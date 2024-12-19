Nint±¿±Ä¡ØEC¥Çー¥¿¥é¥Ü¡Ù¤ÇËÜÃ«»á¥³¥é¥àÏ¢ºÜ³«»Ï¡¢ECÆ°¸þ¤ò²òÀÏ
³ô¼°²ñ¼ÒNint¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈÌî½ç»Ò¡¢°Ê²¼¡ÖNint¡×¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ÖEC¥Çー¥¿¥é¥Ü¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹Áí¹ç¸¦µæ½êÂåÉ½¡¦ËÜÃ«ÃÎÉ§»á¤Ë¤è¤ë¡¢EC»Ô¾ì¤òÂ¿³ÑÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¿·¥³¥é¥à¤òËÜÆü¤è¤êÏ¢ºÜ³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤ËÀºÄÌ¤·¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëËÜÃ«»á¤¬¡¢Nint ECommerce¤ò³èÍÑ¤·¤¿¿ä·×¥Çー¥¿¤ÈÆÈ¼«¤ÎÃÎ¸«¤ò¤â¤È¤Ë¡¢EC»Ô¾ì¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤äÀïÎ¬Î©°Æ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤òÄê´üÅª¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ³«»Ï¤ÎÇØ·Ê
¶áÇ¯¡¢EC»Ô¾ì¤ÏµÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ÈÊÑ²½¤¬¿Ê¤ß¡¢EC»ö¶È¼Ô¤ä¥Þー¥±¥¿ー¡¢·Ð±ÄÁØ¤ÏºÇ¿·¤«¤Ä¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯ÀïÎ¬Î©°Æ¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜÃ«ÃÎÉ§»á¤Ï¡¢¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê¿¦°÷¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤äÂ¿¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤Î´ó¹Æ¼ÂÀÓ¤òÄÌ¤¸¡¢EC¶È³¦¤ÇÉý¹¤¤¿ÍÌ®¤È¿¼¤¤ÃÎ¸«¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿ÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¡¢Nint¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¡ÖEC¥Çー¥¿¥é¥Ü¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ËÜÃ«»á¤¬Nint ECommerce¤Î3ÂçEC¥âー¥ë¿ä·×¥Çー¥¿¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥³¥é¥à¤òÏ¢ºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Çー¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤ÊÊ¬ÀÏ¡¦Æ¶»¡¤ò¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤äÀïÎ¬Î©°Æ¼Ô¤ËÈ¯¿®¤·¡¢EC»Ô¾ì¤ÎÈ¯Å¸¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹µ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
Ï¢ºÜ¾ÜºÙ
ÆâÍÆ¡§Nint ECommerce¤¬Äó¶¡¤¹¤ë3ÂçEC¥âー¥ë¡ÊÎã¡§Amazon¡¢³ÚÅ·»Ô¾ì¡¢Yahoo!¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¤Î¿ä·×¥Çー¥¿¤òÍÑ¤¤¤Æ¡¢»Ô¾ìµ¬ÌÏ¡¢¶¥¹çÆ°¸þ¡¢¸ÜµÒ¥Ëー¥º¤Ê¤É¤ò²Ä»ë²½¡£¥Þ¥¯¥í¤Ê»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤«¤é¶ñÂÎÅª¤ÊÀïÎ¬¥Ò¥ó¥È¤Þ¤Ç¡¢·Ð±Ä¡¦±¿±ÄÈ½ÃÇ¤ËÌòÎ©¤Ä¾ðÊó¤ò³Ö½µ¤Ç¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
½é²ó¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡ÚÏ¢ºÜ¡Û¿©ÉÊ¤ÎECÍøÍÑ¤Î¾õ¶·Ðíâ×¤ÈÅ¸Ë¾
½é²ó¸ø³«Æü¡§2024Ç¯12·î19Æü
¸ø³«ÉÑÅÙ¡§³Ö½µÏ¢ºÜ
½é²óµ»öURL¡§https://www.nint.jp/blog/series1/
¤³¤Î¥³¥é¥à¤òÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤Êý
ËÜ¥³¥é¥à¤Ï¡¢Nint ECommerce¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÆÈ¼«¤Î¥Çー¥¿¤ÈÊ¬ÀÏ¤òÄÌ¤¸¡¢EC»Ô¾ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Í±×¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
- ·Ð±ÄÁØ¡¦¾åµé´ÉÍý¿¦¤ÎÊý¤Ø¡§»Ô¾ìÆ°¸þ¤òÅª³Î¤ËÇÄ°®¤·¡¢ÃæÄ¹´üÅª¤Ê·Ð±ÄÀïÎ¬¤ä°Õ»×·èÄê¤Î°ì½õ¤È¤Ê¤ëÄêÎÌÅª¤Ê¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
- EC»ö¶È¼Ô¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°Ã´Åö¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡§¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¯»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·µ¬»Üºö¤Î¸¡Æ¤¤ä´ûÂ¸»Üºö¤Î²þÁ±¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ò¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
- ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤ÎÊý¤Ø¡§ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤»Ô¾ìÊ¬ÀÏ¤ÈÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼èºà¤ä¾ðÊóÈ¯¿®¤Ë¤ª¤±¤ë¿·¤¿¤ÊÀÚ¤ê¸ý¤äº¹ÊÌ²½Í×ÁÇ¤È¤·¤Æ¤´³èÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ËÜÃ«ÃÎÉ§»á¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë
ËÜÃ«¡¡ÃÎÉ§¡Ê¤â¤È¤¿¤Ë¡¡¤È¤â¤Ò¤³¡Ë
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¡¡ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ EC¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È
¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯ÂçÏÂÁí¸¦¤Ë¤Æ¹ñÆâ³°¤Î»º¶ÈÄ´ºº¡¦¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¶ÈÌ³¤Ë¥Áー¥Õ¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ½¾»ö¡£EC¶È³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ÊÄ´ºº¥ì¥Ýー¥È¤Ç¤¢¤ë·ÐºÑ»º¶È¾Ê¤ÎÅÅ»Ò¾¦¼è°ú»Ô¾ìÄ´ºº¤ò2014Ç¯¤«¤é2020Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ7Ç¯Ï¢Â³¤ÇÀÕÇ¤¼Ô¤È¤·¤Æ¼ê³Ý¤±¤ë¡£2021Ç¯Ëö¤ËÆ±¼Ò¤òÂà¿¦¤·2022Ç¯½é¤Ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥³¥Þー¥¹Áí¹ç¸¦µæ½ê¤òÀßÎ©¡£EC»Ô¾ì¤ÎÄ´ºº¸¦µæ¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¥Çー¥¿¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¾ÃÈñºâ¤Î¥Þー¥±¥Ã¥ÈÊ¬ÀÏ¤ä»ö¶ÈÀïÎ¬¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÀÓÂ¿¿ô¡£
Nint ECommerce¤È¤Ï
¡ÖNint ECommerce¡×¤ÏÆÈ¼«¤Î¿ä·×µ»½Ñ¤Ë¤è¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¼çÍ×EC¥âー¥ë¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡¢¾¦ÉÊ¡¢¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¤Î»Ô¾ìµ¬ÌÏ¤ä¥·¥§¥¢¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤Ê¤É¤ÎÆ°¸þ¤ò²Ä»ë²½¤¹¤ë¡¢³×¿·Åª¤ÊEC»ö¶È¼Ô¸þ¤±¥ê¥µー¥Á¥Äー¥ë¤Ç¤¹¡£¤É¤Î¥âー¥ë¤Ç¡¢¤É¤Î¾¦ÉÊ¤¬¡¢¤¤¤Ä¡¢¤¤¤¯¤é¤Ç¡¢¤¤¤¯¤ÄÇä¤ì¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤òÄ¾´¶Åª¤ËÇÄ°®¤Ç¤¤ë¹âÀºÅÙ¤ÊNint¿ä·×¥Çー¥¿¤Ë¤è¤ê¡¢¾¦ÉÊ¤Î»ÅÆþ¡¦³«È¯¡¢Â¿¥¸¥ã¥ó¥ë¡¦Ê£¿ô¥âー¥ë¤Ø¤Î»ö¶È³ÈÂç¤Ê¤É¤Î¡¢EC¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ë¤ª¤±¤ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¾å¤Î½ÅÍ×¤Ê°Õ»×·èÄê¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼ÒNint ²ñ¼Ò³µÍ×
¡¦ÂåÉ½¼Ô¡§ µÈÌî½ç»Ò
¡¦½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÀ¾¿·½ÉÈ¬ÃúÌÜ17ÈÖ1¹æ¡¡½»Í§ÉÔÆ°»º¿·½É¥°¥é¥ó¥É¥¿¥ïー37F
¡¦URL¡§https://www.nint.jp/corp/
¡¦ÀßÎ©¡§2018Ç¯4·î
¡¦»ö¶ÈÆâÍÆ¡§EC¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥µー¥Ó¥¹¤ÎÄó¶¡
¡¦¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§Ç¤Âó¿ô¿ø²Êµ»¡Ê¾å³¤¡ËÍ¸Â¸ø»Ê
³ô¼°²ñ¼ÒNint¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Nint¥°¥ëー¥×¤Ï¡Ö¥Çー¥¿¤ÇÀ¤³¦¤ò¼«Í³¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢µÞ³ÈÂç¤¹¤ëEC»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬ºÇÅ¬¤Ê¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°»Üºö¤ò²ÄÇ½¤È¤¹¤ëEC¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¹ñ¡¦ÆüËÜ¤ÎEC»Ô¾ì¤Ç10Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢EC»Ô¾ìÆ°¸þ¤Ë´Ø¤¹¤ë¿ä·×¥Çー¥¿¤òÆÈ¼«¤ËÃßÀÑ¡¦Äó¶¡¤·¡¢ÆüËÜ¤ÇÌó1300¼Ò¤Î¥µー¥Ó¥¹Æ³Æþ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ÖNint¡×¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.nint.jp/corp/
¡ÖNint ECommerce¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.nint.jp/ec/
¡ÖdataNexus¡×¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥ÈURL¡§https://www.nint.jp/datanexus/