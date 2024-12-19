UHBËÌ³¤Æ»Ê¸²½ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¿·»ö¶È¡ÖActually¡×¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£

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URL¡§https://www.uhb.jp/program/wct_fact/
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖActually¡×¤ò³«Àß
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https://www.youtube.com/@Actually.wctfact