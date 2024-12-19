¥¢¥¹¥¨¥Í¤¬¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¥¯¥é¥¦¥É¡ÖASUENE¡×¤ò¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎSMBC¥°¥ëー¥×¤Î¡ÖSMBC Indonesia¡×¤ËÆ³Æþ
¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡§À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿¡¢°Ê²¼¡ÖÅö¼Ò¡×¡Ë¤Ï¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¤ÎÏ¢·ë»Ò²ñ¼Ò¤Ç¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÂç¼ê¶ä¹Ô¤ÎPT Bank SMBC Indonesia Tbk¡ÊËÜ¼Ò¡§¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¡¢°Ê²¼¡ÖSMBC Indonesia¡×¡Ë¤Ë¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡Ê¥¢¥¹¥¨¥Í¡Ë¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£SMBC Indonesia¤Ï¡¢¡ÖASUENE¡×¤ò³èÍÑ¤·¤ÆPCAF¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ë½àµò¤·¤¿»»Äê¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¶âÍ»¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¿ä¿Ê¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶âÍ»³èÆ°¤Ø¤ÎÂÐ±þ¶¯²½¤ò¿Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
Nathan Christianto, Head of Wholesale Banking SMBC Indonesia.; Atsushi Hino, Director of Corporate Banking SMBC Indonesia.; Shu Setogawa Manager of Asuene Inc.; Callista Daniella, Sustainability Consultant of Asuene Inc.
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¤Î²ÝÂê¤ÈPCAF¤ÎÉ¬Í×À
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢2060Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ëÃ£À®¤ÎÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹Ä£¡ÊOJK¡Ë¤Ï¡¢¹ñÆâ¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¸þ¤±¤Æµ¤¸õÊÑÆ°¤Î¥ê¥¹¥¯¤äCO2ÇÓ½ÐÎÌ´ÉÍý¤Î´ð½à¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢PCAF¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¡ÊPartnership for Carbon Accounting Financials Standard¡Ë¤ª¤è¤ÓCRST¡ÊClimate Risk Stress Testing¡Ë¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢³Æ¶âÍ»µ¡´Ø¤¬¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇÌÜÉ¸Ã£À®¤ËÉ¬Í×¤Ê´ð½à¤òÌÀ¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¡¢µ¬À©¤Î²ÄÇ½À¤â´Þ¤Þ¤ì¤ë½ÅÍ×¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÇØ·Ê¤«¤é¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¿ôÀé¼Ò¤ÎÅêÍ»»ñÀè¤ò»ý¤ÄSMBC Indonesia¤Ç¤Ï¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¤Î¸úÎ¨²½¤ª¤è¤Ó³«¼¨¤Î¿®ÍêÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬ÉÔ²Ä·ç¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖASUENE¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖASUENE¡×Æ³Æþ¤Î·è¤á¼ê
SMBC Indonesia¤¬¡ÖASUENE¡×¤òÁªÄê¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢ÅêÍ»»ñÀè¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë¤¢¤¿¤ëScope3 ¥«¥Æ¥´¥ê15¤Î»»Äê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢PCAF¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤Ø¤ÎÀµ³Î¤ÊÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£SMBC Indonesia¤Ï¡ÖASUENE¡×¤ÎÆ³Æþ¤ËÈ¼¤¤¡¢¾å¾ì¡¦Âç¼ê´ë¶È¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë300¼Ò°Ê¾å¤ÎÅêÍ»»ñÀè´ë¶È¤ÎPCAF¥¹¥¿¥ó¥Àー¥ÉÂÐ±þ¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÅÙ¤Î¡ÖASUENE¡×Æ³Æþ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥é¥Ù¥ë¤Ç¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢SMBC Indonesia¤Ï¶âÍ»µ¡´Ø¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÎÏ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢¸ú²ÌÅª¤ËÅêÍ»»ñÀè´ë¶È¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¸«¤¨¤ë²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖASUENE¡×¤Ç¤Ï¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¸ì¡¢ÆüËÜ¸ì¡¢±Ñ¸ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ASUENE APAC¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Áー¥à¤Ë¤è¤ë¿×Â®¤Ê¥µ¥Ýー¥ÈÂÎÀ©¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â·èÄêÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¶âÍ»³èÆ°¤ò»Ù±ç¤·¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£SMBC Indonesia¤ª¤è¤ÓÂ¾¤Î¶âÍ»µ¡´Ø¤È¤âÏ¢·È¤ò¶¯²½¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥¹¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ªÁ´ÂÎ¤Ç¤ÎÃ¦ÃºÁÇÌÜÉ¸Ã£À®¤Ë¸þ¤±¤¿¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×»Ù±ç¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³Æ¼Ò¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È
SMBC Indonesia / Nathan Christianto, Head of Wholesale Banking SMBC Indonesia
¡ÖSMBC¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ï¡¢¥¢¥¹¥¨¥Í¤È¤ÎÄó·È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢µ¤¸õ¥ê¥¹¥¯´ÉÍý¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¬À©¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤¹¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢À¯ÉÜ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦»ÑÀª¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ÎÅÙ¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÓ½ÐÎÌ´ÉÍý¤ÈÍúÎòµÏ¿¤Î°Ý»ý¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸ÜµÒ¤ËÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ASUENE APAC / Founder & ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿
¡Ö¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Ç¤Ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥¼¥í¤ä2030Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢GHG»»Äê¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£OJK¤Î¿·¤·¤¤¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤Ë¤è¤ëÀµ³Î¤ÊÇÓ½ÐÎÌÂ¬Äê¤ÎÉ¬Í×À¤¬¶¯Ä´¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢ASEAN¤Ç¤Ï¡¢°ì¼¡¸ÜµÒ¥Çー¥¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¤ò·×»»¤·¤Æ¤¤¤ë¶ä¹Ô¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤³¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÏÀè¶îÅª¤Ê°ìÊâ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ASUENE¤Ï¡¢¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢¤Î´ë¶È¤¬µ¬À©¤ò½å¼é¤·¡¢»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Î¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¸úÎ¨Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÄó¶¡¤ËÀìÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
SMBC Indonesia¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²ñ¼ÒÌ¾¡§PT Bank SMBC Indonesia Tbk
