÏ¢¤Î¶ÈÌ³·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¤È¤â¡¢·ÐÍý¡¦²ñ·×¡¢»ö¶È´ë²è¡¦·Ð±Ä´ë²è¤Î·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Íºà¤Ï¡¢·×»»¤äÊ¬ÀÏ¤ò¤¹¤ë¡¢·Ð±Ä¤Î¥µ¥Ýー¥È¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤¬µá¤á¤ëÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ä¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î·Ð±Ä·×²è¤Ø¤ÎÁÈ¤ß¹þ¤ß¤È¿ÆÏÂÀ¤¬¹â¤¯¡¢GX´Ø·¸¤Î¹ÖºÂ¤ä¸¡Äê¼õ¹Ö¤Ê¤É¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ì¤ÐGX¿Íºà¤È¤·¤Æ³èÌö¤Ç¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏÌä¤ï¤º¡¢À½Â¤¶È¤Î¸½¾ì·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Íºà¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¸½¾ì¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯ÁÇ¼Á¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Ç¯¡¹GX´ØÏ¢¤Î¥ê¥¹¥¥ê¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤ë´Ä¶¤âÀ°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Ì¤·Ð¸³¤«¤éÄ©Àï¤Ç¤¤ëµ¡±¿¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ë¶È¤Ï¡¢º£¸å¤è¤ê²ÃÂ®¤¹¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦GX¿ÍºàÉÔÂ¤Î²ÝÂê´¶¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Ì¤·Ð¸³¼Ô¤òGX¿Íºà¤È¤·¤ÆÀïÎÏ²½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ëÅÀ¤¬µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¶ÈÌ³Äó·È¤ò¿Ê¤á¤ëÈó¶âÍ»´ë¶È¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¶âÍ»¶È³¦½Ð¿È¤Î¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ëÍ½ÁÛ
¶âÍ»¶È³¦¤Ï¡¢°ìÈÌÅª¤Ë50ºÐÁ°¸å¤ÇÌò¿¦ÄêÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢ËÜ¼Ò¤«¤é»Ò²ñ¼Ò¤Ê¤É¤Ø½Ð¸þ¡¦Å¾ÀÒ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¶È³¦¤Ç¤¹¡£¤Ï¤¿¤é¤Êý¤¬Â¿ÍÍ²½¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ìò¿¦ÄêÇ¯¤ä½Ð¸þ¤ò·Þ¤¨¤ëÁ°¤Ë°Û¶È¼ïÅ¾¿¦¤ò¤¹¤ë¥±ー¥¹¤âÇ¯¡¹Áý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½¤Ë¡¢2023Ç¯ÅÙ¤Ë¡Ödoda¡×¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¥µー¥Ó¥¹¤òÍøÍÑ¤·¡¢¶âÍ»¶È³¦¤«¤éÈó¶âÍ»¶È³¦¤ØÅ¾¿¦¤·¤¿¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¿Í¿ô¤Ï¡¢2019Ç¯ÅÙÈæ¤ÇÌó180%¿Ä¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢2025Ç¯¤â¤³¤Î·¹¸þ¤¬Â³¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
´ë¶È¤ÎÆ°¸þ¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢ºòº£¡¢ÄÌ¿®¶È³¦¤ä¾®Çä¶È³¦¤Ê¤É¤ÎÈó¶âÍ»´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤Î³ÈÂç¡¦ÂÎ¸³²ÁÃÍ¸þ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤Î¶ÈÌ³Äó·È¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¶ä¹Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·ÈÂÓÎÁ¶â¤Î»ÙÊ§¤¤¤ä¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡¤Ê¤É¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Ïº£¸å¡¢¥Ø¥ë¥¹¥±¥¢ÎÎ°è¤Ê¤ÉÉý¹¤¤¶È¼ï¤Ç¿Ê¤ß¡¢¿·¤¿¤Ê¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤âÁý¤¨¤ë¤³¤È¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢Èó¶âÍ»´ë¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç¼ê¶âÍ»µ¡´Ø¤Ç¤Î¿ÍÌ®¤äÃÎ¸«¤¬¤¢¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎºÎÍÑ¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¶âÍ»ÎÎ°è¤Î¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤¬Â¿¤¯ÁÏ¶È¤µ¤ì¡¢¤³¤Î»Ô¾ì¤Ç¤â¶âÍ»¶È³¦¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¿¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥Ëー¥º¤¬¹â¤Þ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¶ÈÌ³¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¶âÍ»¤Ë´Ø¤¹¤ë¾¦ÉÊ¥µー¥Ó¥¹¤Î³«È¯¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢¥»ー¥ë¥¹¤ä¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¤â¤³¤Î¿·ÎÎ°è¤Ç³èÌö¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢¶âÍ»¡ßIT¤ÎÎÎ°è¤Ç¤âÏ«Æ¯°ÜÆ°¤¬³èÈ¯²½¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö2025Ç¯¤Î³³¡×ÌäÂê¤¬°ì°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥¬¥Ð¥ó¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏ¶ä¡¢¾Ú·ô¡¢ÊÝ¸±¤Ê¤É¤ÎÎÎ°è¤Ç¤â¡¢ÍøÊØÀ¤ä¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤ò¹â¤á¤ë¡¢µ¡Ç½³ÈÄ¥¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç·¿¤ÎITÅê»ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶âÍ»¶È³¦¤Ï°ú¤Â³¤IT¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂç·¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬Â¿¤¯Áö¤ë¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¶È³¦¤ÎIT³«È¯¤ÏÆÈÆÃ¤Î¥ëー¥ë¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¡¢½¬´·¤Ê¤É¤¬¤¢¤ê¡¢Ã±½ã¤ËIT¤ÎÃÎ¼±¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Å¤é¤¤¥Õ¥£ー¥ë¥É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶âÍ»¶È³¦¤ÎITÉôÌç¤Ë¤¤¤¿¿Í¤ä¡¢Âç¼êSIer¤ÇÄ¹¤¯¶âÍ»¶È³¦¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ê¤É¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ä¤¹¤¯¡¢ºÎÍÑ¤Ë·Ò¤¬¤ë¥±ー¥¹¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
²òÀâ¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡¡¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢»ö¶È´ë²èÉô¡¡¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー¡¡ÀÐ°æ ¹¨»Ê¡Ê¤¤¤·¤¤ ¤³¤¦¤¸¡Ë
2023Ç¯¥Ñー¥½¥ë¥¥ã¥ê¥¢¤ËÃæÅÓÆþ¼Ò¡£Æ±Ç¯10·î¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢»ö¶È´ë²èÉô¤Î¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Í¥¸¥ãー¤Ë½¢Ç¤¡£½¢Ï«¿Í¸ý¤¬Ê¿¶Ñ50ºÐ¤òÄ¶¤¨¤ë2030Ç¯¤ò¸«¿ø¤¨¡¢¼ÒÆâ¤Ë¤ª¤±¤ë¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤Î¥¥ã¥ê¥¢»Ù±çÂÎÀ©¤Î¶¯²½¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤¬³èÌö¤Ç¤¤ë»Ô¾ì¤Î³«È¯¤Ë¤â¼è¤êÁÈ¤à¡£
¼«¼Ò¤Î»öÎã¤ä¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯Å¾¿¦»Ô¾ìÆ°¸þ¤Î²òÀâ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âç¼ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¤Ç¤Î¶ÐÌ³·Ð¸³¤ò³è¤«¤·¡¢¥¢¥«¥Ç¥ß¥Ã¥¯¤Ê»ëÅÀ¤«¤éÂ¿³ÑÅª¤ÊÊ¬ÀÏ¤ä²ÝÂê¤ÎÆÃÄê¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡¢¥ß¥É¥ë¥·¥Ë¥¢¤ÎÏ«Æ¯»Ô¾ìÁ´ÈÌ¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¡£ÆÃ¤ËÃ¦ÃºÁÇÎÎ°è¤ä¥áー¥«ー¤Îµ»½Ñ¿¦¡¢¥ß¥É¥ë¥Ð¥Ã¥¯·Ï¿¦¼ï¤Î»Ô¾ìÆ°¸þÊ¬ÀÏ¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£
¢£Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¡Ödoda¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ã https://doda.jp/(https://doda.jp/) ¡ä
¡Ödoda¡×¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤¿¤é¤¯º£Æü¤¬¡¢¤¤¤¤Æü¤Ë¡£¡×¤ò¥¹¥íー¥¬¥ó¤Ë¡¢Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤äÅ¾¿¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤ÎdodaÅ¾¿¦¥Õ¥§¥¢¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÇÅ¾¿¦´õË¾¼Ô¤Èµá¿Í´ë¶È¤ÎºÇÅ¬¤Ê¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£