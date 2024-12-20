Îß·×½Ð²ÙËÜ¿ô735ËüËÜÄ¶¤¨¤ÎÂç¿Íµ¤¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ø¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¤Û¤ê¤Ë¤·¡Ù¤ò¡¢¼«Âð¤Ç¤È¤³¤È¤ó³èÍÑ¤¹¤ë¥ì¥·¥ÔËÜ¤¬È¯Çä¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¤Ï¡¢2024Ç¯12·î20Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¥ì¥·¥ÔËÜ¡Ø¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤«¤±¤È¤¤ã¤À¤¤¤¿¤¤¥ª¥Ã¥±ー¡Ù¤òÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×ÎÁÍý¤äBBQ¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Ä´Ì£ÎÁ¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¤Û¤ê¤Ë¤·¡×
Ä´Ì£ÎÁ¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤Ï¡¢ÏÂ²Î»³¸©¤Î¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥× Orange¡×¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡£¥·¥ç¥Ã¥×¤Î¥Þ¥Íー¥¸¥ãーËÙÀ¾»á¤Î¡Ö¥¥ã¥ó¥×ÎÁÍý¤ò¼ê´Ö¤Ê¤¯ºî¤Ã¤ÆÁá¤¯¥Óー¥ë¤¬°û¤ß¤¿¤¤¡ª¡×¡ÖÄ´Íý¤Î»þ´Ö¤ò¸º¤é¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬ÃÄ¤é¤ó¤òÁý¤ä¤ë¡ª¡×¤È¤Î»×¤¤¤«¤é¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤â¹ç¤¦ËüÇ½Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¼êÁá¤¯ÎÁÍý¤¬¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¡×¤È»×¤¤¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤¬³«È¯¤Î¥¹¥¿ー¥È¤Ë¡£
Ã¯¤â¤¬¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È»×¤¦¤â¤Î¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È²¿ÅÙ¤â»î¿©¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢»îºî¤·¤¿¿ô¤Ï200¼ïÎà°Ê¾å¡¢¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥Æ¥¹¥È¤Ï130²ó°Ê¾å¡¢¹½ÁÛ¤«¤é5Ç¯¤ò¤«¤±¤Æ¤è¤¦¤ä¤¯¾¦ÉÊ²½¡£
È¯ÇäÄ¾¸å¤«¤é¸ý¥³¥ß¤òÃæ¿´¤ËÏÃÂê¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¡Ö¤ª¤¤¤·¤µ¡×¤È¡ÖÊØÍø¤µ¡×¤¬ÂçÉ¾È½¤Ë¡£º£¤Ç¤Ï1Ç¯¤Ç20ËüËÜ°Ê¾å¤òÈÎÇä¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ë°é¤Ã¤¿¡£
º£¤Ç¤Ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤â£´¼ïÎà¤Ë¡ªËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¡¢¿É¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¿É¸ý¡×
Çò¥È¥ê¥å¥Õ¥½¥ë¥È¤òÇÛ¹ç¤·¤¿¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡×¡¢ßîÀ½¤ÎÉ÷Ì£¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×
²ÈÄí¤Ç¤â³èÍÑ¤·¤ÆÍß¤·¤¤
¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤ÎÌ£¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯Ãæ¤Ç¡¢³èÍÑ½Ñ¤âÂ¿ÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£Íñ¤«¤±¤´¤Ï¤ó¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢ßÖ¤áÊª¤ÎÌ£¤Ä¤±¤Ë»È¤Ã¤¿¤ê¡£¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ë¤âÄ´Íý¤Ë¤â¹ç¤¦¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤·¤ÆÂç¿Íµ¤¤Ë¡£SNS¤Ç¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î³èÍÑ¥ì¥Ý¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÉËüÇ½¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡É¤Ç¤¢¤ë¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤ò²ÈÄíÎÁÍý¤Ç³èÍÑ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤ÎËÜ¤Ç¤¹¡£³«È¯¥êー¥Àー¤Ç¤¢¤êËÜ½ñ¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ëËÙÀ¾»á¤Ï¡Ö²ÈÄí¤Ç¤â¤â¤Ã¤È³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤ò»È¤¦¥á¥ê¥Ã¥È¤ò£´¤Äµó¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£±.Ì£¤Ä¤±¤¬´ÊÃ±¡¢Ì£¤Ä¤±¤Î¼ºÇÔ¤¬¤Ê¤¤