ÂåÉ½¼Ô¡§President Commissioner¡¡Chow Ying Hoong
½êºßÃÏ¡§Menara SMBC, CBD Mega Kuningan, Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung,
Kav 5.5-5.6 Jhttps://www.btpn.com/en
¡ÖASUENE¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE¡×¤Ï¡¢Ê£»¨¤À¤Ã¤¿CO2ÇÓ½ÐÎÌ»»½Ð¶ÈÌ³¤ò¥«¥ó¥¿¥ó¤Ë¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»½Ð¡¦²Ä»ë²½¡¢ºï¸º¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¢Scope1-3* ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÊó¹ð¡¦¾ðÊó³«¼¨¤ò»Ù±ç¤·¤Þ¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦ÀÁµá½ñ¤Ê¤É¤òAI-OCR¤Ç¥¹¥¥ã¥ó¡¢¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Î¶ÈÌ³¹©¿ô¤òºï¸º¡¢¥«¥ó¥¿¥ó¤ËCO2¸«¤¨¤ë²½
¡¦SX*¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ
¡¦GHG¥×¥í¥È¥³¥ë*¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢³Æ¼ï¥¤¥Ë¥·¥¢¥Á¥Ö¡ÊCDP¡¦TCFD¡¦SBT¤Ê¤É¡Ë¤ÎÊó¹ð»Ù±ç
¡¦À½ÉÊÊÌCFP*µ¡Ç½¤Ë¤è¤ê¡¢À½ÉÊ¡¦¥µー¥Ó¥¹Ã±°Ì¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¤¬²ÄÇ½
¡¦CO2¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¢¥¯¥êー¥óÅÅÎÏÄ´Ã£¤Ê¤É¤ÎÃ¦ÃºÁÇ¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡
¡¦GHGÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤Î¹ñºÝµ¬³ÊISO14064-3¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¤Ë¤è¤ê¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÂÅÅöÀ¤òÊÝ¾ÚºÑ¤ß
¥¢¥¹¥¨¥Í¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://earthene.com
¡ÖASUENE ESG¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE ESG¡×¤Ï¡¢´ë¶È¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎESG¡ÊE¡§´Ä¶¡¢S¡§¼Ò²ñ¡¢G¡§¥¬¥Ð¥Ê¥ó¥¹¡Ë·Ð±Ä¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò²Ä»ë²½¤Ç¤¤ëESGÉ¾²Á¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó´ë¶È¤ËÂÐ¤·¡¢¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤ESGÉ¾²Á¤¬²ÄÇ½
¡¦¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥óÄ´Ã£¤Ë¤ª¤±¤ëESGÉ¾²Á¤Î¹©¿ôºï¸º
¡¦Í²Á¾Ú·ôÊó¹ð½ñ¤Î³«¼¨¤ËÂÐ±þ¤·¤¿¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°
¡¦É½¾´¡¦PR¤ÇÇ§ÃÎ¤È½¸µÒ¤ÎºÇÂç²½
¥¢¥¹¥¨¥ÍESG¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://earthene.com/rating
¡ÖASUENE CAREER¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖASUENE CAREER¡×¤Ï¡¢GX¡¦ESG¿ÍºàÆÃ²½·¿¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£
¡ã¼ç¤ÊÆÃÄ¹¡ä
¡¦GX¡¦ESG´ØÏ¢ÎÎ°è¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂçµé¤Îµá¿Í¿ô
¡¦Â¨ºÂ¤Ë¿Í»öÃ´Åö¼Ô¤«¤éÏ¢Íí¤ä¥¹¥«¥¦¥È¤¬Íè¤ë
¡¦¶È³¦Íý²ò¤ò¿¼¤á¤ë¥»¥ß¥Êー¤äÀâÌÀ²ñ¤¬Â¿¿ô
¥¢¥¹¥¨¥Í¥¥ã¥ê¥¢¥µー¥Ó¥¹¥µ¥¤¥È¡§https://earthene.com/career
¥¢¥¹¥¨¥Í¡¡²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡§¥¢¥¹¥¨¥Í³ô¼°²ñ¼Ò
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§
¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¡¦ºï¸º¡¦Êó¹ð¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE¡×
¡¦ESGÉ¾²Á¥¯¥é¥¦¥É¥µー¥Ó¥¹¡ÖASUENE ESG¡×
¡¦GX¡¦ESG¿ÍºàÆÃ²½·¿Å¾¿¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¡ÖASUENE CAREER¡×
¥°¥ëー¥×²ñ¼Ò¡§
¡¦¥«ー¥Ü¥ó¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¡¦ÇÓ½Ð¸¢¼è°ú½ê ¡ÖCarbon EX¡×
¡¦Ã¦ÃºÁÇ¡¦ÈóºâÌ³¾ðÊó¤ÎÂè»°¼Ô¸¡¾Ú¡¦ÊÝ¾Ú¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¥êー¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥¢¥¹¥¨¥Í¥ô¥§¥ê¥¿¥¹¡×
»ñËÜ¶â¡§75²¯2,700Ëü±ß¡Ê»ñËÜ¾êÍ¾¶â´Þ¤à¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§Founder & ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO À¾ÏÂÅÄ ¹ÀÊ¿
³ô¼ç¡§·Ð±Ä¿Ø¡¢¥¤¥ó¥¥å¥Ù¥¤¥È¥Õ¥¡¥ó¥É¡¢´Ä¶¥¨¥Í¥ë¥®ーÅê»ñ¡¢STRIVE¡¢Pavilion Capital¡¢
Salesforce Ventures¡¢SBI¥¤¥ó¥Ù¥¹¥È¥á¥ó¥È¡¢GMO VenturePartners¡¢Sony Innovation Fund¡¢GLIN Impact Capital¡¢Axiom Asia Private Capital¡¢»°°æ½»Í§¶ä¹Ô¡¢SPARX¡¢¥¤¥°¥Ë¥·¥ç¥ó¡¦¥Ý¥¤¥ó¥È ¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥Ñー¥È¥Êー¥º¡¢Â¼ÅÄÀ½ºî½ê¡¢RICOH Innovation Fund¡¢NIPPON EXPRESS¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡¢MetaProp¡¢KDDI Green Partners Fund¡¢Ã¦ÃºÁÇ²½»Ù±çµ¡¹½¡¢¥Ë¥Ã¥»¥¤¡¦¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥Ã¥¯1¹æÅê»ñ»ö¶ÈÍ¸ÂÀÕÇ¤ÁÈ¹ç¡¢JERA Åù
ÁÏ¶È¡§2019Ç¯10·î
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¸×¥ÎÌç1-10-5 KDX¸×¥ÎÌç°ìÃúÌÜ¥Ó¥ë WeWork 4³¬
µòÅÀ¡§ÆüËÜ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó
URL¡§https://corp.earthene.com/
¡ÚºÎÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û
¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¼¡À¤Âå¤Ë¤è¤ê¤è¤¤À¤³¦¤ò¡£¡×¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¹ñÆâ¡¦³¤³°¤ÇÁ´¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎºÎÍÑ¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÎÍÑ¥µ¥¤¥È¡§https://corp.earthene.com/recruitment
¡ãÃí¼áÊäÂ¡ä
* GHG¥×¥í¥È¥³¥ë¡§²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤ÎÇÓ½ÐÎÌ»»Äê¤ÈÊó¹ð¤Î¹ñºÝ¡¦À¤³¦´ð½à
* ¹ñÆâNo.1¡§Ä´ººÂÐ¾Ý¡ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¡¢Ä´ººÆâÍÆ¡§Ä´ººÂÐ¾Ý³Æ¼Ò¤ÎCO2¤ÎÇÓ½ÐÎÌ¸«¤¨¤ë²½¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÎß·×Æ³Æþ¼Ò¿ô¤òÄ´ºº¡¢Ä´ººÊýË¡¡§¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°Ä´ºº¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý»þÅÀ¡§2023Ç¯7·îËö»þÅÀ¡¢Ä´ºº¼Â»Ü¡§³ô¼°²ñ¼ÒÅìµþ¾¦¹©¥ê¥µー¥Á¡Ë
* Scope1-3¡§°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡¢»ö¶È¼Ô¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Î»»Äê¡¦Êó¹ðÂÐ¾ÝÈÏ°Ï¤ò¶èÊ¬
Scope1¡§¼«¼Ò¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤ÆÄ¾ÀÜÇÓ½Ð¤·¤¿CO2ÇÓ½ÐÎÌ
Scope2¡§Â¾¼Ò¤«¤é¶¡µë¤µ¤ì¤¿ÅÅµ¤¡¢Ç®¡¦¾øµ¤¤Î»ÈÍÑ¤Ë¤è¤êÈ¯À¸¤¹¤ë´ÖÀÜÅª¤ÊCO2ÇÓ½ÐÎÌ
Scope3¡§¾åµ°Ê³°¤Î»ö¶È³èÆ°¤Ë´Ø¤ï¤ë¾åÎ®¡¦²¼Î®¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§ー¥ó¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌ
* SX¡§* SX¡§Sustainability Transformation¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¦¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡Ë¤ÎÎ¬¡£´ë¶È¤¬»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò½Å»ë¤·¤¿·Ð±ÄÊý¿Ë¤Ø¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß
*CFP¡§Carbon Footprint of Products¡Ê¥«ー¥Ü¥ó¥Õ¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥È¡Ë¤ÎÎ¬¾Î¡£¾¦ÉÊ¤ä¥µー¥Ó¥¹¤¬¤Ä¤¯¤é¤ì¤Æ¤«¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥é¥¤¥Õ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î³Æ²áÄø¤Ë¤ª¤±¤ë²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹ÇÓ½ÐÎÌ¤Î¹ç·×¤òCO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Ë´¹»»¤·¤ÆÉ½¼¨¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß