¡Ú¹¥É¾¤Ë¤Ä¤ºÆÇÛ¿®¡ª¡Û¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼ÔÉ¬¸«¡Ö¼ÂÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡ªÇ¯ËöÄ´À°¥·ー¥º¥ó¤Ë»Ä¶È¤òºï¸º¤Ç¤¤¿´ë¶È¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¥¦¥§¥Ó¥Êー³«ºÅ
¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§ÂÎ©Àµ¿Æ¡Ë¤Ï¡¢¿Í»öÏ«Ì³Ã´Åö¼Ô¤Ï¤Ê¤¼Ç¯ËöË»¤·¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤¹¤ëÌµÎÁ¥¦¥§¥Ó¥Êー¡Ö¼ÂÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡ªÇ¯ËöÄ´À°¥·ー¥º¥ó¤Ë»Ä¶È¤òºï¸º¤Ç¤¤¿´ë¶È¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©¡×¤ò2025Ç¯1·î23Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://dmt2.canon.jp/l/71212/2024-11-19/cp2vpt?utm_source=prtimes&utm_medium=content-text&utm_campaign=prtimes_yearend-webinar(https://dmt2.canon.jp/l/71212/2024-11-19/cp2vpt?utm_source=prtimes&utm_medium=content-text&utm_campaign=prtimes_yearend-webinar)
¢ã¥¦¥§¥Ó¥Êー³µÍ×¢ä
¼ÂÎã¤«¤é³Ø¤Ö¡ª
Ç¯ËöÄ´À°¥·ー¥º¥ó¤Ë»Ä¶È¤òºï¸º¤Ç¤¤¿´ë¶È¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡©
¡¡¢£³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯1·î23Æü(ÌÚ)¡¡12:00～12:30
¡¡¢£»²²ÃÈñ¡¡¡§ÌµÎÁ
¡¡¢£»²²ÃÊýË¡¡§¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¡¡ÊZoom¤ò»ÈÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ë¡¡¢¡¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤¢¤ê
¡¡¢£¿½¹þ´ü¸Â¡§2025Ç¯1·î23Æü(ÌÚ)¡¡10:00
Ç¯Ëö¤ÏË»¤·¤¯¤Æ»Ä¶È¤¬¾ïÂÖ²½¡£
¤½¤ì¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
Ç¯ËöÄ´À°¤ÏËèÇ¯¤ÎÂç¤¤Ê»³¾ì¡£ºòÇ¯¤âÇ¯Ä´¸ºÀÇ¤Ê¤É¡¢Ê£»¨¤ÊÊÑ¹¹¤Ë¶ìÏ«¤µ¤ì¤¿Êý¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡Ö²¿¤È¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ËèÇ¯Ç¯Ëö¤ÎÈËË»´ü¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ø――
ËÜ¥¦¥§¥Ó¥Ê―¤Ç¤Ï¡¢
¶áÇ¯¤ÎÆ¯¤¯´Ä¶¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÑ²½¤«¤é
¤Ê¤¼¿Í»öÏ«Ì³ÉôÌç¤ÏÇ¯ËöË»¤·¤¤¤Î¤«¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¹Í»¡¡¢
¤½¤·¤Æ¤½¤Î²ò·è¤Î¤¿¤á¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Çー¥¿¤ä»öÎã¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤éÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ÎÇ¯Ëö¤ÎË»¤·¤µ¤Î²þÁ±¤Ë·Ò¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¥»¥ß¥ÊーÆâÍÆ¡¡
¡¡£±¡¥Æ¯¤¯´Ä¶¤ò¼è¤ê´¬¤¯ÊÑ²½
¡¡¡¡¡¡¡¡-¶áÇ¯¤Î¹ñÆâ¤ÎÆ¯¤Êý²þ³×¤Î¾õ¶·
¡¡¡¡¡¡¡¡-¹ñºÝÅª¤ÊÆ°¤
¡¡£²¡¥¿Í»öÏ«Ì³ÉôÌç¤ÎÈËË»´ü¤È¤Ï
¡¡£³¡¥¿Í»öÏ«Ì³ÉôÌç¤Î»Ä¶Èºï¸º¤Î¤¿¤á¤Î£³¤Ä¤Î¥¢¥×¥íー¥Á
¡¡£´¡¥²þÁ±¤ÎÀ®¸ù»öÎã
¡¡£µ¡¥¤Þ¤È¤á
¢ã¹Ö»Õ¾Ò²ð¢ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¥åー¥Óー¥Õ¥¡¥¤¥Ö
¼èÄùÌò¡¡ º´Æ£ °ìÀ¿ »á
¡¦20Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤êÇ¯ËöÄ´À°¶ÈÌ³¤Ë·È¤ï¤ë¡£20¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÀºÄÌ¡£
¡¦2022Ç¯¤Ë¥¥ä¥Î¥ó¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥°¥ëー¥×Æþ¤ê¤·¡¢¤µ¤é¤Ë»ö¶Èµ¬ÌÏ¤ò³ÈÂçÃæ¡£
¢£¤ª¿½¹þ¤ß¡¢¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
¡¡https://dmt2.canon.jp/l/71212/2024-11-19/cp2vpt?utm_source=prtimes&utm_medium=content-text&utm_campaign=prtimes_yearend-webinar(https://dmt2.canon.jp/l/71212/2024-11-19/cp2vpt?utm_source=prtimes&utm_medium=content-text&utm_campaign=prtimes_yearend-webinar)
¢¨ ¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¸åÆü¡¢»ëÄ°ÍÑURL¤ò¥áー¥ë¤Ç¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢
¡¡¤½¤Á¤é¤ÎURL¤«¤é¤´Æþ¼¼¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ PC¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÃ¼Ëö¤È¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È´Ä¶¤¬¤¢¤ì¤Ð¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢¨ ¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó¤ª¿½¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨ ¥¦¥§¥Ó¥Ê―»ëÄ°¸å¤Î¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ë¤ªÅú¤¨¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÅÐÃÅ»ñÎÁ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡£