¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×¤ËÁª½Ð
¡¡¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§º´¡¹ÌÚ ¹¦ÌÀ¡¢°Ê²¼¡Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡×¡Ë¤Ï¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤¬ËèÇ¯¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ëÆÃ½¸´ë²è¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×¤Î2025Ç¯ÈÇ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡×
¡¡Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¤Î¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×ÆÃ½¸¤Ï¡¢2019Ç¯¤è¤êËèÇ¯12·î¤Ë·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¹±Îã´ë²è¤Ç¤¹¡£Ê£¿ô¤ÎVC¡Ê¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤¿³Æ³¦¼±¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ä¡¢¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¡Ù¡Ê2024Ç¯11·î¹æ¡Ë¤ÎÆÃ½¸¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×Âç¾Þ2024¡×¤ÎÅÐ¾ì´ë¶È¤ò´Þ¤á¤Æ¡¢´ë¶È¤ò¥ê¥¹¥È¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡Ö¿·¤·¤¤»Ô¾ì¡Ê¿·µ¬À¡Ë¡×¡ÖÇä¤ì¤ë¡ÊÀ®Ä¹´üÂÔ¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è¤ÎÊÑ²½¡Ê¼Ò²ñ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î»ëÅÀ¤ÇÆü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬É¾²Á¤·¡¢¿·»þÂå¤òÀÚ¤ê³«¤¡¢2025Ç¯¤ËÈôÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë100¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿100¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¥³¥Þー¥¹¡Ê8¼Ò¡Ë¡×¡Ö¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°DX¡Ê12¼Ò¡Ë¡×¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¢ー¥È¡Ê18¼Ò¡Ë¡×¡ÖSDGs¡¦ESG¡Ê11¼Ò¡Ë¡×¡Ö¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡Ê10¼Ò¡Ë¡×¡Ö·ò¹¯¡¦¥¦¥§¥ë¥Óー¥¤¥ó¥°¡Ê6¼Ò¡Ë¡×¡Ö¥Õー¥É¥Æ¥Ã¥¯¡Ê8¼Ò¡Ë¡×¡Ö¥·¥Ë¥¢¡Ê6¼Ò¡Ë¡×¡ÖÀ¸³è¡¦¶âÍ»¡Ê14¼Ò¡Ë¡×¡ÖÎ¹¹Ô¡¦¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¡Ê7¼Ò¡Ë¡×¤È¤¤¤¦10Ê¬Ìî¤ÎÍË¾´ë¶È¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ï¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²Ö²ÐÂç²ñ¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç300～1,500µ¡¤ò»È¤Ã¤¿¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò³«ºÅ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò½¸¤á¡¢²Ã¤¨¤ÆÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ø¤Î¹×¸¥¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¥¢ー¥È¡×Ê¬Ìî¤Ç¿·¤·¤¤»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë²ñ¼Ò¤Î1¼Ò¤È¤·¤ÆÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É :
https://xtrend.nikkei.com/atcl/contents/18/01089/00001/
Å°ÄìÍ½Â¬¡ÖÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡×¡¡25Ç¯¤ËÈôÌö¤¹¤ë´ë¶È¤òÂç¸ø³«
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ ÂåÉ½¼èÄùÌò º´¡¹ÌÚ ¹¦ÌÀ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Æü·Ð¥¯¥í¥¹¥È¥ì¥ó¥É¡ØÌ¤Íè¤Î»Ô¾ì¤ò¤Ä¤¯¤ë100¼Ò¡Ú2025Ç¯ÈÇ¡Û¡Ù¤ËÁª½Ð¤¤¤¿¤À¤¡¢ÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ØÆü·Ð¥È¥ì¥ó¥Ç¥£2023Ç¯12·î¹æ¡Ù¡Ê2023Ç¯11·î4ÆüÈ¯Çä¡Ë¤Ç¤ÎÆÃ½¸¡Ö2024Ç¯¥Ò¥Ã¥ÈÍ½Â¬¥Ù¥¹¥È30¡×¤Ç¡¢¥É¥íー¥ó¥·¥çー¡õ¶õÃæQR¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢Â¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤È´üÂÔ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤³¤Îµ»½Ñ¤¬°ì²áÀ¤Î¥Öー¥à¤Ç½ª¤ï¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¿Í¡¹¤Î¿´¤òÆ°¤«¤¹¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤È¤·¤Æº¬ÉÕ¤«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¸å¤â¡¢¶õ¤Ë¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏÂ¤¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
²ñ¼Ò³µÍ×
Ì¾¾Î¡¡¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¡ÊREDCLIFF, Inc.¡Ë
½êºßÃÏ¡¡¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç5-9-1¡¡ËãÉÛÂæ¥Ò¥ë¥º ¥¬ー¥Ç¥ó¥×¥é¥¶B
ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡º´¡¹ÌÚ ¹¦ÌÀ
ÀßÎ©¡¡¡¡¡§2019Ç¯5·î15Æü
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä¡¢¥É¥íー¥ó¶õ»£¡¢¥É¥íー¥ó¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¶µ¼¼¤Î´ë²è¡¦±¿±Ä
»ñËÜ¶â¡¡¡§5,000Ëü±ß
URL¡¡¡¡¡§https://redcliff-inc.co.jp/
³ô¼°²ñ¼Ò¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖÌë¶õ¤Ë¡¢¶Ã¤¤È´¶Æ°¤ò¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¹âÉÊ¼Á¤Ê¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤¹¤ë¡¢¶õ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö½¸ÃÄ¡£¹ñÆâ¥É¥íー¥ó¥·¥çー»Ô¾ì¤Ç¥·¥§¥¢No.1¡Ê³ô¼°²ñ¼Ò ÉÙ»Î¥¥á¥éÁí¸¦¡Ö±ÇÁüDX»Ô¾ìÁíÄ´ºº 2024¡×¡Ã2023Ç¯¼ÂÀÓ¡Ë¤ò¸Ø¤ë¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë1,000µ¡°Ê¾å¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥·¥çー¤Ë¶¯¤ß¤ò»ý¤Ä¡£¥Ù¥Æ¥é¥ó¥¢¥Ë¥áー¥¿ー¤Ë¤è¤ë¹âÉÊ¼Á¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤È¡¢¶È³¦ºÇÀèÃ¼¤Î¥É¥íー¥óÀÇ½¤Ë¤è¤ë°ÂÁ´¤«¤ÄÍ£°ìÌµÆó¤Î¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ò¼Â¸½¡£2024Ç¯8·î¡¢¹ñÆâ½é¤È¤Ê¤ë²Ö²ÐÅëºÜ¥É¥íー¥ó¤òÍÑ¤¤¤¿¥·¥çー¤òÀ®¸ù¤µ¤»¡¢¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î3,000µ¡¤Î¥Æ¥¹¥ÈÈô¹Ô¤â¼Â»Ü¡£¤µ¤é¤ËÆ±Ç¯9·î¡¢Ãæ¹ñ¡¦¿¼圳¤Ë¤Æ7,998µ¡¤Î¥É¥íー¥ó¤Ë¤è¤ëÀ¤³¦ºÇÂç¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤È¤·¤Æ¥®¥Í¥¹À¤³¦µÏ¿(TM)¤ò¹¹¿·¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Êº×¤ê¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤ÎÍ»¹ç¤ò¿Þ¤ê¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤Ë¤â¹×¸¥¡£
¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ SNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È
¥É¥íー¥ó¥·¥çー¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó¤Ê¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò¡¢¥ì¥Ã¥É¥¯¥ê¥Õ¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤òSNS¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
X :
https://twitter.com/redcliff_drone
Instagram :
https://www.instagram.com/redcliff_drone/
TikTok :
https://www.tiktok.com/@redcliff_drone
YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCEX4sV_UZGkcaKLz_Xawbhg
Facebook :
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068670993631