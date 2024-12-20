Åê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤Ö¤ó¤Ö¤ó¥«¥Ã¥×inÉÙ»³³«ºÅ¡ª¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥Ã¥×¥Áー¥à´ÆÆÄ¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ¤µ¤ó¤é
(C)NPB
¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢2026 Ç¯7 ·î¤ËÉÙ»³»ÔÌ±µå¾ì¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026 ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤Þ¤ÁÁ´ÂÎ¤ò¥Üー¥ë¥Ñー¥¯¤Ë¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£2026 Ç¯¤Ë¸þ¤±¡¢ÉÙ»³»Ô¤äÉÙ»³¸©¡¢¤½¤·¤ÆËÌÎ¦¿·´´Àþ±ä¿¤Ç¶á¤Å¤¤¤¿ËÌÎ¦ÃÏ°è¤Ç¡¢Ìîµå¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Ò¤È¤â¡¢¾¯¤·¤À¤±¶½Ì£¤¬¤¢¤ë¤Ò¤È¤âÌîµå¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ò¤È¤â¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Üー¥ë¤ÇÍ·¤Ü¤¦¡ªÇ¯Ãæ～¾®£±¸þ¤±Ìîµå¥¤¥Ù¥ó¥È
°æÃ¼¹°ÏÂ¤µ¤ó
¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤Ï¡¢Ç¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¤ä¾®³Ø£±Ç¯À¸¤Î¤ª»Ò¤µ¤Þ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ìîµå¤Ë¿¨¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤Ö¤ó¤Ö¤ó¥«¥Ã¥×inÉÙ»³¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ª
¥Üー¥ë¤òÅê¤²¤¿¤ê¡¢ÂÇ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¥²ー¥à·Á¼°¤Î£Â£Ô¥Üー¥ë¤â¹Ô¤¤¡¢³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤ò²á¤´¤·¤Þ¤¹¡£¤ä¤ï¤é¤«¤¤¥½¥Õ¥Æ¥£¥Üー¥ë¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¡Ö¥Üー¥ë¤¬ÉÝ¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ª»Ò¤µ¤Þ¤Ê¤ÉÌ¤·Ð¸³¼Ô¤â°Â¿´¤·¤Æ¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥È¥Ã¥×¥Áー¥à´ÆÆÄ¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤Ë·èÄê¡ª¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¥¢¥«¥Ç¥ßー¥³ー¥Á¤ÎÀ¾Â¼·òÂÀÏ¯¤µ¤ó¡¢¹õÅÄ¶ÁÀ¸¤µ¤ó¡¢Åì¤³¤³¤¢¤µ¤ó¡ÊÉÙ»³¸©½Ð¿È¡Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¥ì¥¯¥Á¥ãー¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡ª
À¾Â¼·òÂÀÏ¯¤µ¤ó
¹õÅÄ¶ÁÀ¸¤µ¤ó
Åì¤³¤³¤¢¤µ¤ó
¤ª¤ß¤ä¤²¤Ë¡¢¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤ä¥Ó¥Ëー¥ë¥Üー¥ë¤Ê¤É¤â¤â¤é¤¨¤Þ¤¹¡ª¡Ê¥ê¥¹¥È¥Ð¥ó¥É¤Î¿§¤ÏÁª¤Ù¤Þ¤»¤ó¡Ë
¡Ú¼Â»ÜÆâÍÆ¡Û
½àÈ÷ÂÎÁà¡¢¥Üー¥ëÅê¤²ÂÎ¸³¡¢¥Æ¥£ー¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É
£Â£Ô¥Üー¥ë¡Êhttps://npb.jp/promotion/experience/btball.html¡Ë
¡Ú¼Â»ÜÆü¡Û
2025Ç¯1·î26Æü¡ÊÆü¡Ë
¸áÁ°¤ÎÉô¡Ë10:00～11:30¡¡¸á¸å¤ÎÉô¡Ë13:00～14:30
¢¨³Æ²ó³«»Ï30Ê¬Á°¤è¤ê¼õÉÕ³«»Ï
¡Ú²ñ¾ì¡Û
ÉØÃæÂÎ°é´Û¡ÊÉÙ»³¸©ÉÙ»³»ÔÉØÃæÄ®º½»ÒÅÄ1-1¡Ë
¡ÚÄê°÷¡Û³Æ²ó50¿Í¡Ê±þÊçÂ¿¿ô¤Î¾ì¹ç¤ÏÃêÁª¡Ë
