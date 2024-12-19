Ohouse¡¢Ç¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤¿¥Ó¥Ã¥°¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ¡ªºÇÂç68%¥ª¥Õ¤Î¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¡×12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿ー¥È
³ô¼°²ñ¼ÒBucketplace Japan¡ÊÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¥¾¥ó¡¦¥»¥Ò¥ç¥ó¡Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñÈ¯¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼Ì¿¿¶¦Í¡¦EC¥¢¥×¥ê¡ÖOhouse(¥ªー¥Ï¥¦¥¹)¡×¤ÎÆüËÜÈÇ¥¢¥×¥ê¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¡×¤ò2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤«¤é2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
Ohouse¤Î¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¡×¤Ç¤Ï¡¢Room&home¡¢The frigg¡¢Flat Point¡¢Villa Record¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à600ÅÀ°Ê¾å¤òºÇÂç68¡ó¥ª¥Õ¤ÎÆÃÊÌ²Á³Ê¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿´Ú¹ñOhouse¤Ç2024Ç¯¤ËºÇ¤âÇä¤ì¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥ó¥¥ó¥°·Á¼°¤ÇÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Áí¹ç¿Íµ¤TOP100¤«¤é¡¢¥â¥Î¥Èー¥ó¡¢¥¦¥Ã¥É¤Ê¤É¤Î¥Æ¥¤¥¹¥ÈÊÌ¤ä¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Þ¤Ç¡¢¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤ÎÃæ¤«¤éÍýÁÛ¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ºÇ¿·´Ú¹ñ¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ºÇÂç50%¥ª¥Õ¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤ëÆüÂØ¤ï¤ê¥»ー¥ë¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï´ü´ÖÃæËèÆüÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¤Þ¤¿¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë¡×¤Î´ü´ÖÃæ¡¢Í½»»ÊÌ¡¦¥«¥Æ¥´¥êーÊÌ¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬Ãµ¤»¤ë¡Ö¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¥Úー¥¸¤âÆÃÀß¤·¤Þ¤¹¡£1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤ä¡¢¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤Ø¤Î¤ªÎé¤ËOhouse¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÂ£¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚOhouseÇ¯ËöÇ¯»Ï¥»ー¥ë³µÍ×¡Û
- ´ü´Ö¡§2024Ç¯12·î19Æü¡ÊÌÚ¡Ë00:00～2025Ç¯1·î5Æü¡ÊÆü¡Ë23:59
- URL¡§https://link.ohouse.com/v6c5qg
- ÆâÍÆ¡§´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÂÐ¾Ý¥¢¥¤¥Æ¥à600ÅÀ°Ê¾å¤¬ºÇÂç68¡ó¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ë¥»ー¥ë¤ò³«ºÅ
- - ºÇÂç50¡ó¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬ËèÆüÊÑ¤ï¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
- - ÆÃÀß¥Úー¥¸¡Ö¥®¥Õ¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡×¡Ö¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÃ½¸¡×¤òÀßÃÖ
¢£ Á÷ÎÁÌµÎÁ¡¢¼è¤ê°·¤¤¾¦ÉÊ¿ô10,000ÅÀ°Ê¾å¡£´Ú¹ñ¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÇã¤¦¤Ê¤éOhouse
OhouseÆüËÜÈÇ¥¢¥×¥ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½¤Ç¤Ï¡¢ÈÎÇä¾¦ÉÊ¿ô¤Ï10,000ÅÀ°Ê¾å¤È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎEC¥µ¥¤¥È¤È¤·¤ÆºÇÂçµé¤Îµ¬ÌÏ¤ÇÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ohouse¤¬¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë´Ú¹ñ¤ÎÊªÎ®¥»¥ó¥¿ー¤ò³èÍÑ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÇÛÁ÷ÎÁ¤òÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÁ÷ÎÁÌµÎÁ¡¦´ØÀÇÉéÃ´¤Ê¤·¡×¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶¥¹ç¥µー¥Ó¥¹¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ªµá¤á¤ä¤¹¤¤²Á³Ê¤Ç¤ªÇã¤¤µá¤á¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¢£ Ohouse¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼Ì¿¿¶¦Í¡¦EC¥¢¥×¥ê¡ÖOhouse¡×¤Ï´Ú¹ñ¤Ç2014Ç¯¤ËÃÂÀ¸¡£´Ú¹ñ¹ñÌ±3,000Ëü¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿¹ñÌ±Åª¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¼Ì¿¿¤Î¶¦Í¤ËÎ±¤Þ¤é¤º¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤«¤éEC¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢»Ü¹©¡¢°ú¤Ã±Û¤·¡¢À¶ÁÝ¤Þ¤Ç¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤´Ú¹ñ¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»Ô¾ì¤Î³×¿·¤ò¥êー¥É¤¹¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹ー¥Ñー¥¢¥×¥ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2022Ç¯¤Î230²¯±ß¤Î»ñ¶âÄ´Ã£¤ò·Ð¤Æ¡¢³ô¼°²ñ¼ÒBucketplace¤Ï´Ú¹ñ¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤¿¥æ¥Ë¥³ー¥ó´ë¶È(*1) ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜÈÇ¤Ï2022Ç¯¤Ë¥íー¥ó¥Á¤µ¤ì¡¢¸½ºß¤ÏÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç¤Î¥×¥í¥À¥¯¥ÈºÇÅ¬²½¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
- Ohouse¥¢¥×¥êDL¥Úー¥¸¡§¤³¤Á¤é(https://link.ohouse.com/v6c5qg)
- WebÈÇOhouse(*2)¡§¤³¤Á¤é(https://link.ohouse.com/gpi76z)
*1 Âç´ÚÌ±¹ñÃæ¾®¥Ù¥ó¥Á¥ãー´ë¶ÈÉô¡¢CB InsightsÁªÄê
*2 WebÈÇ¤Î¹ØÆþµ¡Ç½¤Ï¸½ºß³«È¯Ãæ
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾ : ³ô¼°²ñ¼ÒBucketplace Japan
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ : ¢©151-0051 ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èÀéÂÌ¥öÃ«5-27-5¥ê¥ó¥¯¥¹¥¯¥¨¥¢¿·½É16F
TEL : 050-1754-0945
ÂåÉ½¼èÄùÌò : ¥¾¥ó¡¦¥»¥Ò¥ç¥ó
ÀßÎ©Æü : 2022Ç¯04·î
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.bucketplace.com/ja/
¢£ ¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼ÒBucketplace Japan PRÃ´Åö
Email¡§contact_japan@bucketplace.net