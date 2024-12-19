Ä°³ÐÆÃÀ­¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æº¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²»¼Á¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤òºÇÅ¬²½¡¡Zildjian ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¡¦¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¡ØALCHEM-E Perfect Tune Headphones¡Ù

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iOS: https://apps.apple.com/jp/app/zildjian/id6621186442
android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubbaheadphone.app&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bubbaheadphone.app&hl=ja)
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https://prtimes.jp/a/?f=d10414-387-bcfe08650f963183732047879ed015a3.pdf
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Tel. 0120-143-808
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