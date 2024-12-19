¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖPR TIMES¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤¤¤ï¤FC¡ÛBLUE MUG COFFEE¤È¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌóÄù·ë
³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¹¥Ýー¥Ä¥¯¥é¥Ö
Å¹ÊÞÌ¾¡§BLUE MUG COFFEE
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¨¥¢¥³¥ó
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¤¤¤ï¤FC¤Ï¡¢BLUE MUG COFFEE¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥È¥Êー·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ª¡¢2025Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¡Ê¥Ñ¥ó¥ÄÎ¢¡Ë¤ËÆ±¼Ò¤Î¥í¥´¤ò·Ç½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
| Å¹ÊÞ³µÍ×
Å¹ÊÞÌ¾¡§BLUE MUG COFFEE
½êºßÃÏ¡§¢©970Ž°0112 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÊ¿Àôºê»úº½ÅÄ48-1
±Ä¶È»þ´Ö¡§9»þ00Ê¬～17»þ00Ê¬¡ÊÄêµÙÆü¡§ÌÚÍËÆü¡Ë
| ±¿±Ä²ñ¼Ò
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¤¤¤ï¤¥¨¥¢¥³¥ó
½êºßÃÏ¡§¢©970Ž°0112 Ê¡Åç¸©¤¤¤ï¤»ÔÊ¿Àôºê»úº½ÅÄ48-1
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò ±óÆ£¿¿Î´
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¶õµ¤Ä´ÏÂÀßÈ÷¹©»ö¡¢µëÇÓ¿å±ÒÀ¸ÀßÈ÷¹©»ö¡¢ÅÚÌÚ¹©»ö¡¢ÅÅµ¤ÀßÈ÷¹©»ö¡¢ËÉºÒÀßÈ÷¹©»ö¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹/ÊÝ¼éÅÀ¸¡¹©»ö¡¢·úÃÛ¥ê¥Õ¥©ー¥à¹©»ö¡¢¥«¥Õ¥§»ö¶È