¡ÚÂÐ¾Ý¡Û
Ì¤½¢³Ø»ù¡ÊÇ¯Ãæ¡¦Ç¯Ä¹¡Ë¡¢¾®³Ø1Ç¯À¸¡ÊÉ¬¤º¡¢ÊÝ¸î¼Ô¤ÎÊý¤¬¤´Æ±È¼¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¡ÚÈñÍÑ¡ÛÌµÎÁ
¡Ú»ý¤ÁÊª¡Û
Æ°¤¤ä¤¹¤¤ÉþÁõ¡¢°û¤ßÊª¡¢ÆâÍú¤¡£¡ÊÆâÍú¤¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤â»ý»²¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë
¢¨¥°¥íー¥Ö¤ä¥Ð¥Ã¥È¤Ê¤É¤ÎÌîµåÍÑ¶ñ¤ÏÉÔÍ×¤Ç¤¹¡£
¡Ú¿½¹þ¡Û
2025Ç¯1·î14Æü¤Þ¤Ç¤Ë²¼µ±þÊç¥Õ¥©ー¥à¤«¤é¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://forms.gle/U5h6aAWjCky9iVqN8
¡Ú¼çºÅ¡Û¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ
¡Ú¶¦ºÅ¡Û°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÌîµåµ¡¹½
Åê¤²¤Æ¤ß¤è¤¦¡ªÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¤Ö¤ó¤Ö¤ó¥«¥Ã¥×inÉÙ»³¤Î»ñÎÁ¤Ï¤³¤Á¤é
https://prtimes.jp/a/?f=d153428-1-1ae3d38aead2c3608120f79cafb5da1c.pdf
¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡¡ÀßÎ©
¤³¤Î»ö¶È¤ËÀè¤À¤Á¡¢¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¡ÊÆ£°æÍµµ×²ñÄ¹¡Ë¤¬11·î28Æü¤ËÉÙ»³»ÔÆâ¤Ç³«¤«¤ì¡¢2026Ç¯7·î¤ËÉÙ»³»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026¡Ê¼çºÅ¡§¥×¥íÌîµå£±£²µåÃÄ¡¢³«ºÅ±¿±Ä¡§ÆüËÜÌîµåµ¡¹½¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¸©Æâ³°¤ÇÆ±ºÅ»ö¤Îµ¡±¿¾úÀ®¤äÌîµåÊ¸²½¤ÎÉáµÚ¡¢Ìîµå¤Î¿þÌî³ÈÂç¤Ê¤É¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë°Ñ°÷²ñÁÈ¿¥¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬È¯Â¤·¡¢°Õµ¤¹þ¤àÆ£°æÍµµ×ÉÙ»³»ÔÄ¹¤é°Ñ°÷¤È²Ã²ì»³¾¼¹¨ÆüËÜÌîµåµ¡¹½»ö¶ÈËÜÉôÄ¹
²ñ¤Ë¤Ï¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤ò¹½À®¤¹¤ëÉÙ»³»Ô¡¢ÉÙ»³¸©¡¢ËÌÆüËÜ¿·Ê¹¼Ò¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹ÅìµþËÜ¼ÒËÌÎ¦»Ù¼Ò¡¢ÉÙ»³·ÐºÑÆ±Í§²ñ¡¢ÉÙ»³¾¦¹©²ñµÄ½ê¡¢ÉÙ»³»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¡¢ÉÙ»³»Ô¥¹¥Ýー¥Ä¶¨²ñ¡¢ÉÙ»³Ìîµå¶¨²ñ¤Ê¤É¤«¤éÂåÉ½¼Ô¡¢Ã´Åö¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢2024Ç¯¤«¤é2026Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¼Â»Ü¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ö¶È·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026ÉÙ»³¥í¥´¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º£¸å¡¢¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤Ç¤ÏÌîµå¿Í¸ý¤ÎÁý²Ã¤äµ¡±¿¾úÀ®¤Ê¤É¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µÄÂê¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë°Ñ°÷
¥Üー¥ë¥·¥Æ¥£¤È¤ä¤Þ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¥í¥´¥Þー¥¯¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¤È¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¥²ー¥à2026ÉÙ»³¥í¥´¥Þー¥¯¡ÊÆ±±¦¡Ë¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