£².Æù¡¦µû¡¦ÌîºÚ¡¢¤É¤ó¤Ê¿©ºà¤Ç¤âÁêÀ¤¬¤¤¤¤
£³.¿©ºà¤Ë¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢»þÃ»¤Ë¤Ê¤ë
£´.¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤ÇÌ£¤¬·è¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Û¤«¤ÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤à
ÃÂÀ¸ÈëÏÃ¤«¤é¤ª¤¤¤·¤µ¤ÎÈëÌ©¡¢Æ¦ÃÎ¼±¤Þ¤Ç½éÈäÏª
¤È¤³¤È¤ó¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô½¸¤Ç¤¹¡ª
ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢ËÙÀ¾»á¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎÀäÉÊ¥ì¥·¥Ô¤ò½é¸ø³«¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ÎÁÍý¸¦µæ²È¤Ç¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¤ÎÄ¹ÅÄÃÎ·Ã(¤Ä¤)¤µ¤ó¹Í°Æ¤Î¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢ËþºÜ¥ì¥·¥Ô¤ä¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¡¢¤Ñ¤Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¤´¤Ï¤ó¤È¤á¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¤Þ¤ÇÌÖÍå¡£
³Æ¥ì¥·¥Ô¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¡×¤ä¡Ö¤ªÊÛÅö¡×¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ï¥Þー¥¯¤ò¤Ä¤±¡¢¤Þ¤¿4¼ïÎà¤Î¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤È¤Î¹çÀ¤â·ÇºÜ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤Á¤ç¤¤Â¤·Ì£ÊÑ¥ì¥·¥Ô¤«¤éÄ´Ì£ÎÁ¥ì¥·¥Ô¡¢¥¹¥¤ー¥Ä¥ì¥·¥Ô¤Þ¤Ç¡¢¤È¤³¤È¤ó¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤òÌ£¤ï¤Ã¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥ì¥·¥Ô½¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥íー¥¹¥È¥Óー¥Õ(Part1 ËÙÀ¾¤µ¤ó¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¡Ë
¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¤È¥Ùー¥³¥ó¤Î¥È¥Þ¥È¥¹ー¥×(Part2 ¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µー¡ªÄ¹ÅÄÃÎ·Ã(¤Ä¤)¤µ¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ë
¤Û¤ê¤Ë¤·ñ»Ò(Part3 ¤ï¤¬²È¤Ç³Ú¤·¤à¡ª¤Û¤ê¤Ë¤·¤Î¤ª¤«¤º¥ì¥·¥Ô¡Ë
¤Û¤ê¥Ê¥Ý(Part4 ¥Ñ¥Ñ¤Ã¤Èºî¤ì¤ë¡ª¤´¤Ï¤ó¡õ¤á¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô¡Ë
¥³¥é¥à¡Ö¤Á¤ç¤¤Â¤·Ì£ÊÑ¥á¥½¥Ã¥É¡×¤è¤ê
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£ー¥ë¡Û
ËÙÀ¾¹¸¹°¡Ê¤Û¤ê¤Ë¤·¤¢¤¤Ò¤í¡Ë
¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¥ç¥Ã¥× Orange¡×¥Þ¥Íー¥¸¥ãー·ó¡Ö¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹ ¤Û¤ê¤Ë¤·¡×³«È¯¥êー¥Àー
¡Ú½ñ»ï¾ðÊó¡Û
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¡Ö¤Û¤ê¤Ë¤·¡×¤«¤±¤È¤¤ã¤À¤¤¤¿¤¤¥ª¥Ã¥±ー
Ãø¡§ËÙÀ¾¹¸¹°
Äê²Á¡§1,540±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
È¯ÇäÆü¡§2024Ç¯12·î20Æü(¶â)
È½·¿¡¦¥Úー¥¸¿ô¡§A5È½¡Ê210¡ß148¡Ë 112¥Úー¥¸
ISBN¡§978-4-07-460865-2
¡ÚAmazon¡Ûhttps://www.amazon.co.jp/dp/4074608650
¡Ú³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ûhttps://books.rakuten.co.jp/rb/18068607/
¢¨ÅÅ»Ò½ñÀÒ¤âÆ±»þÈ¯Çä
ËÜ½ñ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢´Ø·¸¼Ô¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¡Ú¼çÉØ¤ÎÍ§¼Ò¹ÊóÁë¸ý¡Û
³ô¼°²ñ¼ÒC-¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹ ¹ÊóÀëÅÁÉô
pr¡úc-pub.co.jp (¡ú¤Ï¡÷¤ËÊÑ´¹¤·¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë